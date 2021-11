Definieron las canchas para las semifinales

El próximo domingo los cruces de Reserva empezarán a las 15:30 y los de Primera a las 17:30. También quedaron determinados los escenarios para las semifinales de divisiones inferiores.

En las canchas de Deportivo Sarmiento y de Peñarol de Pigüé se jugarán el próximo domingo las semifinales del campeonato superior de la Liga Regional de Fútbol, según lo dispuesto este lunes en la reunión semanal del consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona.

En el Parque “Juan Emilio Bove” del club verdirrojo de Coronel Suárez se medirán Unión de Tornquist (local a los efectos organizativos) y San Martín de Carhué. Como coinciden en ambas divisiones, las 15:30 lo harán en Reserva y a las 17:30 en Primera.

En el estadio “19 de Marzo” del club azulgrana de Pigüé, en tanto, a 15:30 confrontarán Atlético Huanguelén y Boca Juniors en categoría Reserva y a las 17:30 Tiro Federal de Puan (local) y Blanco y Negro en Primera división.

Si al término del tiempo reglamentario el resultado está igualado, se definirá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Canchas para las semifinales de inferiores

En la reunión liguista de este lunes, además, se fijaron los escenarios y los horarios para las semifinales de divisiones inferiores. El detalle es el siguiente:

En la cancha de Deportivo Sarmiento: a las 13:00 Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén en 8ª; a las 14:30 Blanco y Negro vs. Atlético Huanguelén en 7ª; a las 16:00 Blanco y Negro vs. Racing Club de Carhué en 6ª y a las 18:00 Boca Juniors vs. Atlético Huanguelén en 5ª.

En la cancha de Deportivo Argentino: a las 14:30 Club Sarmiento vs. Automoto en 8ª; a las 16:00 Club Sarmiento vs. Peñarol en 7ª y a las 18:00 Club Sarmiento vs. Automoto en 5ª.

En la cancha de Blanco y Negro: a las 16:00 El Progreso vs. Deportivo Sarmiento en 6ª.

