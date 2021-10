Con ausencias: Juntos lanzó la campaña electoral

Luego de haber transitado la interna en las PASO, ambas fracciones, la encabezada por Manes – Intelisano y Santilli – Reyes, comparten ahora una misma lista en las elecciones del 14 de noviembre.

El viernes, en el salón del Centro de Jubilados de Puan, se Juntos lanzó su campaña, pero sin la presencia de los candidatos en tercer y sexto lugar. Se trata de Diego Reyes, Florencia Griffiths y el suplente Baratcabal.

Sobre estas llamativas ausencias, el Intendente y candidato a Diputado Provincial, Cr. Facundo Castelli en noveno lugar, explicó que la no asistencia al acto se dio por decisión del grupo que acompaña a Reyes, quien hasta ahora no se pronunció públicamente sobre los motivos que los llevaron a no compartir el lanzamiento del viernes último.

Vale recordar que el oficialismo local, integrado por la Agrupación Vecinal que nuclea distintas expresiones políticas, fue el ganador de la interna (44,60 % de los votos) y el organizador del lanzamiento.

Durante el acto, hablaron los candidatos a concejales Franco Intelisano (1°), Milagros Goenaga (2°) y Lisandro Koller (5°). También dejó un mensaje el primer candidato a consejero escolar, Gastón Bares. El cierre estuvo a cargo de Castelli. El otro aspirante a legislador provincial que, tras la interna, integra la misma lista que el jefe comunal, es el Lic. Franco Mombelli, quien tampoco estuvo en la presentación.

La interna como se sabe, produjo una fusión de candidatos y el desplazamiento de integrantes dentro del oficialismo, dado el importante porcentaje obtenido por la nómina liderada por Reyes y que acompañaba a Santilli en las PASO (28,18% de los votos). Por ejemplo, Lisandro Koller, quien aspiraba a renovar su banca ocupando el tercer lugar, pasó al quinto. Edgardo Kooistra que estaba en el quinto puesto titular, pasó a revistar como primer suplente. Liliana León se corrió del sexto lugar titular al segundo suplente. A su vez, de los integrantes de la nómina de suplentes, tres quedaron afuera: Roberto Rueda (1°), Amilcar Javier García (2°) y Patricia Vélez (4°); quedando solamente la 2°suplente, Fabiana Colman (ahora ubicada en el cuarto lugar).

Declaraciones de Castelli

El discurso más extenso fue el del actual intendente. A continuación, reproducimos sus fragmentos más salientes.

-“El 72% por ciento (de los votos) dejó plasmado en el Distrito que, por más que pase el tiempo y los años, hay valores que se siguen respetando y la gente acompaña. Honestidad, compromiso, responsabilidad, el estar cerca del otro. Eso es lo que tiene cada uno de los integrantes de esta lista. Y es lo que hoy tienen también los que hoy no están acá acompañándonos (en referencia a los candidatos ausentes). Respetamos su decisión de no estar presentes”.

“Las PASO fueron un ordenador de esa lista y la gente decidió cómo se tenía que conformar por eso hace unas semanas nos sacamos las fotos y ya en los próximos días estará la boleta, porque estamos dentro del mismo espacio. Para que esto no cree ninguna suspicacia, todos los integrantes de la lista fueron convocados a este acto. Respetamos la decisión de no estar presentes, pero vamos a seguir trabajando con honestidad y responsabilidad”.

-“Nuestro trabajo de 20 años también se construye con mucha presencia, mucha gestión y estando cerca del otro”.

-“Hagamos un ejercicio de memoria de lo que eran nuestros pueblos hace 20 años. ¿En San Germán pensaban tener un polideportivo, un geriátrico, la posibilidad de asfalto y casas? ¿Y la gente de Villa Iris, pensaba tener un geriátrico que hoy genera más de 50 puestos de trabajo y que a su vez genera 5 millones de pesos mensuales que quedan en la localidad? ¿Veían viable que empresas privadas apuesten en Villa Iris con un supermercado o una estación de servicio? Preguntaría si en Felipe Sola pensaban que podían llegar a transitar el camino que los une a 17 de Agosto por asfalto, que tendrían un polideportivo, la plaza reacondicionada, asfalto o casas. En 17 de Agosto… ¿Imaginaban contar con una planta de reciclado modelo y ejemplo en el distrito, que se iba s arreglar el asfalto, construir casas o organizar un CPT? Fue ésta última una decisión de Horacio cuando yo era Secretario de Hacienda, hoy es un orgullo para el distrito. La cooperativa eléctrica donó el terreno y hoy estamos luchando para escriturarlo”.

-“En Bordenave, vemos que el frigorífico hoy es casi una realidad, más allá que muchos lo tomen para la crítica. Lo comenzamos con mucho esfuerzo y si no hubiese sido por la pandemia, ya estaría finalizado. Hay una empresa privada que lo concesionará para construir una planta de chacinados modelo, generando más de 10 puestos de trabajo. En los próximos días, tendrá asfalto y se seguirá trabajando por más casas”.

-A los habitantes de Darregueira les pregunto: ¿Cuando tomamos el enorme desafío de tener un Hospital Municipal, pensaron que sería viable? En 2011 caminaba las calles y la gente me paraba para decirme “Facundo no queremos que nos lleven en una ambulancia a operar a Puan. Queremos que nos atiendan acá como lo hacen el hospital de Puan”. Y hoy se trabaja de la misma manera. También inauguramos una pileta climatizada”.

-“¿Pensaba la gente de Azopardo tener un geriátrico con más de 20 personas trabajando, asfalto alrededor de la plaza o un club remodelado? Fue una decisión de la Delegada para que puedan contar con un lugar que pocas localidades tienen”.

-“¿En Puan creían posible contar con un gimnasio y polideportivo, la pileta climatizada, la ruta entre Puan y Pigüé?”

-“La Estación Transformadora… no sé si muchos saben de su importancia, nos asegura 50 años de energía para el distrito”.

-“Este trabajo de hormiga que realizamos desde hace más de 20 años, hoy lo vemos en los resultados de las elecciones. Y no es porque el intendente sea Facundo Castelli, es porque hay un equipo de trabajo, una decisión política, y la gente acompaña”.

-“Somos un ejemplo en nuestro distrito de que se puede, obviamente hay que estar muchas horas presentes y gestionar”.

-“Puede haber un descreimiento de la gente hacia la clase política, pero no conozco otra forma de transformar la realidad que no sea mediante la política. Nosotros somos ejemplo de eso, porque transformamos la realidad de cada habitante del distrito, de a poco, con mucha fuerza y presencia. ¿Que nos falta mucho? Seguro que sí. El ámbito del Concejo Deliberante será para discutir nuevas propuestas, trabajarlas, mejorarlas”.

-“Esto no es una guerra para ver quién tiene más o menos poder. Por eso, seguramente, cuando a partir del 10 de diciembre haya un nuevo Concejo Deliberante, habrá nuevas ideas y las trabajaremos juntos. Acá nadie impone nada”.

-“El gran desafío es ingresar los 6 concejales. Que entre Lisandro Koller (5°) y Florencia Griffiths (6°) quien tuvo la interna con nosotros, porque tienen nuestros mismos valores y llevarán ideas interesantes al concejo, allí las discutiremos y las llevaremos adelante si son viables”.

-“Acá no hay un intendente que se planta y dice “se hace lo que yo digo”. Acá hay un intendente que va a dialogar y q trabajar para buscar lo mejor para cada vecino”.

-“No importa quién traiga las ideas, si es Franco Intelisano, Lisandro Koller, Florencia Griffiths, Diego Reyes o Emiliano Stadler. Lo que importa es seguir trabajando por el bienestar de los vecinos”.

Castelli bregó por un “país previsible”. “No uno donde los chacareros o empresarios no puedan realizar un plan a 5 años, porque no saben qué pasará después del 14 de noviembre o en el 2023. Debemos establecer bases claras sobre puntos básicos: economía, salud, educación, producción y seguridad”.

“Nosotros lo demostramos en el distrito, con aciertos y errores, con cosas para mejorar. Y este ejemplo lo debemos llevar a otros estamentos, para que lo copien y hagan lo mismo, porque se puede. Si no, la gente no nos seguiría acompañando después de 20 años”.

Gastón Bares: “Venimos con un sueño

El candidato a Consejero Escolar en primer lugar aseguró que su grupo viene “con una consigna muy clara: donde haya una necesidad, hay un derecho”.

Y prometió: “ahí vamos a estar para trabajar, para que se cumpla ese derecho. Seremos el nexo entre el distrito de Puan y la provincia de Buenos Aires, representando a toda la comunidad educativa. Venimos con un sueño que debe transformarse en sueño colectivo. Hemos trabajado siempre con la educación formal, pero hay que empezar a fortalecer la educación informal, la que genera oficios y mano de obra calificada, la responsable de promover el ascenso social, algo tan necesario en el partido de Puan”.

Lisandro Koller: “tengo ganas de renovar mi compromiso”

El candidato a concejal en quinto lugar y actual Presidente del Concejo Deliberante, hizo referencia a los 22 años de gestión que transita el gobierno local.

“Demostramos compromiso y valores, estando cerca de la gente, respondiendo a sus demandas. Eso es lo que nos caracteriza. La gente nos invita a crecer y a mejorar. “Tengo ganas de renovar mi compromiso en el Concejo Deliberante”.

Milagros Goenaga: “Una mejor política se construirá con caras e ideas nuevas”

La candidata a concejal en segundo lugar apuntó a fomentar políticas de mediano y largo plazo, generadoras de empleo y formación, para lograr que los jóvenes no emigren del distrito.

“Debemos mejorar las falencias que vemos a nivel nacional, como la falta de perspectivas y la generación de empleo. Se está produciendo un éxodo de jóvenes de Argentina, porque no ven un futuro viable. No nos puede pasar en un país tan rico como el nuestro. A nivel distrital debemos trabajar en la educación formal e informal, para aumentar esa inserción laboral y hacer que los jóvenes puedan volver, arraigarse e insertarse laboralmente en nuestras localidades. Es necesario además promover espacios recreativos, culturales y deportivos, tanto para los jóvenes como para la tercera edad.

Una mejor política se construirá con caras nuevas e ideas nuevas. Debemos dejar de lado cualquier diferencia y trabajar todos juntos para lograr los mejores objetivos posibles”.

Intelisano: “Debemos tener presentes a nuestros abuelos”

El candidato a primer concejal se refirió a la complicada situación económica del país y al enojo de la sociedad con la clase política. Además, reflexionó sobre las trágicas consecuencias de la pandemia. Reconoció al actual momento como “uno de los más difíciles de nuestras vidas. A todos nos tocó perder a algún conocido, a algún familiar. Como espacio político, nos tocó perder a Horacio (López) uno de nuestros líderes con el que estuvimos trabajando desde hace más de 20 años”.

Acerca del futuro del país, planteó: “Debemos tener presentes a nuestros abuelos, valoremos su esfuerzo para generar lo que hoy tenemos. Nuestra obligación es encarar el futuro y recuperarlo”.

Por último, se mostró en favor de sostener valores como la honestidad, el trabajo, el respeto a las instituciones y el sentido común. “No perdamos la oportunidad de estar día a día con ustedes, el caminar las comunidades, de encontrarnos con los vecinos, preguntando qué les falta o qué cosas debemos hacer y qué cosas no”.

Video

La lista definitiva de Juntos

CONCEJALES TITULARES

1. INTELISANO, Franco (Darregueira)

2. GOENAGA, Milagros (Villa Iris)

3. REYES, Diego Alejandro (Bordenave)

4. DILLÓN, Sabina Anahí (Felipe Solá)

5. KOLLER, Lisandro (Puan)

6. GRIFFITHS, Florencia (Puan)

CONCEJALES SUPLENTES

1-KOOISTRA, Edgardo (Bordenave)

2-LEÓN, LILIANA (17 de Agosto)

3-BARATCABAL, Marcelo (Darregueira)

4-COLMAN, Fabiana Leonor (Villa Iris)

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

1-BARES, Gastón (Darregueira)

2-GREER, Melina (Felipe Solá)

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES:

1-GARCIANDIA, Cristian (Darregueira)

2-MALDONADO, Sonia (Puan)