Covid: Son 52 los activos. Recomiendan cuidados en espectáculos al aire libre

Luego de 46 días sin haberse registrado casos positivos activos, el distrito de Puan, el 16 de diciembre último evidenció dos personas infectadas en Puan.

Al día de hoy, 5 de Enero, son 52 los afectados, quienes cumplen con el aislamiento obligatorio, cursando la enfermedad sin complicaciones. Es que, los efectos de la campaña de vacunación en la población han determinado que la última internación reportada en el área Covid del Hospital Gobernador Ugarte, se remonte al 13 de octubre pasado. Siendo esa fecha, la última en informar de un fallecimiento a causa del virus. Los muertos en el partido de Puan, son 60 desde el inicio de la pandemia.

En tanto, el último informe de pacientes Covid en el área de Terapia Intensiva, data del 13 de octubre último.

Consultada sobre el panorama epidemiológico del distrito de Puan, la Dra. Lucrecia Baglioni explicó el incremento de casos activos se debió a personas que viajaron a sitios de alta circulación.

“Hay personas sobre las cuales no hemos podido establecer el nexo epidemiológico, porque no tuvieron contacto con gente de afuera, y no sabemos a dónde se contagiaron”, indicó.

-¿Los afectados muestran síntomas diferentes a los del invierno pasado? ¿Hay una prevalencia de la cepa Ómicron en esta ola de contagios?

En la reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud, el 24 de diciembre pasado, nos plantearon que en toda la provincia de Buenos Aires, incluida la Región Sanitaria I, hay circulación de Ómicron. Es más contagiosa, pero con síntomas más leves.

En los últimos meses, desde que aumentó la vacunación, vemos que los cuadros de Covid son mucho más leves y los pacientes que requieren internación son aquellos que no están vacunados. Pasa en algunos distritos de la zona, hay internaciones, pero con muy poco porcentaje de ocupación.

-¿En este momento no tenemos gente complicada de salud?

No, hasta ahora todos los positivos están haciendo aislamiento preventivo en su domicilio.

-¿Desde Región Sanitaria han trazado algún panorama respecto a los meses de otoño- invierno?

En realidad, no se adelantaron tanto porque tenemos que pasar la temporada de vacaciones. Sí, en la reunión que mencioné anteriormente, la Provincia no tenía planificado en ese momento tomar medidas restrictivas nuevas. Se respetaron las que ya estaban y lo único que debíamos continuar es el rastreo de pacientes positivos y los asilamientos preventivos de los contactos estrechos. La realidad es que esto es muy cambiante y no sabemos si en las próximas semanas o meses va a haber cambios.

Con la baja ocupación de camas, asumimos que no habrá necesidad de nuevas medidas restrictivas.

-¿Ahora son menos los días de aislamiento?

Sí, pero varían según esté o no vacunada la persona. Son menos días pero el esquema de vacunación debe estar completo. Lo que nos está pasando, en algunos casos, es que en el grupo de convivientes, hay algunos que están vacunados y otros no lo están. Por eso, pueden alargarse la cantidad de días de aislamiento. La normativa exige a todos el esquema de vacunación completa, porque el Acta de Alta comprende a todo el grupo familiar.

-Ahora se viene un evento convocante como la Fiesta de la Cebada. Si bien es al aire libre… ¿Qué medidas preventivas habrá que tomar en lo personal?

Tratar de mantener el distanciamiento socia, estando a 2 metros de las personas que no son con las que estamos siempre, usar barbijo, llevar alcohol para desinfectarse y lavarse las manos.

-¿Los síntomas de estos nuevos contagios son similares a los de meses anteriores?

Son los mismos pero están solapados, pueden ser más banales. Un poco de agüita en la nariz, dolor de garganta leve, algún dolor de cabeza, diarrea o vómitos. A veces, se atribuyen al cansancio o a la exposición al sol. Pero les pedimos que, aunque los síntomas sean leves se acerquen a los efectores de salud para hisoparse. Ahora no hay que esperar 48 horas. Ni bien tienen síntomas ya pueden hisoparse. Deben comunicarse y nosotros coordinamos para realizarlo.

-¿Hay alguna posibilidad de autotestearse con test que se adquieren en farmacias?

El tema es que hay que tener técnica para hacerlos. El hisopo debe entrar bien en las fosas nasales, no cualquiera puede hacerlo, porque puede darte negativo sin no se hace de manera correcta.

No es recomendable el auto hisopado, había otros test circulando (que no se están comercializando) pero necesitan la confirmación según lo establece la Provincia y la ANMAT.

Parte diario del Ente de Salud

El Ente Descentralizado de Salud brinda información actualizada al día de la fecha en relación a COVID-19.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022. ACTIVOS POR LOCALIDAD

17 de Agosto: 2 – Darregueira: 25 – Puan: 12 – Bordenave: 1 –Villa Iris: 12

*AISLAMIENTO PREVENTIVO: 114 convivientes/contactos

*ALTAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO: 16

Casos positivos activos: 52

Casos recuperados: 2002

Fallecidos: 60

Casos confirmados: 2114

Casos descartados: 3042

• OCUPACIÓN CAMAS ÁREA COVID: 0%

• OCUPACIÓN TERAPIA INTENSIVA: 0%

• OCUPACIÓN TOTAL: 0%

Nuevos casos positivos: 12

– 7 Puan / 3 Darregueira / 2 Villa Iris

Casos descartados: 47 (14 Puan, 27 Darregueira, 4 Villa Iris, 2 Bordenave)

Casos recuperados: 7 Darregueira

Datos estadísticos de la Provincia de Buenos Aires: Vacunación contra Covid en el Distrito de Puan