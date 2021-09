Novedades de la LRF: Programan crear el Departamento de Fútbol Femenino

La convocatoria a asamblea general extraordinaria para el lunes 11 de octubre a las 20:00, en la sede de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, con la finalidad de tratar la creación del Departamento de Fútbol Femenino dentro del ámbito de la institución, surgió como una novedad importante en la reunión que el lunes pasado llevó a cabo el consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona.

Mediante el Boletín Oficial se adjuntó el Reglamento a los efectos de su consideración por los clubes. En uno de sus artículos figuran como requisitos mínimos e indispensables para solicitar la incorporación como club “adherente”: a) acreditar personería (Civil, Comercial o Gremial); b) contar con un campo de deportes para la práctica de fútbol femenino o acreditar la cesión del mismo para disputar sus partidos como “local”, con vigencia por el término de 4 años; c) inscribir como mínimo una división.

Los clubes participantes no podrán inscribir menos de 16 ni más de 35 jugadoras por división. Las jugadoras de los clubes participantes no podrán, dentro de una misma temporada futbolística, cambiar su situación de revista (inscripción), ni jugar por otro club que no sea en el cual se encuentran incorporadas.

A todo esto, en los últimos días surgió la novedad de que la AFA prepara la aprobación del fútbol mixto en las categorías formativas, algo que ya ocurre en países de Europa y de Sudamérica.

La iniciativa lleva varios meses de consultas desde AFA hacia las federaciones de otros países como Uruguay, Colombia, España, Eslovenia, Portugal, Italia y Alemania, que permiten el fútbol mixto amateur hasta los 17 años.

En Argentina, la intención es ponerlo en práctica en las divisiones infantiles, que alcanzan a chicos y chicas de hasta 12/13 años, y el proyecto se encuentra en un estado “muy avanzado”, adelantaron a la agencia de noticias Télam fuentes de la entidad con sede en Viamonte 1366.

Su aprobación se enmarca dentro de las recomendaciones realizadas por la FIFA al respecto y daría respuestas a la inquietud de muchos clubes para poder contar con fútbol mixto en sus categorías de inicio. En la LRF hubo algunos casos puntuales en los últimos tiempos, aunque no prosperaron dado que el reglamento que baja del Consejo Federal aún no lo permite.

Se pusieron al día

Los clubes Atlético Huanguelén y Empleados de Comercio llegaron a un acuerdo para disputar el último miércoles, a las 19:00 en Reserva y a las 21:00 en Primera división, el enfrentamiento que tienen pendiente de la tercera fecha del campeonato superior.

Cabe señalar que oportunamente la institución local había informado a la Liga que el campo de juego del estadio “Juan Eduardo Christiani” estaba en pésimo estado debido a la lluvia de los días precedentes.

Divisiones inferiores

Con motivo de celebrarse la semana próxima el Día del Estudiante, los clubes que tengan intención de adelantar los partidos del sábado que viene deberán hacerlo saber a la Liga, previo acuerdo entre ellos, a fin de la designación de los árbitros. La Liga los reprogramará de acuerdo a la posibilidad de los encargados de impartir justicia.

El Tribunal sigue con el análisis

En la sesión del martes último, el Tribunal de Penas dispuso seguir con el estudio del expediente relacionado con la protesta de puntos de Peñarol de Pigüé del partido de Primera división frente a Empleados de Comercio, que ambos protagonizaron por la segunda fecha del campeonato.

La institución pigüense hizo el reclamo por lo que entiende la indebida inclusión de dos menores de edad que jugaron el partido de Reserva y posteriormente fueron incluidos como suplentes en Primera, inclusive ingresaron unos minutos, algo que está prohibido por reglamento.

El resultado del cotejo fue 4 a 2 a favor del club de Guaminí y los dos jugadores que se mencionan en falta son Luka Olmedo y Alex Eloy Machado.

En otros fallos emitidos, en Reserva el Tribunal suspendió por 4 fechas a Joaquín Bayón (Automoto) y por 2 cotejos a Fernando Hoffmann (Independiente) e Ismael Aguado (Unión de Tornquist).

En divisiones inferiores, las sanciones son las siguientes: 3 encuentros a Benjamín Rueda (5ª de San Martín de Carhué), 2 fechas a Nahuel Velázquez (Boca Juniors) y 1 partido a Santino Flaherty (7ª de Empleados de Comercio).

Con inhabilitación provisoria quedaron Gino Robla (5ª de Racing), Lautaro Bongiorno (6ª de Blanco y Negro) y Bruno Graff (6ª de El Progreso).

