Marcela Campagnoli: “En noviembre vamos a decidir en qué tipo de país queremos vivir”

La diputada nacional, quien va por la reelección en el cuarto lugar de la lista de “Juntos” encabezada por Diego Santilli, manifestó la necesidad de lograr un país con reglas claras que ponga foco en la educación, el mérito, la producción y en las instituciones. “Debemos combatir la pobreza y para ello, necesitamos generar riqueza,” insistió.

En referencia a las Elecciones PASO del 12 de septiembre, Campagnoli convocó al electorado a votar la lista de precandidatos a legisladores en todos los niveles, haciendo hincapié en los integrantes de la lista del Distrito de Puan.

“Celebro que estén comprometiéndose para terminar con un gobierno local que lleva un cuarto de siglo gobernando el mismo espacio. La renovación y la alternancia es parte de la democracia. Celebro que puedan traer sangre nueva a Puan y así controlar al Ejecutivo actual que es una de las funciones del concejal,” aseveró.

La actual diputada de Juntos por el Cambio, Marcela Campagnoli, quien es abogada y profesora de historia, llegó el miércoles a Puan en su recorrida por la región con miras a los próximos comicios del 12 de septiembre. La legisladora busca renovar su banca de la Coalición Cívica en la lista que encabeza Diego Santilli.

De la rueda de prensa, realizada en la confitería de la Fiesta Nacional de la Cebada, también participaron el senador provincial Andrés de Leo, el quinto precandidato a diputado provincial por la Sexta Sección, Franco Mombelli, y los precandidatos a concejales Diego Reyes y Florencia Griffiths.

Campagnoli avaló la lista local de precandidatos a concejales y consejeros escolares. “Son jóvenes profesionales que se decidieron a participar en política, que no viven del Estado y saben lo que es tener empleados a cargo. Saben que a la pobreza se la combate con riqueza por eso piensan que hay que generarla en el distrito de Puan,” dijo.

Como se sabe, dentro de Juntos habrá dos listas, una encabezada por Diego Santilli y otra por Facundo Manes. Al respecto, la candidata a diputada opinó: “No hay que tenerle miedo a las elecciones primarias, esto no es una interna porque parece que cuando uno usa ese término habla de disputas. Y en las primarias, cuando uno no puede armar una lista de unidad, arma dos. Entonces la que decide, en vez de un dedo desde arriba, es la gente”.

“La ciudadanía decidirá cómo quiere que se intercale esa lista para la verdadera batalla que tendremos que dar en noviembre,” agregó.

“Yo creo que nuestra lista es la mejor y tengo los argumentos para decirlo. Acá verdaderamente hay equipo, experiencia, gestión y profesionalismo. Está integrada de abajo para arriba, por Victoria Borrego, ex intendente de 25 de Mayo; Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación; Hernán Lombardi, ex secretario de Cultura de Nación; Gerardo Milman, ex secretario de seguridad de la Nación en la gestión de Patricia Bullrich; Graciela Ocaña, que tanto se abocó a los adultos mayores y su lucha contra la impunidad junto a nosotros. Con ella impulsamos juntas el proyecto de lista única de papel,” recordó.

“Diego Santilli fue dos veces vicejefe de gobierno de la mejor provincia administrada de la Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue Ministro de Seguridad y Senador,” destacó.

El candidato a diputado provincial Franco Mombelli junto a los legisladores De Leo y Marcela Campagnoli, y los precandidatos a concejales Diego Reyes y Florencia Griffiths

Futuro

La diputada Marcela Campagnoli se refirió a la importancia de las próximas elecciones legislativas. “En noviembre vamos a decidir en qué tipo de país queremos vivir. En un país con reglas claras que ponga foco en la educación, en el mérito, la producción y en las instituciones. Debemos combatir la pobreza y para ello, necesitamos generar riqueza,” conceptualizó.

“En el 2015, generamos muchas expectativas y no pudimos cumplir con todas pero empezamos a marcar un rumbo. No nos alcanzaron cuatro años para dar vuelta 70 años de decadencia y cometimos errores, pero empezamos a marcar un rumbo.

En esos cuatro años, pese a tener minoría en las dos cámaras y tener cinco gobernadores de 24, pudimos bajar el cepo (al dólar), normalizar el INDEC, triplicar las exportaciones de carne, lograr 200 nuevos mercados para los productos argentinos y volver a exportar gas después de 12 años de pagar el gas importado más caro del mundo,” recordó.

“Una lista de lujo”

El senador provincial, Cr. Andrés De Leo, sumó su acompañamiento a los integrantes de la lista Juntos 1A, y expresó: “En esta lista seccional, Franco Mombelli va en el quinto lugar y estoy convencido que en esas competencias, cuando se cuenten los votos, estará más arriba que quien compite en la otra nómina y en el mismo puesto. Como dije cuando lanzamos la campaña, es un verdadero placer venir a este distrito”.

“Vamos a hacer una gran elección porque tenemos una lista de lujo con los precandidatos a concejales Diego Reyes, Florencia Griffiths y Marcelo Batacabal, y todo el equipo,” remarcó.

“Los dos Diegos le van a ganar a Facundo y será un triunfo muy Franco” del Senador provincial andrés de leo

“Estamos acompañando a Marcela Campagnoli que es legisladora nacional y precandidata a la reelección por el cuarto lugar de la lista de diputados nacionales encabezada por “El Colo” Diego Santilli, junto a Graciela Ocaña y Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

Representa lo más profundo de este espacio republicano que empezó en el 2015 y que es Juntos por el Cambio. Muchos pronosticaron que no dudaríamos el armado de lista, pero después pasamos esa elección. Cuando ganamos, que fue sorpresivo, dijeron que no aguantaríamos durante el gobierno, sin embargo pudimos seguir unidos con diferencias y dificultades, pero afianzando el espacio republicano en la Argentina.

Fuimos el contrapeso que el país demandaba frente a un kirchnerismo que, con el paso el tiempo, se volvía más autoritario, prepotente y menos democrático. Querían avanzar con una reforma judicial, sobre la independencia de los poderes, poniendo a la Argentina en el universo de los países que menos favorecen la libertad y la democracia, siendo aliados a Venezuela, Rusia y Nicaragua,” relató De Leo.

“Cuando nos tocó la derrota, no debemos olvidarnos que fue con más votos en el 2019 que en el 2015. Hubo un nacimiento de una Argentina republicana que emergió con mucha fuerza en el interior de la provincia y en muchos lugares del territorio nacional, pero tuvimos una derrota muy dura en el conurbano bonaerense que selló el destino del país y de la provincia,” admitió.

Sobre las elecciones PASO del 12 de septiembre

El senador de la Coalición Cívica, se refirió a las elecciones del 12 de septiembre, donde Juntos competirá con dos listas, una encabezada por Diego Santilli y la otra, por Facundo Manes.

“Lo vamos a realizar con madurez, respeto y propuestas como lo están haciendo acá en Puan. Debemos acompañar la lista de Diego Santilli porque cuenta con el respaldo de dirigentes como Rodrigo Larreta, Elisa Carrió, Mauricio Macri, Patricia Bulrrich y Miguel Ángel Picheto, junto a sectores del radicalismo como es el caso de Gustavo Posse,” resaltó.

A nivel local, De Leo ponderó la lista de precandidatos a concejales, diciendo que “enaltecerá el Concejo Deliberante con miradas nuevas que estarán puestas en el futuro”.

“Tengo muchas expectativas para el próximo domingo 12. Los dos Diegos le van a ganar a Facundo y será un triunfo muy Franco,” concluyó.

