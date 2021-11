“Necesitamos planificar un proyecto de distrito que incluya y movilice el empleo genuino”

Una entrevista en la que hablaron sobre sus perspectivas frente a las elecciones del domingo y mencionaron los proyectos que tienen en estudio para llevar al Concejo Deliberante, brindaron a este diario las candidatas a concejales por el Frente de Todos Anahí Rodríguez (1°) y Alicia Carrillo (3°).

El justicialismo local hoy alineado en el Frente de Todos, busca consolidar un proyecto de construcción a largo plazo que se inició este año con la presentación de una lista de unidad.

Para Anahí Rodríguez, actual Directora del Instituto General San Martín de Darregueira, el objetivo es darle sentido al proyecto político que la tiene como candidata, pensando en la labor a desarrollar en el Concejo Deliberante.

El itinerario por las localidades del distrito llevando la propuesta electoral, fue según dijo “una recorrida ardua”, dada la diversidad y extensión del distrito de Puan.

La candidata a primer concejal defendió su concepción de no discriminar entre pueblos de primera o de segunda. Y se comprometió a continuar el diálogo con las instituciones y la gente, recogiendo inquietudes y poniendo el foco en conocer qué está pasando con el vecino puanense en cuanto a sus necesidades.

-Hay una tendencia que se repite en cada elección, cuando desde diferentes sectores llegan críticas hacia la gestión, pero ese descontento no se plasma en las urnas y otra vez gana el oficialismo. ¿Qué análisis hacen de esto?

Alicia Carrillo: Me resisto a pensar en el dicho “más vale malo conocido que bueno por conocer”. Acá no estamos eligiendo marido, estamos eligiendo a aquellos que nos representarán en el Concejo, a los portadores de nuestra voz y nuestras necesidades.

Hay en la sociedad una quietud, un achatamiento, un dejar que el otro haga. No se sienten protagonistas del quehacer cotidiano en cuanto a la política. Somos nosotros mismos los artífices del cambio verdadero, de dejar de lado esa manera de pensar. Nuestro espacio político se toma muy enserio esto y lo transmitimos en el puerta a puerta, diciéndoles que cuentan con personas con ganas de representarlos.

-¿Cuáles son las demandas más frecuentes de los vecinos?

Anahí Rodríguez: Son diversas. Por un lado hay demandas relacionadas a obras que no pueden esperar más como la del agua potable para Felipe Sola. Es imposible postergar una obra cuando no hay agua de calidad para consumir. Es un tema que nos movilizó por su prioridad para articular con todos los organismos. El Ejecutivo Municipal debe ponerlo en agenda para que no se haga esperar más.

Después, hay otras cuestiones como dar certidumbre a las instituciones para que puedan proyectarse y no depender de una política de mini asistencialismo. Siempre están con lo justo, para cubrir mínimamente los gastos. Pasa con los distintos clubes deportivos que recorrimos en el distrito. Es un común denominador. Aparecieron programas provinciales como “Clubes en Obra” de enorme ayuda para quienes se inscribieron. Pero, por el otro lado, vemos cuestiones relacionadas a respuestas del Ejecutivo que no aparecen. Es a cuenta gotas, es volver a pedir e insistir. ¿Por qué no hacemos algo más sostenido? Municipios de la región destinan fondos a los clubes a principio de año, que se van ajustando a la inflación y eso les permite proyectar.

Hay un Fondo Educativo que puede destinarse a la educación no formal, apoyando a instituciones relacionadas a proyectos formativos.

Son cuestiones importantes para la autonomía de las instituciones y su dinamismo. Algo para destacar es que siempre esas entidades son generadoras de proyectos, pero se encuentran con un cuello de botella que les impide agilizar sus demandas.

Conversando con vecinos de Villa Iris, me manifestaban su disconformidad ante la respuesta del Intendente ante el pedido de una pileta climatizada. Les contestó que los profesores no veían la viabilidad del proyecto. Esa es una respuesta muy liviana, y hoy los vecinos que necesitan ese servicio deben trasladarse a localidades de La Pampa. Si está la necesidad en la comunidad y se pueden gestionar los fondos, ¿por qué no se les da respuesta? No debería haber comunidades de primera y de segunda.

Lo relacionado a emprendimientos privados y desarrollo de PYMES se ha borrado de nuestro imaginario y nuestro vocabulario. Hay gestiones posibles de hacer para conseguir créditos e impulso para la producción. Debemos volver a reinstalar eso. Estuvimos con el Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez y hablamos de armar proyectos para nuestra región que vinculen al sector agrario, al pequeño y mediano productor, a las cooperativas y a entidades intermedias. Necesitamos planificar un proyecto de distrito que incluya y movilice el empleo genuino. Pensando en los jóvenes y en aquellos que vuelven y necesitan insertarse laboralmente.

Queremos generar un proyecto serio, ser una oposición a la altura de la circunstancias. El primer paso fue armar la lista de unidad y después ver cómo salimos del estancamiento. El paso siguiente, es llevar proyectos al Concejo Deliberante para poner en agenda estos temas, discutirlos y plasmarlos en ordenanzas.

El objetivo es mostrarle al electorado que somos un espacio que trabaja de manera sostenida, manteniendo una continuidad, y que no nos vamos cada uno a su casa después de la elección. Estamos en plan construcción colectiva de un proyecto, con muchas ganas de trabajar. El Concejo Deliberante no puede ser transformado en una escribanía. Legislar es una tarea que te encomiendan tus vecinos para que la cumplas de manera responsable. No es el trámite de ir miércoles por medio a sesionar y levantar la mano. Debe haber participación ciudadana y una apertura del Legislativo, dándole un salto de calidad para resolver problemáticas.

-¿Cómo imaginan el camino hacia el 2023, en la relación a la construcción de su espacio? ¿Ya están definiendo algún candidato a intendente?

A. R: el hilo conductor es la construcción colectiva. Acá los personalismos, los caudillismos, no dejan cosas buenas, sobre todo para el ciudadano. Capaz hacia adentro del partido sí, porque te perpetúa en el poder, pero genera chatura dentro de los espacios políticos y a la vista está. Cuando existen, estos formatos se llevan puesto todo.

El 2023 no va a venir con el hada madrina de los sueños, será armar cimientos y construyendo el sentido de nuestro espacio. Será apilar piedra sobre piedra, sin discontinuar el proyecto. Nos desvela construir hacia adentro, con una propuesta seria, y que el electorado nos vea como una opción.

-Somos alrededor de 17.000 habitantes en un distrito que cuenta con recursos económicos que en épocas anteriores no existían. ¿Qué pasa que no despegamos?

A.R: Quien podría responder eso es el oficialismo, porque fue el encargado de administrar durante estos últimos 20 años un presupuesto que siempre estuvo. No solo condujo los destinos del distrito con gobiernos provinciales o nacionales más o menos afines, sino también con aquellos con los que estaban políticamente alineados.

Creo que los recursos, a veces, van a una planta política parte de un Estado elefantiásico, y que cuesta cara. También hay que sostener una maquinaria electoral que garantice ganar elecciones.

La administración correcta de los recursos es un tema de ocupación para el Concejo Deliberante. Allí, los concejales cumplen otro de sus roles: controlar cómo se gestionan los recursos económicos. Debemos estar atentos al modo en que se utilizan las partidas destinadas a, por ejemplo, fondo educativo, red vial o medioambiente, entre otras.

-¿Cuál cree será su primer proyecto a presentar en el Concejo Deliberante?

A.R: Más allá que uno sea de una determinada localidad, representa a todo el distrito. La obra de agua potable para Felipe Sola será el principal proyecto. Nos hemos reunido con vecinos de allí y con organismos gubernamentales para que urgente se dé impulso a esa necesidad. Presentaremos propuestas que generen trabajo genuino, articulando con el sector privado. El Estado debe indagar sobre qué tipo de empleados necesitan los sectores productivos y de servicios. Debemos colaborar con su formación para posibilitarles el ingreso al mercado laboral.

Después, iremos tratando las inquietudes que los vecinos vayan acercándonos. El concejal no se puede encerrar. En Darregueira hicimos el ejercicio de preguntarle a la gente si sabía quiénes eran los concejales del pueblo y la mayoría nos respondía que no.

-Alicia, hace algunos días se conocieron inconvenientes en el sistema de cloacas de Puan

A.C: Hay un problema gravísimo. Cuatro bombas manejan el sistema y si se rompe una, debe ser retirada para repararse, no hay forma de reemplazarla. Esto provoca una sobrecarga. El año pasado observamos que estaban averiadas tres de esas bombas… ¿Saben qué pasó con los deshechos cloacales? Como no subían a los piletones, bajaban hacia la laguna. Esto ocurrió a fines del 2020, entonces tuvimos un maravilloso verano, con una laguna contaminada.

No sé si será producto de la ampliación de la red cloacal, pero rebalsan los piletones, el sistema está colapsado y no se genera mantenimiento. Y por otro lado, no contamos con el debido tratamiento de los residuos cloacales. ¿Por qué no se destinan fondos para esto? ¿Qué estamos esperando? Es una obra totalmente viable, donde la parte solida decanta y la liquida se puede reutilizar. Cuando el otro día salí a tomar las imágenes, el olor era nauseabundo. Lo tenía ahí la gente del barrio.

A.R: Otro tema son los basureros a cielo abierto. En cada pueblo hay uno y también se agregan otros.

En cada una de las áreas municipales hay cuestiones para mejorar, cambiar o al menos a empezar a realizar algo. La salud pasa por una situación de precariedad en el distrito. Lo vemos en Darregueira, donde tenemos un conflicto que lejos de solucionarse ha precarizado el servicio. Faltan insumos, inversión y profesionales. A la pandemia se la pusieron al hombro dos o tres médicos, porque alguno se enfermaba o debía aislarse. Trabajaron a destajo, en una localidad donde hay médicos dispensados por su edad. En Felipe Sola hay un solo médico que también debe hacer guardias en Villa Iris.

No tenemos un perfil confrontativo ni destructivo, apoyaremos todas las cuestiones que redunden en beneficios para los vecinos. No venimos a poner obstáculos en el HCD, pero si venimos a mirar las cuentas públicas y poner en agenda las necesidades de cada uno de los pueblos.

-¿Qué mensaje le dejan al electorado?

A.C: Somos un grupo con ganas de hacer. Tenemos muy en cuenta las necesidades que tenemos en el Distrito, no se nos escapan en absoluto. Las campañas nos dan la posibilidad de tomar contacto con las problemáticas y escuchar a la gente. Llevaremos todas las inquietudes al Concejo Deliberante para darles solución.

Por otra parte, aprovecharemos las oportunidades que nos brinda el gobierno nacional y provincial con programas, asesoramiento, créditos para PYMES y particulares, para que lleguen al distrito y estén al alcance de todos.

Seremos la voz de los vecinos, llegando a todos los lugares, aportando transparencia al Concejo Deliberante. Daremos continuidad a los propósitos de nuestros ediles Emiliano (Stadler) y Paola (Negrette).

A.R: Pedimos el acompañamiento de la ciudadanía para este domingo. Fundamentalmente, somos habitantes del distrito de Puan, por encima de toda ideología partidaria. Tenemos puesta la camiseta del distrito y lucharemos por él. Le pedimos a la gente que se anime a soñar porque un distrito mejor es posible.