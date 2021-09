Juegos Bonaerenses: Se realizó el regional de voley y hay clasificados a la final

En el marco de los Juegos Bonaerenses, ayer se desarrolló la instancia de voley masculino en el Polideportivo Municipal de Puan con la participación de 12 equipos de la región.

Con una excelente participación de los representantes del distrito, se logró la clasificación a la final provincial en sub 13 y sub 15. El equipo de sub 18 cayó en la final en tie break.

Cabe destacar que son seleccionados distritales donde participaron chicos de Puan, Darregueira y Villa Iris.