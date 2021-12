Primera División: La tercera y última final se juega en Pigüé

Blanco y Negro y San Martín de Carhué tendrán su partido final el próximo domingo a las 16:00 en cancha de Peñarol.

La tercera y decisiva final del torneo de Primera división de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, entre Blanco y Negro y San Martín de Carhué, se jugará el próximo domingo en la cancha de Peñarol de Pigüé.

Así lo acordaron los clubes involucrados y dicho arreglo fue refrendado este lunes, en la reunión semanal del consejo directivo de la LRF que preside Ernesto Manuel Palenzona.

El inicio de las acciones está previsto para las 16:00. En caso de empate al término del tiempo reglamentario habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales para resolver el campeón 2021.

A los efectos organizativos, básicamente por la distribución de las hinchadas, será local el santo carhuense y visitante la institución albinegra.

Las finales de inferiores, en Deportivo Sarmiento

Por otra parte, quedó designada la cancha del Parque “Juan Emilio Bove” del Centro Deportivo Sarmiento para ser sede de las finales del campeonato de divisiones inferiores.

El programa es el siguiente: a las 13:00 Automoto vs. Atlético Huanguelén en 8ª; a las 14:30 Club Sarmiento vs. Blanco y Negro en 7ª; a las 16:00 El Progreso vs. Blanco y Negro en 6ª y a las 18:00 Club Sarmiento vs. Boca Juniors en 5ª.

En todos los casos, si al cabo del tiempo reglamentario el marcador está igualado se definirá mediante la ejecución de penales. (Fuente Nuevo Día)