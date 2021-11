Castelli: “Nuestro objetivo es ganarle al kirchnerismo”

El intendente y candidato a Diputado Provincial por Juntos, destacó la “buena recepción” que tuvo entre los vecinos del distrito la lista de concejales. Además, se refirió a temas de su gestión como los cambios que se vienen en el Ejecutivo Municipal luego del 14 de Noviembre. Su futuro político luego de 2023, las obras que quedan por terminar y la posibilidad de tercerizar el funcionamiento del frigorífico de Bordenave en una empresa de Darregueira, fueron otros de los temas abordados en esta entrevista.

Confiado por los resultados obtenidos en las PASO de septiembre, Castelli se mostró esperanzado en lograr repetir esos números.

“Trabajamos fuerte para lograr ingresar los seis concejales. Aunque, no es menos cierto que la oposición está haciendo una campaña intensa. Será la gente quien defina, nosotros estamos muy contentos y conformes, esperanzados en repetir un resultado similar,” dijo.

-¿Cómo está Juntos hacia adentro? En el lanzamiento de campaña no estuvo presente una parte de la lista. Daría la sensación de que cada sector anda por su lado.

Estamos bien, más allá de la interna con la Coalición Cívica y una parte del PRO. Desde un primer momento, ambos sectores sabíamos que estábamos en el mismo espacio político e íbamos a conjugarnos en una lista final para las elecciones generales del 14 de noviembre.

La gente acomodó los lugares de esa lista. No concurrir al lanzamiento de campaña del viernes 22 de octubre, fue una decisión del grupo político que compitió con nosotros en las PASO. No sé si ahora estarán en el cierre del jueves 11 de noviembre en Darregueira. Formamos una mesa con cuatro personas: dos de nuestra línea y dos representando a la Coalición Cívica y al PRO. Se hizo una foto grupal y fuimos con la propuesta de la presentación, y ellos no quisieron estar presentes. Respetamos la decisión. A nivel provincial y nacional también pasan estas cosas. Manes y Santilli salen juntos en alguna foto y acto, pero cada uno anda de campaña por distintos lugares. No me parece mal, cada cual tiene su electorado. La gente, cuando vaya a votar se encontrará con la lista de Juntos donde estarán todos los sectores representados.

Nuestro objetivo común es ganarle al kirchnerismo y al Frente de Todos. Pelearemos para que Lisandro Koller ingrese en el quinto lugar y ellos harán lo mismo por Florencia Griffiths.

-¿Cómo les fue durante el encuentro con Santilli en Coronel Suárez, teniendo en cuenta que ustedes acompañaron a Facundo Manes en las PASO?

-Fue muy buena. Me llamó la atención la buena recepción de la gente hacia Santilli. Es un candidato con mucha llegada y conocimiento. Ahora estamos todos juntos y ellos lo entienden. Estuvimos con el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay y los candidatos a legisladores Lorenzo Natali (UCR) y Fernando Compagnoni (PRO).

El viernes estuvimos en Bahía Blanca junto a Lousteau y a Larreta, eso demuestra que estamos juntos. Tenemos que obtener un buen triunfo de cara al 2023 para consolidar esta alianza.

-De alguna manera, usted se puso la campaña al hombro, más allá que va de candidato a legislador, apoyando la lista local.

Siempre, en las elecciones de medio término, la gente también vota a la gestión. Es una suerte de examen.

Uno lo ve reflejado en otros intendentes, como en el caso de Héctor Gay o en distritos como Villarino, Adolfo Alsina y Saavedra.

Los candidatos a concejales recogen las inquietudes de los vecinos, son recibidos por las instituciones que les plantean temas a mejorar y también mencionan aquellas cuestiones que aprueban.

-Pasadas las elecciones… ¿Cómo piensa encarar sus dos últimos años de su mandato? ¿Qué cuestiones tiene en foco?

La idea es hacer un punto y aparte luego del 14 de noviembre. Barajar y dar de nuevo en la parte del Ejecutivo. Trabajaremos sobre temas pendientes y aquellos que podamos lograr en los próximos dos años. Pretendo formar un equipo fuerte para que en el 2023 dispongamos de varios candidatos en condiciones de aspirar a ser intendente. Ya lo definiremos.

Mi idea es tomarme un tiempo, entre noviembre y enero para reestructurar el Ejecutivo Municipal. Habrá funcionarios que quedarán y otros se irán, formaremos una estructura fuerte para tener presencia.

-Usted va de candidato a diputado provincial en noveno lugar. ¿Lo ve como una prueba piloto para el 2023, cuando pueda aspirar nuevamente a un puesto legislativo?

Es una primera experiencia. Cuando acepté la precandidatura a diputado, iba en quinto lugar en las PASO, sabía lo difícil que sería, por más excelente elección que hiciera Juntos en la Sexta Sección Electoral. Para mí éste es un primer paso hacia estas experiencias. Estoy dentro de Evolución, un grupo que seguramente seguirá creciendo y pedirá algún puesto expectante para el 2023.

Y si no me toca llegar, seguiré trabajando desde donde me toque, hay que ver cómo termina Juntos en 2023, ojalá siendo gobierno en Provincia y Nación.

Espero que ganemos más municipios y retengamos los que tenemos, a partir de ahí habrá un abanico de posibilidades. Si no es en la Legislatura, me verán trabajando en el Ejecutivo o desde otro lugar acompañando al próximo intendente/a. Lo ideal sería no estar en el entorno cercano, porque quien venga debe ser libre para manejarse tranquilo, sin la referencia cercana de alguien que ya fue intendente. Claro que, más allá de eso, conmigo nadie tiene o tendrá problemas en ese sentido. Me gusta la política y quiero seguir vinculado desde algún lugar, la idea es seguir trabajando en este ámbito.

-¿Qué obras le gustaría finalizar en los dos años que le quedan de mandato? Por ejemplo, se nos ocurren obras de cloacas y asfalto. También una de las necesidades que nos han planteado los vecinos es la de repavimentar rutas del distrito. ¿Son posibles de concretar?

Las obras que hoy me interesaría completar son las cloacas en las localidades más chicas del distrito. Villa Iris es la tercera en magnitud y hay una gran demanda, los proyectos están presentados, compramos terrenos en todos los pueblos para hacer las plantas. Es uno de los grandes desafíos.

Las rutas internas también están pedidas. Y obviamente el tema de las viviendas, creemos que se podrá lograr algún plan provincial o nacional. El problema con estas obras, es que dependemos de Provincia y de Nación. Más allá de llamar todos los días, se necesita decisión política. No nos podemos quejar de lo trabajado junto a la Provincia, por ejemplo, logramos obras de asfalto mediante el Fondo de Infraestructura Municipal.

En Puan, otra necesidad es erradicar el basurero a cielo abierto y terminar las 5 hectáreas compradas para la planta. El edificio que iba a ser un hotel fue rediseñado para transformarlo en oficinas de Turismo, Juventud y una sala de reuniones.

Más allá que quede el 50 % sin finalizar de alguna obra que iniciemos, preferimos que esté iniciada para seguir avanzando. Son los grandes desafíos para afrontar en los próximos años y varios son viables.

-En cuanto al Turismo, se espera que Puan reciba una multitud de visitantes durante la Fiesta de la Cebada, y por el otro, supimos de la reducción de la capacidad hotelera local, teniendo en cuenta que no está funcionado, el Savizky, uno de los tradicionales hoteles de la localidad. ¿Hay proyectos para paliar esa situación?

Depende mucho de la iniciativa privada. Más allá de eso, sabemos que Mito Hotel está ampliando a unas 20 habitaciones. Esto va a satisfacer parcialmente la demanda que habrá para la Fiesta de la Cebada.

En cuanto al hotel Savizky, un familiar pidió reunirse conmigo, no sé qué planes tienen a futuro. Lo ideal sería reactivarlo.

-Tal vez haría falta que se generen más actividades durante el año para atraer el turismo.

Después de la pandemia, el turismo del interior, en lugares tranquilos, se potenciará. Lo vimos reflejado el último fin de semana largo, los alojamientos estaban todos ocupados. Hay varios emprendimientos de departamentos y cabañas que funcionan muy bien. No solo vamos a tener que prepararnos para la Fiesta de la Cebada, sino para todo el verano.

Vamos a programar el lanzamiento de la temporada turística el 8 de diciembre, habrá una reunión con todos los prestadores de servicios, informando todas las actividades que desarrollaremos en el transcurso del verano, entre las cuales estarán el triatlón, la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera y otros eventos en la laguna o en el cerro.

Carolina Castelli, la Directora de Turismo, está planificando actividades interesantes, con poco dinero y mucho ingenio. Salidas a caballo, cuatriciclos y kayaks, pueden ser algunas alternativas. Si el turista tiene la posibilidad de hacer dos o tres actividades, sumado a la gastronomía y eventos, se quedará en Puan una o dos noches. Debemos apuntar a eso.

-¿Tiene fecha de inauguración el Frigorífico de Bordenave?

-Tuvimos dos inconvenientes: la pandemia nos retrasó mucho y no llegamos a un acuerdo con la gente que nos prestaría el servicio en cuanto a los trabajos de albañilería. Ahora hay una gran posibilidad con la Cooperativa La Emancipación de Darregueira para que lo gerencien y así generar mano de obra. Puede demorar dos o tres meses más, pero en el corto plazo estará listo. Están los fondos y la maquinaria. La idea era llegar con todo listo para el aniversario de Bordenave.

-¿La idea es tercerizarlo entonces?

-Sí, ya está hablado. La misma empresa que se hará cargo tiene la idea de instalar una fábrica de chacinados “modelo” y vender sus productos en el distrito y proyectar hacia el sur del país.

Próximamente, dos integrantes del Ejecutivo y dos de la Cooperativa viajan a Tandil, para asistir a una capacitación sobre elaboración de chacinados que brindarán funcionarios del Gobierno Nacional. Visitarán empresas de ese rubro para tomar el modelo. Los quesos que fabrican en Jacinto Arauz tienen mucho éxito y ahora quieren anexarle este rubro. Estamos muy entusiasmados con esa alternativa.

-¿Qué mensaje le deja al electorado?

Que vaya a votar. Muchos no lo hicieron en las PASO, como los estudiantes que no pudieron viajar o las personas mayores que optan por participar sólo en las Elecciones Generales. Primero hay que participar y después tendremos que reclamar.

Les pedimos su acompañamiento, tenemos una lista nacional y provincial con Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes y Danya Tavela, que es de lujo. A nivel local también, con Franco Intelisano, Lisandro Koller, Diego Reyes, Florencia Griffiths, Sabina Dillón, Edgardo Kooistra. Necesitamos los cinco diputados para ponerle un freno al gobierno nacional, queremos hacer una buena elección para que nos escuchen en el interior y posicionarnos hacia el 2023.

En cuanto a la pandemia, si bien no ha terminado, vayan tranquilos a votar porque continuarán vigentes todos los protocolos sanitarios.