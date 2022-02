“La música siempre va a estar en mi vida”

Dueña de un talento que se distingue en su voz y presencia escénica, la pigüense Valentina Etchebest ha venido forjando una prometedora carrera, imprimiéndole su particular sello a géneros musicales como el tango, la milonga y el folclore.

Otra de las particularidades que la distinguen es su edad. Con solo 16 años, canta desde los 8, y tiene en su curriculum un itinerario que la llevó por importantes escenarios de Argentina, como “Señor Tango” en Buenos Aires. Como si eso fuese poco, se dio el gusto de presentarse en el exterior, viviendo experiencias que muchos artistas de su edad aún ni imaginan tener. Polonia, España e Italia fueron algunas de las escalas de su gira.

En la última edición de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, realizó un excelente espectáculo, presentando un variado repertorio de tango y folclore, acompañada por Javier Tácari (teclados), Valentín Palma (percusión) y José Palma (guitarra y coros).

Acerca de sus orígenes recordó: “siempre me gustó cantar, y a los 8 años comencé a hacerlo frente al público”.

De quienes fueron sus mentores rescató el nombre de Alejandra Varela y actualmente es José Palma quien colabora en su formación artística.

“Tengo profesores de tango en Buenos Aires, Livia Comerci, Eduardo Pulis y estudio canto lírico con Juan Rodó”, contó.

-Mencionás a Juan Rodó, quien fuera nada más y nada menos que el protagonista del recordado y exitoso musical “Drácula”, dirigido por Pepe Cibrian y Ángel Mahler

Sí, es un orgullo. Además, ahora vuelve a presentarse esta obra. Ser parte de ella algún día me encantaría.

-¿Tu veta artística ya viene de familia o surgió de manera espontanea?

Soy la primera artista en la familia.

-¿Por qué te inclinaste por el tango?

A mí, lo que más me gusta del tango es la melodía, el ritmo, las letras que cuentan distintas historias que, a veces, pasan en la vida. Por suerte, no me pasó nada de eso que se cuentan. Me encanta cantarlos, trato de llevarlos a situaciones que viví y me emociono.

-¿Te gustaría llegar a la tele, a algún programa de concursos como la Voz Argentina?

Me gustaría para ver de qué se trata, y hacer lo que ya hago, presentarme en distintos lugares

Durante cuatro meses, Valentina fue protagonista de una gira que la llevó durante cuatro meses por Chile, España, Francia, Suiza, Polonia, Italia. La oportunidad llegó de la mano de la orquesta “La San Luis Tango”, quien la invitó a ser parte de sus presentaciones.

“Fui con ellos, los había conocido en el Festival de Tango de Tucumán. Prometieron invitarme a cantar en el exterior, y al año ya andaba con ellos por Europa. En España me invitaron a cantar en Vigo. Lo mismo pasó en Chile.

-¿Cómo es el público europeo?

Les encanta el tango, sobre todo las milongas, salen a bailar, disfrutan mucho. En Polonia, canté un tango en polaco, y la gente lo cantaba conmigo. Fue muy lindo. El público es muy respetuoso y cariñoso, cuando terminábamos los shows se acercaban a saludar o a tomarse fotos. Una hermosa experiencia.

-Debe sonar raro un tango en polaco…

Sí. Tanto les gusta que ellos han compuesto sus propios tangos y hasta aprenden español.

-¿Vos ya venías estudiando algo de idiomas?

Sé inglés, francés, italiano, canto en italiano. En una de las giras, grabé para un sello discográfico una canción de cuna en ese idioma, con un cantautor italiano. Siempre tuve bastante facilidad con los idiomas, y me encanta saber un poco más.

Valentina no está sola en estas recorridas a través de los escenarios. La acompaña, convirtiéndose en su fiel compañera quien mejor la conoce y puede representarla: su mamá Adriana.

“Me queda el último año de secundaria en el Colegio La Salle. Después, voy a seguir dedicada a la música y a estudiar alguna carrera. La música siempre va a estar en mi vida, es algo que no quiero dejar, porque me encanta. Tal vez continúe estudiando algo relacionado a los idiomas, eso me gusta mucho. También lograr viajar a otros países para cantar. Mi sueño es presentarme con una orquesta grande. Es muy lindo estar acompañada por músicos, yo acostumbro a hacer mis canciones con pistas y eso te limita. En cambio, cuando te acompañan en vivo, podés hacer muchas más cosas. Te sentís más segura, porque si haces algo, sabés que el otro te va a seguir y queda bien.

Ahora, estoy grabando unos temas con la Fundación Carlos Gardel, junto a tres guitarristas. En estos meses, tengo el proyecto de hacer un disco propio. En lo inmediato, el 20 de Febrero me voy a estar presentando en Monte Hermoso.

En Suiza

Teatro Español (Pigüé)

Final Mundial de Tango en el Luna Park