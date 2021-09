Tiro sacó ventaja en el clásico de Inferiores

El tártaro ganó en 8° y en 7° repartieron puntos tras quedar en blanco en marcador.

Un tercio de los partidos de la programación terminó en goleada y, además, se dio un reparto de triunfos bastante equitativo entre locales (11) y visitantes (9), al desarrollarse este sábado la séptima fecha del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

La jornada entregó también 7 empates, la cifra más alta del certamen.

La síntesis de lo acontecido en la segunda fecha de los desquites en las zonas “A” y “C” y la última de la primera rueda en la zona “B” responde al siguiente detalle:

ZONA “A”

Quinta

-San Martín 3 vs. B. y Negro 0

Libres: Boca y Sarmiento.

Sexta

-El Progreso 2 vs. Boca 2

-San Martín 1 vs. B. y Negro 2

Libre: Sarmiento.

Séptima

-Sarmiento 4 vs. Independiente 0

-San Martín 1 vs. B. y Negro 7

Libre: Boca

Octava

-El Progreso 1 vs. Boca 1

-Sarmiento 0 vs. Independiente 1

-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro 7

POSICIONES ZONA “A”

ZONA “A”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Boca 8 4 2 2 0 11 5 +6 San Martín (1) 7 3 2 1 0 6 2 +4 Sarmiento (1) 4 3 1 1 1 4 8 -4 B. y Negro 0 4 0 0 4 2 8 -6 (1) Postergado del 4/9 ZONA “A”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG El Progreso (1) 10 5 3 1 1 8 6 +2 Sarmiento (2) 9 4 3 0 1 9 3 +6 B. y Negro (2) 9 6 3 0 3 12 8 +4 Boca (1) 4 6 1 1 4 4 11 -7 San Martín 3 3 1 0 2 3 8 -5 Postergado (1) 14/8 y (2) 4/9 ZONA “A”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG B. y Negro 12 5 4 0 1 32 4 +28 Sarmiento (2) 12 5 4 0 1 21 4 +17 Boca 9 5 3 0 2 8 12 -4 San Martín (1) – (2) 3 4 1 0 3 9 13 -6 Independiente (1) 0 5 0 0 5 0 37 -37 Postergado (1) del 14/8 y (2) del 4/9 ZONA “A”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG B. y Negro (2) 21 7 7 0 0 27 0 +27 Independiente (1) 11 6 3 2 1 9 4 +5 Sarmiento 10 6 3 1 2 12 6 +6 San Martín (1) – (2) 6 5 2 0 3 7 19 -12 El Progreso 4 7 1 1 5 5 17 -12 Boca 2 7 0 2 5 2 16 -14 Postergado (1) del 14/8 y (2) del 4/9

ZONA “B”

Quinta

-Argentino 2 vs. Automoto 2

-Unión (T) 2 vs. Unión (P) 2

Libres: San Martín y PFBC

Sexta

-Argentino 7 vs. Automoto 1

Libres: San Martín, Tiro Federal y Unión (T)

Séptima

-Argentino 1 vs. Automoto 2

-Tiro Federal 0 vs. PFBC 0

-Unión (T) 0 vs. Unión (P) 1

Libre: San Martín

Octava

-Argentino 0 vs. Automoto 1

-Tiro Federal 4 vs. PFBC 1

-Unión (T) 1 vs. Unión (P) 1

Libre: San Martín

POSICIONES ZONA “B“

ZONA “B”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Automoto 10 5 3 1 1 17 6 +11 Argentino (1) 8 4 2 2 0 6 2 +4 San Martín (1) 5 4 1 2 1 5 7 -2 PFBC 5 5 1 2 2 3 7 -4 Unión (T) 4 5 1 1 3 6 9 -3 Unión (P) 4 5 0 4 1 3 9 -6 Partido postergado (1) del 11/9 ZONA “B”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Argentino 12 4 4 0 0 22 5 +17 Tiro Federal 9 4 3 0 1 10 3 +7 Automoto 4 4 1 1 2 6 12 -6 Unión (T) 1 3 0 1 2 3 8 -5 San Martín 0 3 0 0 3 2 15 -13 ZONA “B”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Automoto 18 6 6 0 0 30 8 +22 Tiro Federal 13 6 4 1 1 15 13 +2 San Martín 9 6 3 0 3 10 7 +3 Unión (P) 9 6 3 0 3 14 11 +3 PFBC 7 6 2 1 3 7 11 -4 Argentino 6 6 2 0 4 7 10 -3 Unión (T) 0 6 0 0 6 2 25 -23 ZONA “B”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Automoto 15 6 5 0 1 11 2 +9 Tiro Federal 13 6 4 1 1 10 2 +8 Unión (T) 11 6 3 2 1 8 3 +5 Unión (P) 8 6 2 2 2 7 8 -1 San Martín 7 6 2 1 3 3 5 -2 Argentino 5 6 1 2 3 3 4 -1 PFBC 0 6 0 0 6 1 19 -18

ZONA “C”

Quinta

-San Martín 1 vs. Peñarol 2

-Huanguelén 2 vs. Racing 1

-Sarmiento 6 vs. Comercio 0

Sexta

-San Martín 4 vs. Peñarol 1

Libres: Racing y Sarmiento.

Séptima

-San Martín 0 vs. Peñarol 1

-Huanguelén 3 vs. Racing 2

-Sarmiento 2 vs. Comercio 1.

Octava

-San Martín 0 vs. Peñarol 0

-Huanguelén 1 vs. Racing 0

-Sarmiento 4 vs. Comercio 0

POSICIONES ZONA “C”

ZONA “C”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Peñarol 21 7 7 0 0 28 6 +22 Sarmiento 9 7 2 3 2 23 18 +5 Huanguelén 8 7 2 2 3 8 8 0 Racing 8 7 2 2 3 10 13 -3 Comercio 7 7 2 1 4 10 20 -10 San Martín 5 7 1 2 4 8 22 -14 ZONA “C”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Sarmiento 12 4 4 0 0 22 0 +22 Peñarol 6 5 2 0 3 5 16 -11 Racing 4 4 1 1 2 3 4 -1 San Martín 4 5 1 1 3 7 17 -10 ZONA “C”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Peñarol 16 7 5 1 1 17 6 +11 Sarmiento 13 7 4 1 2 17 7 +10 Huanguelén 12 7 4 0 3 20 16 +4 Racing 8 7 2 2 3 11 10 +1 San Martín 6 7 2 0 5 7 23 -16 Comercio 5 7 1 2 4 5 15 -10 ZONA “C”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Huanguelén 14 7 4 2 1 12 2 +10 Sarmiento 14 7 4 2 1 14 4 +10 Racing 11 7 3 2 2 8 3 +5 Peñarol 10 7 3 1 3 5 6 -1 San Martín 9 7 2 3 2 8 5 +3 Comercio 0 7 0 0 7 0 27 -27

Próxima fecha

El certamen continuará con la octava fecha, tercera de las revanchas en las zonas “A” y “C” y primera de los desquites en la zona “B”. El detalle de enfrentamientos es el siguiente:

ZONA “A”

-Boca vs. San Martín (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

-B. y Negro vs. Independiente (7ª y 8ª)

-El Progreso vs. Sarmiento (6ª y 8ª).

ZONA “B”

-Tiro Federal vs. Unión (P) (7ª y 8ª)

-Argentino vs. PFBC (5ª, 7ª y 8ª)

-Automoto vs. San Martín (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

Libre: Unión (T)

ZONA “C”

-Comercio vs. San Martín (5ª, 7ª y 8ª)

-Racing vs. Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

-Peñarol vs. Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Debido al aislamiento de jugadores por la pandemia de COVID-19, en la zona “A” está pendientes de disputa San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (7ª y 8ª), de la primera fecha.

Además El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª), ambos del cuarto capítulo; San Martín de Saavedra vs. Deportivo Argentino (5ª), de la sexta fecha.

Por otro lado, en virtud del mal estado de la cancha, San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento adeudan la confrontación (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la quinta jornada.