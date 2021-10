Hockey: Estefanía Cascallares se suma al C.A.I

Pese a que tenía ofertas de Holanda, Suiza, España, Bélgica y Australia, la delantera suarense Estefanía Cascallares decidió jugar la actual temporada para Independiente de Puan, donde ya comenzó este martes con los entrenamientos.

En diálogo con Nuevo Día explicó el por qué de la decisión. “Cuando terminó la temporada en el Victoria, sobre mayo o julio, decidí irme pese a que tenía un contrato por dos años y a la vez iba a tener la posibilidad de jugar con una amiga, Vicky Sauze. Después me llegaron ofertas porque la temporada en Europa comienza en agosto, pero me encontré con ofrecimientos que no me convencieron en cuanto mi futuro”.

“Me decidí hace unos días de jugar en Puan, ya que es el lugar donde está jugando mi hermana y mi prima. Después de tantas idas y vueltas de jugar o no, me doy cuenta que quiero jugar hasta ahí. Por eso tomé la decisión de jugar nuevamente en mi ciudad, compartiendo cancha con mi hermana, prima y sobre todo con un grupo de chicas que no la pasó bien en este último año, ya que están jugando en un club que queda en otra ciudad”, expresó Cascallares.

En tanto explicó que ella va a sumar y aportar todo lo que pueda al equipo. “Luego de ver que conocidas no la pasaron bien, yo también pienso que tampoco lo disfruté al máximo, estando en un lugar totalmente distinto. Hoy creo que estoy en el lugar de ser de las más grandes, que acompañan a las más chicas en su proceso de crecimiento y también pienso que es recíproco porque nosotras también aprendemos de ellas”.

Al ser consultada si le gustaría en algún momento volver a un nivel superior en el orden nacional dijo que “La respuesta hoy es no se, ya que cuando volví tenía muchas ganas de jugar con Pilar (sobrina), pero a la vez no estoy segura si podría volver a vivir en Buenos Aires. La realidad que allá es una vida totalmente distinta, donde salís a la calle y tenés miedo”.

“Ahora obviamente si tendría ganas de jugar a un nivel superior, jugaría si o si en River. Entonces por ahora es un no e iré viendo cómo me siento y además no lo he visto a Cacho Vigil, porque cuando volví él estaba en Chile, así que tenemos una charla pendiente”, agregó.

Estefanía no le cerró la posibilidad a jugar nuevamente afuera del país. “Esa es otra incógnita. El otro día nos levantamos con mi novio, donde tenía un mensaje de una compañera australiana, que consultaba si quería ir la temporada que viene con él, pero la verdad hoy no tengo una decisión de volver allá y tengo las ganas puestas en este proyecto de jugar en Puan”.

En tanto expresó su deseo de trabajar el hockey con los más chicos. “Hoy me gustaría trabajar con las categorías formativas, no sé si dando clases, pero me encantaría ayudar, yendo a divertirme y a la vez enseñándoles desde mi experiencia como también desde mis conocimientos”.

Hace un tiempo Estefanía había manifestado el hecho de dejar de lado por un momento la competitividad y apuntar más a divertirse en el deporte. Hoy, después de un tiempo, sigue apostando por el mismo camino. “Primero explicar que no estoy en contra de la competencia, sino que en mi caso particular, el hecho de poder superarme, siempre intentando ser la mejor, fue una mochila muy importante, que me costó mucho tiempo sacarle peso. Entonces me encantaría trabajar con los nenes chiquitos para decirles que lo más importante es divertirse, ya que sino no tiene sentido hacer un deporte”.

“Obviamente que uno siempre va a querer ganar, pero para llevarlo a cabo hay que fortalecer las relaciones, el grupo, que es lo que me parece más importante. De igual manera esto lo fui aprendiendo con el tiempo, porque me acuerdo cuando era más chica era súper competitiva y no puedo comprenderlo, pero a la vez esa chica llegó adonde llegó por ser así. Entonces creo que se puede llegar a ese punto sin ser así”, expresó.

Por último contó que jugará al fútbol. “Estoy practicando un poco en casa, donde me encontré con cosas distintas, ya que en el fútbol se juega más con el cuerpo y el hockey el mayor desafío es en la muñeca”.