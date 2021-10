Inferiores: PFBC viajó a Tornquist y Tiro tuvo fecha libre (Resultados y posiciones)

En la décima fecha que se completó este sábado, las divisiones menores del Fara se midieron con las de Automoto y no consiguieron victorias. Por otra parte, se cubrieron cuatro nuevos lugares para los cruces. En la zona “A” es necesario jugar partidos adeudados.

A doce asciende el número de equipos clasificados para los cuartos de final del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, tras completarse este sábado la décima fecha que se inició el miércoles y continuó el viernes.

En la zona “A” tienen el pasaje asegurado:

-Boca en 5ª (lo consiguió merced al triunfo 3-1 frente a B. y Negro)

-El Progreso en 6ª

-B. y Negro en 7ª y en 8ª

Para completar los restantes cupos directos será necesario jugar partidos adeudados.

En la zona “C” sacaron boleto:

-Peñarol y Sarmiento en 5ª

-Sarmiento y Racing en 6ª

-Peñarol y Sarmiento en 7ª

-Sarmiento y Huanguelén en 8ª.

En la zona “B”, con más clubes participantes, todavía falta disputarse cuatro fechas de la fase preliminar y nadie está clasificado de manera directa, aunque posiblemente a algunos equipos los números les den para ingresar al menos como mejores terceros (saldrán por promedio entre las tres zonas).

Cabe señalar que para los cruces se clasifican los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros, y ya que en una zona se disputan más partidos, se deberá lograr el porcentaje entre los partidos cotejos disputados y los puntos obtenidos.

Mientras para algunos equipos la jornada de este sábado significó la despedida de la competencia, otros tendrán que aguardar que se complete la zona “B” con la ilusión de manotear algún lugar como mejor tercero.

La síntesis de lo ocurrido en la última fecha de la etapa regular de las zonas “A” y “C” y la tercera de los desquites de la zona “B” es la siguiente:

ZONA “A”

Quinta

-Sarmiento 2 vs. San Martín 1

-Boca 3 vs. B. y Negro 1

ZONA “A”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Boca 11 6 3 2 1 15 8 +7 San Martín (1) 10 5 3 1 1 9 5 +4 Sarmiento (1) 8 5 2 2 1 6 9 -3 B. y Negro 1 6 0 1 5 3 11 -8 (1) Partido postergado del 4/9

Sexta

-Sarmiento 1 vs. San Martín 2

-Boca 2 vs. B. y Negro 4

Libre: El Progreso

ZONA “A”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG El Progreso (1) 16 7 5 1 1 15 10 +5 Sarmiento (2) 12 7 4 0 3 14 8 +6 B. y Negro (2) 12 8 4 0 4 16 12 +4 San Martín 9 6 3 0 3 11 15 -4 Boca (1) 4 8 1 1 6 8 19 -11 Postergado (1) del 14/8 y (2) del 4/9

Séptima

-Sarmiento 1 vs. San Martín 3

-Boca 0 vs. B. y Negro 4

Libre: Independiente

ZONA “A”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG B. y Negro 21 8 7 0 1 43 5 +38 Sarmiento (2) 12 7 4 0 3 23 10 +13 Boca 12 8 4 0 4 10 19 -9 San Martín (1) – (2) 9 6 3 0 3 15 14 +1 Independiente (1) 0 7 0 0 7 0 43 -43 Postergado (1) del 14/8 y (2) del 4/9

Octava

-Sarmiento 2 vs. San Martín 1

-El Progreso 0 vs. Independiente 2

-Boca 0 vs. B. y Negro 0

ZONA “A”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG B. y Negro (2) 28 10 9 1 0 29 0 +29 Sarmiento 16 9 5 1 3 21 9 +12 Independiente (1) 15 9 4 3 2 11 5 +6 San Martín (1) – (2) 12 8 4 0 4 14 23 -9 Boca 4 10 0 4 6 2 17 -15 El Progreso 4 10 1 1 8 8 31 -23 Postergado (1) del 14/8 y (2) del 4/9

ZONA “B”

Quinta

-Argentino 2 vs. Unión (T) 0

-Unión (P) 2 vs. San Martín 1

-Automoto 3 vs. PFBC 0

ZONA “B”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Argentino (1) 17 7 5 2 0 12 2 +10 Automoto 14 7 4 2 1 22 8 +14 San Martín (1) 9 7 2 3 2 10 12 -2 Unión (P) 7 7 1 4 2 5 12 -7 PFBC 5 8 1 2 5 4 14 -10 Unión (T) 4 6 1 1 4 6 11 -5 Tienen su partido postergado (1) del 11/9

Sexta

-Argentino 5 vs. Unión (T) 0

Libres: Tiro Federal, San Martín y Automoto

ZONA “B”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Argentino 15 5 5 0 0 27 5 +22 Tiro Federal 12 5 4 0 1 14 4 +10 Automoto 7 5 2 1 2 12 13 -1 Unión (T) 1 5 0 1 4 4 17 -13 San Martín 0 4 0 0 4 3 21 -18

Séptima

-Argentino 3 vs. Unión (T) 0

-Unión (P) 3 vs. San Martín 1

-Automoto 5 vs. PFBC 1

Libre: Tiro Federal

ZONA “B”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Automoto 24 8 8 0 0 38 9 +29 Tiro Federal 19 8 6 1 1 27 14 +13 Unión (P) 15 9 5 0 4 20 19 +1 San Martín 12 9 4 0 5 12 13 -1 PFBC 10 9 3 1 5 9 17 -8 Argentino 9 9 3 0 6 11 13 -2 Unión (T) 0 8 0 0 8 2 34 -32

Octava

-Argentino 0 vs. Unión (T) 0

-Unión (P) 1 vs. San Martín 0

-Automoto 6 vs. PFBC 0

Libre: Tiro Federal

ZONA “B”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Automoto 21 8 7 0 1 18 2 +16 Tiro Federal 17 8 5 2 1 13 3 +10 Unión (T) 12 8 3 3 2 8 5 +3 Argentino 12 9 3 3 3 9 5 +4 Unión (P) 12 9 3 3 3 9 10 -1 San Martín 8 9 2 2 5 3 7 -4 PFBC 1 9 0 1 8 2 30 -28

ZONA “C”

Quinta

-Racing 3 vs. San Martín 1

-Peñarol 4 vs. Comercio 2

-Sarmiento 0 vs. Huanguelén 0

ZONA “C”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Peñarol 24 10 8 0 2 34 14 +20 Sarmiento 16 10 4 4 2 28 19 +9 Huanguelén 15 10 4 3 3 14 11 +3 Racing 14 10 4 2 4 16 16 0 San Martín 8 10 2 2 6 12 28 -16 Comercio 7 10 2 1 7 12 28 -16

Sexta

-Racing 3 vs. San Martín 0

Libres: Peñarol y Sarmiento

ZONA “C”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Sarmiento 16 6 5 1 0 30 2 +28 Racing 8 6 2 2 2 7 5 +2 Peñarol 6 6 2 0 4 6 23 -17 San Martín 4 6 1 1 4 7 20 -13

Séptima

-Racing 3 vs. San Martín 0

-Peñarol 4 vs. Comercio 1

-Sarmiento 4 vs. Huanguelén 3

ZONA “C”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Peñarol 22 10 7 1 2 26 10 +16 Sarmiento 19 10 6 1 3 23 13 +10 Huanguelén 18 10 6 0 4 32 23 +9 Racing 14 10 4 2 4 16 12 +4 San Martín 9 10 3 0 7 11 33 -22 Comercio 5 10 1 2 7 7 24 -17

Octava:

-Racing 2 vs. San Martín 1

-Peñarol 2 vs. Comercio 0

-Sarmiento 2 vs. Huanguelén 2.

ZONA “C”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Sarmiento 21 10 6 3 1 20 7 +13 Huanguelén 19 10 5 4 1 17 4 +13 Racing 17 10 5 2 3 14 6 +8 Peñarol 14 10 4 2 4 7 8 -1 San Martín 10 10 2 4 4 9 10 -1 Comercio 1 10 0 1 9 0 32 -32

Próxima fecha

El próximo sábado se jugará la undécima fecha, cuarta de las revanchas, de la zona “B” de acuerdo al siguiente programa:

-Unión (P) vs. Automoto (5ª, 7ª y 8ª)

-Unión (T) vs. San Martín (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

-Tiro Federal vs. Argentino (6ª, 7ª y 8ª)

Libre Puan F. Club.

Partidos pendientes

Debido al aislamiento de jugadores por la pandemia de COVID-19, en la zona “A” está pendientes de disputa San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (7ª y 8ª), de la primera fecha.

Además El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª), ambos del cuarto capítulo; San Martín de Saavedra vs. Deportivo Argentino (5ª), de la sexta fecha.

Por otro lado, en virtud del mal estado de la cancha, San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento adeudan la confrontación (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la quinta jornada.