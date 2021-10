Carta de lectores: “Además de bronca e impotencia, el desconcierto…”

(*) El día sábado, fui al cementerio de Puan, donde tengo a mi padre y mi madre. Había estado hace 15 días, oportunidad en que me encontré con que las flores que había dejado el viaje anterior no estaban. Pensé en que el viento las había volado. Puse flores nuevas de tela, las cuales cuando llego este sábado tampoco estaban. No solamente se llevaron las flores sino los contenedores de agua que van dentro de los floreros. Nuevamente coloqué flores…espero que no las lleven nuevamente.

Pero….eso no es todo…mientras yo estaba ahí, llega una familia que estaba muy cerca del nicho de mis padres, y cuando fueron a sacar el florero para buscar agua, se encontraron con la sorpresa que también se los habían robado.

Pregunto…. ¿no les da vergüenza robar en un cementerio? ¿Hay alguien que vigile? …no es importante el valor de lo que roban…pero la actitud es indignante.

*POR MARIA OFELIA LACOMBE – DNI 12.839.745