La estación de servicio de Bordenave inicia una nueva etapa

Después de 28 años a cargo de Omar Montangie, la Cooperativa Agrícola de Puan continuará con la venta de combustibles en la localidad y su zona de influencia.

Montangié señalo que, luego de tratar el tema en familia, resolvió que era el momento de dejar la actividad comercial.

“Estos días me cambiaron la vida, estoy relajado, salí de vacaciones. Estoy feliz”, contó.

(*) Omar Montangié, empresario de Bordenave y responsable, junto a su familia, durante casi tres décadas de la Estación “Ana”, dio a conocer a través de una emotiva nota, publicada en las redes sociales, su decisión de dejar la actividad. La venta de combustibles y otros servicios quedará a cargo de la Cooperativa de Puan.

“Hace 25 años iniciamos una sociedad con la Cooperativa Agrícola Ganadera. La provisión de combustible venía desde allí y el sistema de facturación al cliente también.

Quiero que les vaya muy bien. Van a pintar el edificio, le van a cambiar la cara y sumarán más servicios. Tenemos muy buen diálogo. La estación cambia de dueño, pero sigue. Mis tres empleados continúan trabajando para la cooperativa. Eso me da tranquilidad, porque no quería dejar a nadie sin trabajo”, relató Montangié durante una entrevista brindada al periodista Oscar Luján Romero, de El Archivista de Azopardo.

Una familia

Incansable e incondicional colaborador de varias instituciones de su pueblo, Omar insiste en considerar a la estación de servicio como “una familia que comparte 15 horas diarias de trabajo corridas, de lunes a lunes”.

“Es un sacrificio. Un domingo o un feriado no podía organizarme para ir a ningún lado, me tocaba atender, porque a los chicos les daba el franco”, reconoció.

Entre varios recuerdos, asoman los de los inicios, la génesis de Estación de Servicio “Ana”.

“Comencé en la actividad en 1994. Tengo 3 hijas, venía de trabajar en el campo, en medio de una situación que no mejoraba demasiado. Siempre soñé con un emprendimiento en el que pudiésemos trabajar en familia. Actualmente, una de mis hijas se volvió a radicar en Bordenave, después de estar en Buenos Aires. Hoy, mi yerno es un poco mi mano derecha.

La zona rural

La boca de expendio de combustibles ubicada en Bordenave, ofrece los productos de la empresa Shell. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 50 mil litros de gas oil para el agro y 10 mil de gas oil Premium. En naftas, dispone de 6 mil litros de V Power y otros 6 mil de Súper.

“Hay un camión que hace el servicio al campo. Lo incorporé hace 15 años y recorre la zona rural de Chasicó, Gascón, Villa Iris y Azopardo. Así, pude sumar más clientela. Es algo necesario llevar esta prestación porque hoy el chacarero se ha modernizado y, como siempre, anda con poco tiempo.

La zona rural cambió mucho en los últimos años. Antes salía hacia La Angelita, el sector principal que tenía y en el camino visitaba a diez o doce chacareros. Hoy no están más. Hay un solo administrador contratado por alguien que compró todos esos campos”, dijo

Basándose en esa realidad, Omar cree encontrar una parte de las respuestas a la pregunta de por qué nuestras localidades no crecen.

“Hoy, predominan los pool de siembra, el combustible viene de otro lado. Este y otros fueron algunos de los motivos que me impulsaron a retirarme.

64 años de historia

La trayectoria de la Estación de Servicio de Bordenave se remonta a 1958. Su fundador fue Anselmo Masson.

A principios de la década de 1980, se hizo cargo Eladio Barreiro. En 1990 pasó a manos de Rubén “Pochín” Rodríguez.

“En 1994 llegué con mi familia. Hoy puedo decir que fui el que más duró. Reformé toda la estación, lo único que no toqué fue el tanque de agua y el pozo ciego.

Era un local muy chico, agrandé la parte comercial. En 2005 acomodamos el sector de la playa, compramos tanques nuevos y los reubicamos según las nuevas normativas, con surtidores modernos. De esa manera, nos actualizamos en la Secretaría de Hidrocarburos. Eso nos permite, además de cumplir todas las normas, recibir el combustible directamente desde la planta de Shell en Dock Sud”, indicó.

-Omar…. ¿Cómo fue que se decidió a adquirir la Estación de Servicio de su pueblo?

Allá por Febrero de 1994, Rubén “Pochín” Rodríguez y su hijo Marcelo, me contaron que andaban con ganas de vender.

Nos decidimos, no fue fácil, eran valores muy grandes. La corajeamos con mi señora. Rodríguez me aceptó un par de bienes que tenía. Y ahí comenzó el trabajo duro.

Fueron principios de mucho esfuerzo, todo se hacía en familia, porque no podíamos poner empleados. Se atendía gomería, la parte de combustible, todo. En la parte comercial, siempre hicimos las cosas a conciencia, respetando al cliente.

-Primero tuvo la bandera de YPF y luego cambió a Schell

Fue hasta 1998 o 2000. YPF tenía requisitos difíciles de cumplir en una localidad pequeña como Bordenave, por ejemplo la exigencia de disponer de un playero por isla de despacho.

-Entre los momentos complicados que vivieron, estuvo el del incendio de 1996 que impulsó la creación del actual cuartel de Bomberos de Bordenave

En estos 28 años pasaron cosas lindas y feas. El 13 de Abril 1996 hubo un incendio, surgió en la casa de familia. Por suerte, la tenía asegurada. Hubo que reconstruirla. A partir de ese incendio nació la inquietud de formar un Cuerpo de Bomberos. Se logró unos días después, el 26 de abril. Le debo mucho al pueblo. Si es que debemos pagar un derecho de piso, yo lo pagué ahí.

-¿Qué motivos lo impulsaron a retirarse del negocio?

Es un combo de cosas. La parte económica es la principal. Los márgenes de ganancias se vienen achicando muchísimo y los costos fijos aumentan. Tengo 63 años, todavía no estoy jubilado, me siento bien, con fuerzas y no puedo disfrutar como quisiera de mi familia. Uno está atado al cliente los 365 días del año, más allá del aporte de mi personal.

Tengo nietos, una de 3 años y otro de 4 meses. Los quiero disfrutar como se merecen. Mi hija del medio, Ana Laura, me dio un varón y pronto iré a visitarlo a La Plata. También estoy en pareja. Es un buen momento de mi vida.

-¿Hace unos años sufrió una pérdida, quizás una de las más dolorosas?

En el 2014 quede viudo. Las cosas me cambiaron mucho. Tenía una hija terminando el secundario. Entonces, hice un poco de padre y de madre. Hoy, mis hijas son mi apoyo fundamental. Me dicen que salga y disfrute más.

Es momento de comenzar a cosechar lo que se ha sembrado. Uno se pregunta ¿Para qué andar corriendo para todos lados? La vida es una sola y así lo comprendo después de perder en dos años, a mi hermana, a mi cuñado y a mi concuñado.

-¿Se retira de toda actividad comercial entonces?

No. Igualmente voy a seguir haciendo algo. Al sector de gomería la trasladé para instalarla en el ex Taller de Dupouy. Ahí estará todo: herramientas, balanceadora y un stock bastante interesante de cubiertas que me fui armando. Me voy a ir dedicando a la venta de neumáticos y al armado. Estoy enseñando todo lo que sé de gomería y de balanceo.

De paso, voy a tener un lugar donde ir a tomar mate y a ayudar un poco. Algo conectado quedé, como para decirme a mí mismo “Todavía tengo cosas para hacer”.

(*) Esta nota fue realizada en base a la entrevista al señor Omar Montangié, efectuada por Oscar Luján Romero, en su sitio periodístico “El Archivista”.