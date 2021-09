Inferiores: Tiro lidera en 6° y 7° (Resultados y posiciones)

Ayer ganó en sus tres divisiones ante San Martín de Saavedra. El Fara viajó a Pigüé donde se midió con Unión. En una nueva programación, la quinta del campeonato, los equipos puanenses tuvieron rendimientos dispares. Tiro de local superó en todas sus categorías a San Martín de Saavedra. 6° (5-0), 7° y 8° (1-0). Puan Football Club jugó en Pigüé ante Unión donde empató en 5° (0-0) y cayó en 7° (4-1) y en 8° (4-0)

(Diario Nuevo Día) Independiente ganó el único partido del clásico frente a El Progreso, Automoto tuvo saldo a favor contra Unión de Tornquist y Racing sacó ventaja ante San Martín de Carhué.

En el marco de la zona “A”, el club de Pueblo San José superó al de Pueblo Santa María en 8ª; en la zona “B”, Automoto en su visita a Unión consiguió dos triunfos y sufrió una derrota, mientras el restante cotejo terminó igualado.

En tanto, la Academia carhuense, también a domicilio, en las cuatro categorías en las que confrontaron cosechó dos victorias y dos empates.

La programación no pudo desarrollarse de manera completa. Debido al mal estado de la cancha de Tiro Federal de Villa Belgrano, donde San Martín hace de local, fue suspendido y será reprogramado el enfrentamiento entre el club de Pueblo Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento.

Cabe señalar que en las zonas “A” y “C” la que se desarrolló fue la última fecha de la primera rueda. Como la zona “B” tiene más equipos, para igualar esa línea faltan todavía un par de capítulos. Los resultados registrados son los siguientes:

ZONA “A”

Quinta División

-S. Martín (ST) vs. D. Sarmiento (Suspendido)

­-B. y Negro 1 vs. Boca Jrs. 2

Sexta División

-S. Martín (ST) vs. D. Sarmiento (Suspendido)

-B. y Negro 2 vs. Boca Jrs. 0

Libre: El Progreso

Séptima División

-S. Martín (ST) vs. D. Sarmiento (Suspendido)

-B. y Negro 4 vs. Boca Jrs. 0

Libre: Independiente

Octava División

-S. Martín (ST) vs. D. Sarmiento (Suspendido)

-Independiente 3 vs. El Progreso 0

-B. y Negro 4 vs. Boca Jrs. 0

Posiciones

ZONA “B”

Quinta División

-Unión (T) 3 vs. Automoto 2

-Unión (P) 0 vs. PFBC 0

Libre: D. Argentino y S. Martín (S)

Sexta División

-T. Federal (P) 5 (Julián Scipioni x 2, Geremías Gartner, Gerónimo Muñóz y Marcos Raier) vs. S. Martín (S) 0

Unión (T) 2 vs. Automoto 2

Libre: D. Argentino

Séptima División

-T. Federal (P) 1 (Octavio Maurel) vs. S. Martín (S) 0

-Unión (T) 2 vs. Automoto 8

– Unión (P) 4 vs. PFBC 1

Libre: D. Argentino

Octava División

-T. Federal (P) 1 (Benicio Llamas) vs. S. Martín (S) 0

-Unión (T) 0 vs. Automoto 1

-Unión (P) 4 vs. PFBC 0

Libre: D. Argentino

Posiciones

ZONA “C”

Quinta División

-S. Martín (C) 0 vs. Racing (C) 1

-E. Comercio 1 vs. Peñarol (P) 4

-A. Huanguelén 3 vs. C. Sarmiento 3

Sexta División

-S. Martín (C) 1 vs. Racing (C) 1

Libres: Peñarol (P) y C. Sarmiento

Séptima División

-S. Martín (C) 0 vs. Racing (C) 6

-E. Comercio 0 vs. Peñarol (P) 0

-A. Huanguelén 2 vs. C. Sarmiento 7

Octava División

-S. Martín (C) 0 vs. Racing (C) 0

-E. Comercio 0 vs. Peñarol (P) 3

-A. Huanguelén 0 vs. C. Sarmiento 0

Posiciones

Próxima fecha

El venidero sábado se disputará la sexta fecha. En las zonas “A” y “C” será la primera de las revanchas, mientras en la zona “B” será la penúltima de la ronda inicial. Los enfrentamientos son los siguientes:

Zona “A”:

-Independiente vs. S. Martín (ST) (7° y 8°)

-B. y Negro vs. El Progreso (6° y 8°)

-Boca Jrs. vs. D. Sarmiento (5°, 6°, 7° y 8°)

Zona “B”:

-PFBC vs. Unión (T) (5°, 7° y 8°)

-Automoto vs. T. Federal (P) (6°, 7° y 8°)

-S. Martín (S) vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)

Libre: Unión Pigüé.

Zona “C”:

-C. Sarmiento vs. S. Martín (C) (5°, 6°, 7° y 8°)

-E. Comercio vs. A. Huanguelén (5°, 7° y 8°)

-Racing (C) vs. Peñarol (P) (5°, 6°, 7° y 8°)