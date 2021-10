El Museo prepara varias actividades

En diálogo con este diario digital, la Directora del Museo Municipal Ignacio Balvidares, Tec. Jorgelina Walter, adelantó las actividades que se desarrollarán este sábado en el Paseo Rural de Puan y las que vendrán durante el mes de octubre.

Para el viernes 29 a las 15, se prevé la realización de un nuevo Free Tour, esta vez, estará dedicado a la arquitectura escolar y próximamente, llevará el Baúl de Don Ignacio a localidades del Distrito con la propuesta “Dichos, refranes, proverbios y otras yerbas”.

Además, teniendo en cuenta que el Museo en el 2023 celebrará su 50° aniversario, lanzó una encuesta para conocer los saberes de la población en cuanto a la historia de nuestra localidad ligada a la Conquista del Desierto (ver información ampliada en la nota).

La Dirección de Cultura junto al Museo Municipal Ignacio Balvidares invitan para este sábado a las 15, a una tarde de relatos, a cargo de integrantes del taller de narración “Puan y el Distrito leen”. La misma se desarrollará en el Paseo Rural y en caso de mal tiempo se trasladará al Mirador Millennium.

“La idea surge con motivo de celebrarse el 119 aniversario de la Colonia Santa Rosa. Horacio Walter siempre venía a presentar sus libros a Puan pero por cuestiones de salud esta vez no pudo hacerlo y me mandó ejemplares de “Una vieja valija de cartón” para vender. Fue ahí donde se me ocurrió darles lectura a través del Taller de Narración. De esta manera, la Dirección de Cultura en conjunto con el Museo, llevan adelante esta actividad denominada “Tarde de relatos Volguenses,” contó.

“La lectura estará a cargo del taller de narración “Puan y el Distrito leen” que está coordinado por Graciela Cepeda. También invitamos a José Palma para que nos acompañe con algunas canciones y durante el encuentro habrá sorteos,” adelantó la directora del MIB.

Entre los narradores invitados, se encontrarán las ex docentes Alicia Dieser y Silvia Iturrios. “Las adaptaciones estuvieron a cargo de Graciela Cepeda y los relatos elegidos serán la sorpresa y atractivo de la tarde,” dijo.

Los escritos de la nueva obra del Profesor Horacio Agustín Walter, recuperan el patrimonio inmaterial de los inmigrantes, en particular de la comunidad de alemanes del Volga.

El encuentro tendrá lugar el sábado 2 de octubre a las 15 horas en el Paseo Rural, por lo que se invita a asistir con reposera y equipo de mate, respetando los protocolos sanitarios vigentes. También en el lugar estará disponible para la venta el libro “Una valija de cartón” (el costo es de 1.600 pesos).

Desde la organización aclararon que, en caso de mal clima, el encuentro se realizará en el Mirador Millennium, a la misma hora.

La propuesta cuenta con la adhesión de la Asociación Amigos Colonia Santa Rosa, en conmemoración al 119º aniversario fundacional.

Lo que se viene

El Museo Municipal Ignacio Balvidares muestra una interesante agenda para los próximos meses que a continuación detallamos:

ENCUESTA

En diciembre de 2023 el Museo cumplirá cincuenta años, en el marco de esta celebración se encuentra trabajando para reformar el área de Fronteras del siglo XIX (Conquista del Desierto) teniendo en cuenta el concepto de relaciones interculturales que aborda la renovación historiográfica producida en los últimos años.

Para dar forma a este proyecto se ha constituido un equipo de trabajo integrado por la coordinadora de la institución Téc. Jorgelina Walter, la asesora histórica del Museo Prof. Fabiana Álvarez, las arqueólogas de la Universidad Nacional de La Plata, licenciadas Cecilia Panizza y Camila Oliva y el Lonko de la comunidad Pincén, Prof. Eduardo Pincén.

El Museo busca conocer los conocimientos de la población del distrito sobre ese pasado que nos atraviesa, con la finalidad que se constituya en insumo para la renovación de la sala, por lo que se ha elaborado una encuesta anónima. La misma va a realizarse al mayor número de personas posible de todos los ámbitos profesionales (comerciantes, bancarios, empresarios, municipales, amas de casa) y de diferentes grupos etarios del distrito y no es necesario tener conocimientos de historia para responder ni recurrir a bibliografía.

En esta primera instancia la misma ha sido enviada a los establecimientos educativos del distrito.

SEXTO FREE TOUR (caravana vehicular). Reconociendo la arquitectura escolar

El Museo Municipal se encuentra organizando nuevamente una visita temática para redescubrir los tesoros arquitectónicos de nuestra localidad. En esta oportunidad, tres edificios escolares estatales de distintas épocas: Escuela de Educación Especial 501, Escuela Nº 1 y Escuela de Educación Técnica Nº 1.

En la Argentina, desde la aprobación de la Ley 1.420 en 1884, el Estado se hace responsable de la construcción de los edificios destinados para la educación y de la normativa para los emprendimientos privados. La arquitectura escolar debe dar respuesta a los requerimientos pedagógicos, buscando alcanzar la mayor racionalización y optimización de los recursos disponibles.

El Free Tour se llevará a cabo el viernes 29 de octubre a las 15 hs., siendo el punto de partida la Escuela de Educación Especial 501, en adhesión a los 70 años de su fundación.

Facilitador: arquitecto Roberto Rueda.

El Baúl de Don Ignacio inicia su recorrido por los Hogares de Ancianos

Con la temática “Dichos, refranes, proverbios y otras yerbas”, el Museo Municipal estará visitando los hogares de ancianos del Distrito a través de su baúl itinerante.

Durante los meses de octubre y noviembre se realizará esta propuesta en adhesión al Día de la Tradición, cuyos objetivos son:

Fortalecer vínculos con pares, personal y comunidad.

Recuperar la memoria oral, como fuente documental, en la que se revaloriza la experiencia de vida de los adultos mayores, como generadores y agentes de duplicación de la cultura local.

Revalorizar la experiencia de vida de nuestros adultos mayores, portadores de la gran riqueza en materia de vivencias personales y anécdotas, que encierran un valor patrimonial sustancial para la formación del conocimiento y el reforzamiento de la identidad local.

“Uno de los objetivos del MIB es gestionar el patrimonio cultural que tiene encomendado, desarrollando experiencias singulares como clave de mediación entre cada ciudadano y este patrimonio, es por ello que en el baúl serán transportados objetos que pertenecen al acervo del Museo y que salen de las vitrinas para llegar, en este caso a los adultos mayores residentes en cada uno de los hogares del distrito”, expresó Jorgelina Walter, Coordinadora del MIB

Una vez más el MIB consolida su presencia, llevando a cabo procesos participativos lo que pone en manifiesto la apertura de la institución y el reconocimiento social. Un museo que no solo atrae sino que sale a buscar, que innova, que se capacita y que construye redes de integración y socialización.

La primera estación del baúl será el Hogar de San Germán para luego continuar por Villa Iris y Felipe Solá.