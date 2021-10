“Cuando elijan concejales, opten por quienes controlen al Ejecutivo”

Así lo expresó Emiliano Stadler, actual edil del Frente de Todos, de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. En diálogo con este diario, se refirió a temas de actualidad llevados al ámbito legislativo. La perrera de Bordenave, la propuesta de transparentar la información municipal y las novedades en el ámbito político del distrito, fueron algunas de las cuestiones abordadas en esta entrevista.

Las condiciones de los canes alojados en la perrera de la localidad de Bordenave, fueron motivo de críticas de parte de agrupaciones dedicadas a la protección de mascotas, y motivo el debate en el concejo deliberante.

“La problemática viene desde el 2011 y los entonces bloques del Frente para la Victoria, y el oficialismo, decidieron crear el Centro Municipal de Sanidad y Zoonosis. El mismo funcionaría bajo la órbita del área de Bromatología, con un presupuesto para desarrollar diferentes actividades”, comentó.

Para Stadler, la perrera es solo “la punta del iceberg”.

“Vimos que el Centro de Zoonosis estaba ausente, no había campañas de adopción y se prohibía el acceso al lugar. Además, las castraciones no son suficientes para ejercer control, y no hay campañas de concientización”, indicó.

El legislador del Frente de Todos, contó que, a raíz de esas carencias, su bloque decidió pedir un informe a Bromatología sobre la perrera y el centro Municipal de Sanidad y Zoonosis, a fin de conocer, entre otras cosas, qué presupuesto manejan para cumplir su función.

Luego de precisar la existencia de situaciones de maltrato animal en la perrera, reconoció que “comenzaron a cambiar algunas cosas, después de la visita que realizamos al lugar”.

Stadler abogó por la necesidad de un cambio de paradigma en aquellos sitios donde se albergan animales.

“Todos los municipios buscan erradicar las perreras para reemplazarlas por refugios, en los que participen los grupos mascoteros, quienes ejercen el contralor. Son estas personas las idóneas para brindarles cariño y protección a los animales”, expresó.

-¿Cómo surgió la idea de visitar la perrera?

Me contactó un vecino de Darregueira y una organización protectora de animales de la misma localidad.

-Cuántos perros hay en la perrera de Bordenave.

-Alrededor de 100.

-¿Allí se envían perros abandonados de todo el distrito?

-Sí. La perrera es municipal, depende de Bromatología. Nos comunicamos con ellos para preguntar sobre la situación, y nos dijeron que para este miércoles (por hoy) ya estaría disponible la información. La jefa del área está dispuesta a cambiar la situación. Nosotros creemos que el problema es básicamente presupuestario.

Una vez que tengamos el informe sabremos cuánto nos cuesta esta perrera y así planificar un cambio de paradigma. Vamos a armar un proyecto, haciendo partícipes a las organizaciones protectoras, apuntando a que la perrera pase a ser un refugio.

La situación financiera de la comuna es compleja luego de atravesar un estado de emergencia. Se evidencia ahora, cuando se retoman algunas actividades, los costos vuelven a incrementarse y los recursos comienzan a ajustarse. Tal vez, lo que menos importa para esta gestión se desfinancia., llámese cultura, turismo o la perrera.

-Entonces… ¿en qué se destinan mayormente los recursos?

Lo que más déficit causa es el Ente de Salud. Es lo más complicado, ya mitad de este año tenía casi todo el presupuesto gastado.

-A qué se debe esta situación, es un problema de costos o porque como se dice generalmente, el servicio de salud es deficitario.

Sí. Los medicamentos e insumos están a valor dólar. Esto pasa en todos los sistemas de salud de la Provincia, pero en el distrito de Puan hay un problema de gestión, porque no pueden sostener la estructura que crearon.

Más allá del Ente, cuando uno analiza los números, la gran masa de recursos está destinada a gastos de personal.

-Otro de los proyectos, es la publicación de los sueldos que perciben los funcionarios municipales

Hay una web oficial del municipio que es www.puan.gob.ar, donde también se incluye al Concejo Deliberante. Si uno ingresa a los sitios de distritos de la región, por ejemplo Trenque Lauquen. Allí, se pueden ver los recibos de sueldo del intendente y de sus funcionarios.

-Ustedes, desde el lugar de concejal, ¿pueden saber cuánto gana un secretario o director de área?

Podemos saber cuánto dinero presupuestan a tal fin, pero no con exactitud. Un puesto jerárquico puede superar los 100.000 pesos.

-Y un concejal, ¿Cuánto gana?

97.000 pesos con los últimos aumentos. Nosotros vamos a donar ese incremento.

-Entonces, ¿Cuánto dinero cuesta el Concejo Deliberante por año en gastos operativos?

-Ronda los 16 millones de pesos anuales.

-Concejales y funcionarios aumentan sus salarios cada vez que suben los de los empleados municipales ¿Históricamente esto siempre fue así?

La Ley Orgánica y las reglamentaciones establecen que los concejales deben percibir el valor de tres sueldos básicos municipales.

Teniendo en cuenta el pedido que realizaron los gremios, nuestro bloque donará el monto correspondiente a esos aumentos, porque técnicamente es muy complicado cambiar la reglamentación.

-¿Y el resto de los concejales se expidieron como ustedes?

Solamente supe de dos, Lucas Delgado y Leandro Graff, ambos de Felipe Sola, que me comunicaron su intención de adherirse a la decisión de donar el aumento.

-Por ahí se puede juzgar como una decisión meramente política o hasta demagógica, pero el gesto vale en estos tiempos que corren.

Sí, es una decisión política. Por ejemplo, si se descontaran el 10% de aumento a toda la planta política, se debe saber dónde irá ese dinero. El pedido de los gremios fue que no se trasladara ese aumento a la planta política, pero como las cuestiones técnicas no acompañaban, decidimos donarlo. Nosotros publicaremos en qué se gastará ese monto. Lo que ya cobramos, lo donamos a una familia de Bordenave que atraviesa por una situación muy compleja en la salud de su hija. Después, veremos qué necesita la organización mascotera de Darregueira para atender la perrera de Bordenave y contribuir con ellos.

-El viernes se presentó la lista de Juntos y estuvieron ausentes los nuevos representantes de la lista, ¿Qué avizora en cuanto al futuro de ese bloque una vez que asuma el diciembre? ¿Cómo ve políticamente ese ensamble?

Creo que Reyes viene con una impronta que el oficialismo ya no tiene en la conducción de Castelli. Justamente, surgió por ese mismo reciclaje que suele hacerse hacia el interior de los partidos políticos, aportando gente e ideas nuevas.

Si bien estamos en veredas distintas, uno se da cuenta que las posturas son completamente diferentes, entre for.mas viejas y nuevas. Puede haber chispazos. La diferencia está marcada y Reyes no va a ser oficialista. Si es así, le dará una impronta distinta al Concejo Deliberante.

En el C.D hacen falta más opositores. Esa necesidad se evidencia, por ejemplo, cuando se pagan 11 millones de pesos en intereses resarcitorios por castigo, luego de faltar al deber de funcionario público, y ese pago se hace con fondos públicos y no con dinero personal.

-¿Qué rol cumple el Tribunal de Cuentas ante estas situaciones?

Realiza un control técnico, pero no controla decisiones políticas. Para el 2021, el Municipio destinaría al área de Medioambiente 11 millones de pesos, pero a mitad de año solamente había gastado 90.000 pesos. Es una locura. Entonces, el Tribunal no podrá decir nada, porque fue una decisión política y técnicamente está bien.

El oficialismo se encargó de invisibilizar una emergencia municipal que nunca había pasado en la historia. Y esa emergencia, todavía trae problemas, por eso se dan estas situaciones como las de Medioambiente.

En la última rendición de cuentas, para el mantenimiento de caminos rurales, los productores pagaron 46 millones de pesos por la Tasa de Red Vial. El Ejecutivo gastó 30 millones y los otros 16 fueron para otra cosa.

El pueblo tuvo una emergencia, en 10 meses salió pero nunca informaron cómo se salió de ella.

-¿La pandemia posibilitó un ahorro al estar suspendidas las actividades?

En todos los municipios pasó lo mismo. El parate hizo que ahorraran. Ahora, en un año normal, otra vez vuelven los gastos.

-¿Por qué motivo se demora en aplicar la transmisión de las sesiones legislativas por streaming?

El proyecto durmió un año, entre averiguaciones de presupuesto y el reporte de experiencias en otros distritos. Fue pasando el tiempo y al final no se hizo nada. El Presidente del Concejo nos aconsejó que cambiemos el reglamento interno, por eso recientemente presenté un proyecto de decreto para que se realice esa modificación.

-Hubo denuncias por problemas de seguridad en el Cementerio. ¿Qué iniciativa presentarán en el Concejo al respecto?

Hubo una carta pública y consultas que le llegaron a nuestro candidato Franco Vissani, por eso ahora vamos a tratarlo. Queremos saber cuánto se recauda por la tasa de cementerio y qué tareas se realizan. Otras cuestiones son la necesidad de un sereno y la falta de espacio. Queremos saber qué planifica el Municipio para ampliar el lugar.

-¿Qué mensaje le deja a la gente teniendo en cuenta las próximas elecciones del 14 de noviembre?

Tengamos en cuenta las funciones de un concejal. Vamos a elegir esos cargos y uno de sus roles fundamentales es controlar la gestión municipal. Entonces… ¿creen que el oficialismo controlará al oficialismo? No, no lo controlan ni lo controlarán. Un ejemplo son las rendiciones de cuentas. Los concejales somos representantes del pueblo y debemos legislar para los vecinos.

Si van a elegir concejales, elijan a aquellos que controlen al Ejecutivo. No se queden con el conformismo de la mayoría del Concejo Deliberante. Van, levantan la mano y pagan con fondos públicos 11 millones de pesos de intereses.

Pedido de mantenimiento

El Bloque del Frente de Todos, además solicitará el pedido de reacondicionamiento de tres estaciones de bombeo. La iniciativa fue de la vecina y candidata a concejal, Alicia Carrillo, de Puan.