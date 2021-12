Opinión: De elecciones y reacomodos en el Gabinete Municipal

(*) La clave para entender la situación política de nuestro distrito, en especial con los recientes cambios en el Gabinete Municipal, son los resultados de las ultimas elecciones.

Aunque parezca paradójico, el oficialismo, o por lo menos una parte del mismo, no estuvo conforme con los resultados obtenidos, aunque haya sido una victoria, ya que su propia interna llevó a que el candidato del Intendente, sea desplazado del primer lugar de la lista al tercero, y luego ser desplazado al quinto lugar, por otra interna más claro está, para luego quedar fuera del HCD por decisión del voto popular.

Esta fallida estrategia electoral del ejecutivo, llevó a que varios estén desconformes con los resultados. Pero para sanear esta situación lo más pronto posible, el Ejecutivo inmediatamente creo más puestos políticos. Que de hecho son más de 90 puestos hoy. Es decir, los cambios en el Gabinete Municipal buscan principalmente sanear los costos políticos de las elecciones y no tanto lograr un “reperfilamiento” de la gestión o del rumbo de la gestión.

Es increíble, que hace unos días se haya tratado el Presupuesto para el año 2022, y que no haya suficiente recursos para Obras Públicas, Área de Género, Área de Discapacidad, Turismo, Producción, Cultura, y sí lo haya para inventar categóricamente, más puestos políticos. Incluso, algunos Concejales salientes de Juntos, quienes aprobaron el Presupuesto 2022, donde se desfinancia la acéfala Área de Producción (11,7% de ajuste para esta área), hoy ya consiguieron trabajo en algún lugar del ejecutivo o en el CIC por ejemplo. Así de sencillo. Es claro que presupuesto para ellos si hay. Pero para nosotros y toda la gente que la lucha día a día por sobrevivir en un distrito sin oportunidades de trabajo y progreso, un distrito lejos de ser pujante, productivo y modelo, no podemos dejar de reflexionar y de ser ante todo sinceros: todo esto, no es culpa del chancho, sino del que les da de comer.

(*) Por Emiliano Stadler, presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos