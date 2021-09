“La riqueza de la lista está en las distintas voces que habrá”

Así lo expresó el Lic. Franco Mombelli, referente del sector que impulsó a Diego Reyes como precandidato a Concejal. Y se refirió al encuentro post elecciones de las dos listas que compitieron en la interna, celebrado hace unos días en Bordenave.

La construcción desde las diferencias, el futuro del Concejo Deliberante y los planes de expansión de un espacio político alternativo, fueron algunos de los temas abordados en esta entrevista.

A diez días de las PASO del 12 de septiembre, las dos listas de la agrupación Juntos (1 A y 3), que compitieron en el acto eleccionario, mantuvieron una reunión en Bordenave, para hacer un balance del resultado y delinear una estrategia conjunta de cara a los comicios generales del 14 de noviembre.

Ahora, pasado el fragor de la disputa interna, el sector de Diego Reyes y el de Franco Intelisano deberán amalgamarse y diseñar una línea de trabajo, presentando su proyecto electoral a la sociedad.

Para Franco Mombelli, candidato a Diputado Provincial y referente del espacio de Reyes, aclaró que durante la reunión realizada el miércoles 22 de septiembre se habló de la conformación de la lista definitiva que se presentará en noviembre.

Si bien los primeros dos lugares de la lista continúan sin modificaciones con Franco Intelisano (Darregueira) y Milagros Goenaga (Villa Iris), sí las hubo en el tercer puesto, desde donde Lisandro Koller (Puan) tuvo que migrar al quinto, dejándole su sitio a Diego Reyes (Bordenave). El cuarto lugar no mostró modificaciones, respetando el cupo femenino en la candidatura de Sabina Dillon (Felipe Solá). En el sexto lugar de la nómina quedará otra integrante de la 1 A, la abogada puanense Florencia Griffiths.

“Lo que correspondía era reunirse para entablar vínculos que nos permitan llevar adelante una campaña ordenada. Quienes nos votaron esperan que estemos a la altura de las circunstancias”, contó Mombelli, en diálogo con Todas las Voces.

En la reunión de Bordenave estuvieron, por la Lista 1A, Franco Mombelli en representación de la Coalición Cívica del distrito; Marcelo Baratcabal por el PRO; Rubén Ceminari por el GEN y Guillermo Jarque de San Germán, un afiliado radical que viene militando en ese espacio.

Por la lista 3 asistieron el Cr. Facundo Castelli, la Dra. Lorena Ustarróz, Mauro Rollhauser y Franco Intelisano.

-¿El Frente Vecinal para el Crecimiento Local quedó fuera de este frente?

Sabemos que el Frente Vecinal está formado por los socios de la UCR local, organizados desde hace casi 20 años.

En la boleta de la Lista 3 había integrantes de ese Frente. En una reunión donde hay que coordinar cómo se trabajará para noviembre, es esperable que estén presentes porque forman parte del espacio.

-Cómo se desarrolló la reunión? ¿Hubo alguna rispidez dada la interna que tuvieron?

Fueen buenos términos. Existieron tensiones normales, propias de gente que atravesó una interna. Lo saludable es que lo dirimimos a través del voto. Me parece que es mostrar un gesto de madurez poder reunirse a dialogar, siendo responsables, respetando la voluntad de la gente. Es mucho más importante que ingresar en el terreno de las diferencias que podamos tener.

Acordamos respetar nuestras diferencias, fue lo más importante que tratamos en la reunión. Vamos a las Generales con una lista nutrida de distintas miradas, donde nadie podrá discutir a Franco Intelisano o a Lisandro Koller que defienden a la gestión municipal. Y a la vez, nadie podrá dudar que Diego Reyes y Florencia Griffiths llegan con un perfil más independiente y con propuestas distintas para la gestión de Facundo (Castelli). Se acordó que cada candidato tendrá la libertad de representar al electorado que lo puso en ese lugar.

-¿Cree que es posible la convivencia en ese ámbito o tienen algún reparo al respecto?

Las personas deben separarse de sus cargos Somos parte de un sistema democrático representativo. Se supone que Florencia (Griffiths), Diego (Reyes), Franco Intelisano, Lisandro Koller y Milagros Goenaga, cuando asuman en el Concejo Deliberante, acceden como representantes de un gran número de vecinos y vecinas que confiaron en ellos para que sean sus representantes. Por ende, las diferencias que pueda haber entre ellos a nivel personal o las rispideces, deberán quedar en la puerta del Concejo Deliberante.

Hay una frase que dice “los cargos no honran a las personas sino que son las personas las que honran a los cargos”. Eso será lo que ellos tendrán marcado a fuego y estoy convencido que estarán a la altura del desafío.

-El Concejo Deliberante nos acostumbró al predominio de un discurso único, con una oposición en clara minoría. ¿Asistiremos en un futuro a la experiencia de oír voces distintas dentro de un mismo espacio político?

Es hacia donde el mundo está yendo. El sistema norteamericano es bipartidista pero hacia el interior de esos dos partidos hay miradas diferentes. En el caso de Uruguay el sistema político es así y en Brasil está pasando algo similar.

En Argentina vamos hacia un bipartidismo de coaliciones. Hoy, el Frente de Todos incluye, tanto a las Madres de Plaza de Mayo, como a Guillermo Moreno, César Milani y Sergio Berni.

Del otro lado, estamos nosotros con este espacio republicano, que alberga expresiones de derecha, izquierda, liberales y centro. Cada uno tiene su opinión. ¿O alguien duda que Elisa Carrió tiene opiniones distintas a las de Macri, Larreta, Santilli y Manes? Sin embargo, son capaces de construir consenso en cuestiones fundamentales.

Nuestro desafío será no perder esa identidad que llevó la gente a acompañarnos. Teniendo siempre como norte toda acción que sea beneficiosa para los vecinos. Y cuando el pueblo señale alguna iniciativa que vaya en su propio detrimento, los concejales deberán levantar la voz. Me parece que es sano y es lo que viene.

-Para el oficialismo será un camino nuevo, tal vez de aprendizaje.

Las voces de los concejales estarán respaldadas por un montón de votos de personas del Distrito de Puan. Su fuerza, respaldo y legitimidad estará dada por eso. Y en el fondo terminará fortaleciendo el espacio de Juntos en el Distrito.

El que está buscando una renovación de ideas, con una mirada distinta, tiene como candidatos a Diego (Reyes), Florencia (Griffiths) y Marcelo (Baratcabal).

El votante de Juntos que cree que el gobierno municipal va por buen camino, tendrá sus representantes en esa lista.

El desafío va a estar cuando asuman, que cada uno sea leal a la gente que los votó. Es ahí donde pondremos la lupa exigiendo que cada quien cumpla con lo prometido. El Concejo Deliberante es un órgano independiente, el concejal asume con los votos del su pueblo, no es un empleado que se pueda o no echar. Tiene el total respaldo para que en esos cuatro años cumpla sus compromisos.

Algunos pensarán ¿Cómo le van a decir “no” a alguna política que quiera implementar el intendente? Y la verdad es que estos concejales no le deben nada al intendente, al contrario, la gente los votó para que estén en el HCD y la representen.

-¿El capital político logrado en las PASO, les abre expectativas hacia el 2023, pensando en la intendencia?

Nuestra meta es conservar el grupo y agrandarlo, buscar referentes por temas, porque si bien Diego Reyes y Florencia Griffiths podrán saber de varios temas, deberán asesorarse sobre distintas problemáticas. La idea es construir un equipo capaz de gobernar el municipio, nuestro desafío va por ahí. Hoy estamos preocupados por cumplir nuestro rol en el Concejo.

Independientemente que sea una elección de medio término, llegamos para quedarnos en cuanto a representar un conjunto de ideas que no estaban representados en el distrito.

Nunca vamos a parar de estar. De ahora en más verán a representantes que mostrarán otra forma de trabajar y representar a la gente.

-¿Cómo vivieron el día después de las PASO? ¿Estuvieron más relajados?

-En realidad no hemos parado. Cada uno lo vivió distinto y a mí me tocó vivirlo con muchísima emoción, por haber sido testigo del trabajo realizado. Era decir “ojalá la gente nos acompañe”. Luego de haber caminado tanto, trabajado tanto, construyendo propuestas, haber hecho todo como se hizo…

-¿Se sintió realizado después de todos estos años militando en política?

No lo viví como algo personal, sí con la alegría de ver que nuestras ideas comienzan a tomar forma de construcción colectiva y de multiplicidad de miradas. Si diría que a nivel personal estoy satisfecho, sería un hipócrita.

Debemos reconocer en este triunfo electoral a quienes vinieron antes. Este camino nos fue allanado por personas como Omar Bras y Carlos Díaz, ellos se jugaron al momento de abrir un espacio político nuevo en el partido de Puan. Nos permitieron ser parte, formarnos y supieron dar un lugar a los más jóvenes.

Luego, se sumaron adherentes al PRO, al GEN e independientes. Es un grupo que tiene en claro la necesidad de trabajar por un distrito mejor, independientemente del sector que vengan.

-¿Ya han delineado algún objetivo de campaña?

Entre los puntos importantes de la reunión estuvieron la aprobación mutua para que cada grupo mantenga su manera de ver la política y de hacer campaña. Y así lo vamos a respetar. Se entendió que la riqueza de la lista está en las distintas voces que habrá.

Habrá dos personas de cada espacio delineando las acciones de campaña. Seguramente, una foto de presentación de campaña y un texto que la acompañe, donde estará representada la heterogeneidad de la lista.

Eso quedó muy claro y ellos entienden bien que no es la lista de nadie, es la lista de Juntos. Un sector tiene el 60% y el otro el 40%, entre los dos construirán la herramienta electoral de Juntos en el distrito de Puan. Esta es la centralidad de la cuestión y así se entendió.

Tuvimos la madurez de dejar de lado diferencias para construir algo de cara al futuro.

Sé que los medios están atentos a las diferencias que puedan existir entre Franco Mombelli y Facundo Castelli, pero debe entenderse que esas diferencias se dan entre dirigentes que no integran la lista de concejales. Eso habla bien de nosotros, porque así los cuidamos a ellos de nuestras diferencias. Soy una persona que acompañó por una cuestión de experiencia, pero el camino lo recorrerán los candidatos a concejales.

-¿Qué mensaje le deja al electorado?

Al sector que nos acompañó con 2.400 votos, buscando de darle fuerza a una propuesta de renovación y transparencia, de caras nuevas, les digo que, más que nunca, vamos a necesitar sus votos. Si bien Diego (Reyes) quedó tercero y Florencia (Griffiths) sexta, sería muy importante para este espacio quedar bien representado, Lo justo sería contar con estos dos candidatos en el Concejo Deliberante.

-Aventuran un triunfo contundente en favor de la lista de Juntos…

Es algo que anhelamos, pero preferimos ser cautos. Los votos no son de nadie, son de la gente. Nadie nos asegura que quienes nos eligieron en las PASO vuelvan a hacerlo en noviembre. Hoy la propuesta es distinta, con una lista formada por dos sectores. En el caso del peronismo, quedó cerca del piso para ingresar un concejal. Y no es menos cierto que hubo mucha gente que no fue a votar, mientras otros tantos votaron en blanco. Hay un universo de votos que no sabemos para quién irá. Vamos a trabajar más que nunca para que Florencia (Griffiths) ingrese.

Más allá de eso, si esto no sucede, es importante aclarar que ella continuará trabajando junto Diego (Reyes) en el concejo Deliberante, recibiendo propuestas y con el teléfono abierto.