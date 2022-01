El recuerdo de Olga Suárez estuvo presente en el Puan Corre 10 K

La competencia organizada durante la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera tuvo momentos plenos de emotividad cuando dos de los nietos de la recordada atleta puanense, llegaron desde Santa Fe para participar de la carrera. Nelson, uno de los hijos de Olga también se sumó a este merecido homenaje a quien tantas veces representó a Puan en pistas nacionales e internacionales.

Esta no fue una carrera más. El sábado pasado la deportista tuvo su merecido homenaje en reconocimiento a su trayectoria en el atletismo local, condición que se suma a la de embajadora de Puan, tanto en en competencias regionales y nacionales como internacionales. Olga nos dejó un 1 de Agosto de 2019, y su familia quiso recordarla, sumándose a Puan Corre 10K.

Glenda obtuvo el segundo puesto en su categoría (30 a 34 años)

Su hijo Nelson Rodríguez, junto a los nietos Glenda y Matías, participaron en Puan corre 10 Km, en la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. Terminada la competencia, Glenda reconoció que era su primera maratón y recordó que hasta los seis años de edad vivió en Puan, para luego emigrar a la Provincia de Santa Fe. Actualmente, reside con su familia en la localidad de Landeta, Departamento de San Martín, a 180 kilómetros de Rosario

“Generalmente, vengo una vez al año a visitar a la familia, así que acá estamos haciendo el intento en honor a mi abuela. Ella era muy conocida en esto de las maratones”, dijo.

-¿Qué sentís al haberla representado de esta manera?

Fue un orgullo enorme. No sé si estaré a la altura, pero la voluntad estuvo.

-¿Qué recordás y destacás de tu abuela?

Mi mayor pregunta es cómo hacía porque para mí fue durísimo haber llegado hasta acá, fue una enorme mujer en todo sentido.

-¿En Santa Fe también competís?

No, no me dedico a esto. Surgió cuando decidimos venir de vacaciones este año para la Fiesta de la Cebada. Para mí, en mi infancia fue re lindo e importante, ahora estoy acá con mis hijos que los traje para que también vean la Fiesta. En el trámite para la adquisición de entradas nos enteramos que había una maratón y me pregunté “¿Por qué no participar?

-¿Cómo fue la etapa previa? ¿Te entrenaste?

-Mi compañero de vida, mi marido, me preguntó ¿Por qué no corrés y lo haces en honor a tu abuela? La verdad ni lo dudé, entre la conversación surgió el pensamiento mutuo, eso de bueno… “hay que prepararse”. Por eso, hace un mes y medio comencé a entrenarme. Estoy feliz de haberlo hecho.

-¿A qué te dedicas en Landeta?

Soy ama de casa y trabajo en la administración de la Cooperativa de Servicios públicos.

-¿Qué imagen te llevás de Puan?

Siempre es hermoso volver. Lo hacemos con mucha felicidad. Es un lugar con muchos atractivos turísticos. Quiero dejar mi saludo a mi abuelo porque él es el que más está esperando los resultados de la carrera.

Homenaje

Por su parte, Nelson reconoció que la idea de realizarle un homenaje a Olga, viene desde hace tiempo. Emocionado, dio detalles de los planes para hacer realidad este reconocimiento.

“Desde hace un tiempo, estábamos viendo cómo realizar un homenaje, y cuando se anunció la carrera 10K lo hablamos con mi sobrina, ella también tenía ganas así que fue una decisión linda, muy emocionante. Estoy re contento por la excelente organización y el paisaje que podemos disfrutar”, consideró.

Sobre la posibilidad de darle continuidad a esta práctica, Nelson no descartó en un futuro arrancar con la actividad deportiva que tenía su mamá. Por ahora, la idea es seguir disfrutando en familia y de otras prácticas que le gustan.

“Invito a la gente a animarse a practicar este deporte. Los chicos de Puan Running llevan adelante una iniciativa excelente, hacen un bien a la salud y además estas competiciones ayudan con la difusión de las bellezas que tiene nuestra localidad”, finalizó.