Torneo apertura: Los equipos de Puan debutan con los de Tornquist

Se ratificó que el domingo 27 del corriente se jugará la primera fecha. Este año no vendrán los clubes de Rivera. El lunes que viene se define el formato y el día de inicio del certamen de divisiones inferiores.

Se dio a conocer en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, que por excepción se realizó el miércoles pasado en lugar del lunes, el programa de partidos del torneo Apertura de Primera división y Reserva.

En el inicio, que fue ratificado para el domingo 27 del corriente, el campeón defensor Blanco y Negro jugará de visitante frente a Unión Pigüé, en el marco de la zona “A”, mientras los interzonales (clásicos) quedaron pautados para la cuarta y la octava fecha, respectivamente.

Pese a que existía la posibilidad que se sumen, dado que solicitaron la correspondiente afiliación a esta Liga, finalmente el campeonato se jugará sin la presencia de los dos clubes de Rivera (recién vendrían el año que viene con todas las categorías)

El campeonato se divide en Apertura y Clausura (localías invertidas) y se juega con los equipos divididos en dos zonas de 10. Cada torneo se juega a una rueda (salvo los clásicos –interzonales—que son ida y vuelta) y consta de once capítulos.

Una vez concluida la etapa regular clasifican 4 por zona. La etapa definitoria se disputará con la modalidad de Liguilla a una rueda, donde los 1° y 2° de cada zona tendrán dos localías. En total son tres fechas.

En la conformación de la Liguillas, en una jugarán el 1° y 3° de la zona “A” con el 2° y el 4° de la zona “B”, mientras en la restante el 1° y 3° de la zona “B” junto al 2° y el 4° de la zona “A”.

Los ganadores de cada Liguilla se enfrentarán a una final en cancha neutral y los ganadores del Apertura y Clausura confrontarán al finalizar al mejor de tres partidos para dirimir el campeón 2022.

Los partidos serán controlados por la Agrupación Regional (ARA), la Asociación Suarense (ASA) y la flamante Asociación Pigüense de Árbitros (APA) y el precio de la entrada general fue estipulado en $ 500.

DIVISIONES INFERIORES

En otro orden, en la reunión liguista del próximo lunes se resolverá el formato y la fecha de inicio del campeonato de divisiones inferiores, aunque es probable que se ponga en marcha el sábado 12 de marzo.

El fixture

El programa completo de partidos es el siguiente:

Zona “A”

Primera fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Coronel Suárez, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé, Unión de Tornquist vs. Tiro Federal de Puan, El Progreso vs. San Martín de Carhué y Unión Pigüé vs. Blanco y Negro.

Segunda fecha: Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Puan vs. Empleados de Comercio, San Martín de Carhué vs. Unión de Tornquist, Blanco y Negro vs. El Progreso y Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Unión Pigüé.

Tercera fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Tiro Federal de Puan, Empleados de Comercio vs. San Martín de Carhué, Unión de Tornquist vs. Blanco y Negro, El Progreso vs. Unión Pigüé y Peñarol de Pigüé vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.

Cuarta fecha (interzonales): Empleados de Comercio vs. Peñarol de Guaminí, San Martín de Carhué vs. Racing Club, Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan, Unión Pigüé vs. Deportivo Argentino, Automoto vs. Unión de Tornquist, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé, El Progreso vs. Independiente, Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Boca Juniors y Atlético Huanguelén vs. San Martín de Santa Trinidad.

Quinta fecha: San Martín de Carhué vs. San Martín de Santa Trinidad, Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio, Unión Pigüé vs. Unión de Tornquist, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. El Progreso y Tiro Federal de Puan vs. Peñarol de Pigüé.

Sexta fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro, Empleados de Comercio vs. Unión Pigüé, Unión de Tornquist vs. El Progreso, Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Carhué y Tiro Federal de Puan vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.

Séptima fecha: Unión Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad, El Progreso vs. Empleados de Comercio, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Unión de Tornquist, Blanco y Negro vs. Peñarol de Pigüé y San Martín de Carhué vs. Tiro Federal de Puan.

Octava fecha (interzonales): Peñarol de Guaminí vs. Empleados de Comercio, Racing Club vs. San Martín de Carhué, Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club, Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé, Unión de Tornquist vs. Automoto, Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento, Independiente vs. El Progreso, Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento, Boca Juniors vs. Tiro Federal de Coronel Suárez y San Martín de Santa Trinidad vs. Atlético Huanguelén.

Novena fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. El Progreso, Empleados de Comercio vs. Unión de Tornquist, Peñarol de Pigüé vs. Unión Pigüé, Tiro Federal de Puan vs. Blanco y Negro y San Martín de Carhué vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.

Décima fecha: Unión de Tornquist vs. San Martín de Santa Trinidad, Tiro Federal de Coronel Suárez vs. Empleados de Comercio, El Progreso vs. Peñarol de Pigüé, Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Puan y Blanco y Negro vs. San Martín de Carhué.

Undécima fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Empleados de Comercio, Peñarol de Pigüé vs. Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan vs. El Progreso, San Martín de Carhué vs. Unión Pigüé y Blanco y Negro vs. Tiro Federal de Coronel Suárez.

Zona “B”

Primera fecha: Boca Juniors vs. Atlético Huanguelén, Deportivo Sarmiento vs. Deportivo Argentino, Racing Club vs. Independiente, Puan F. Club vs. Automoto y Club Sarmiento vs. Peñarol de Guaminí.

Segunda fecha: Deportivo Argentino vs. Boca Juniors, Automoto vs. Racing Club, Independiente vs. Deportivo Sarmiento, Peñarol de Guaminí vs. Puan F. Club y Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento.

Tercera fecha: Boca Juniors vs. Independiente, Deportivo Sarmiento vs. Automoto, Racing Club vs. Peñarol de Guaminí, Puan F. Club vs. Club Sarmiento y Deportivo Argentino vs. Atlético Huanguelén.

Cuarta fecha (interzonales): ver zona “A”.

Quinta fecha: Automoto vs. Boca Juniors, Peñarol de Guaminí vs. Deportivo Sarmiento, Club Sarmiento vs. Racing Club, Atlético Huanguelén vs. Puan F. Club e Independiente vs. Deportivo Argentino.

Sexta fecha: Boca Juniors vs. Peñarol de Guaminí, Deportivo Sarmiento vs. Club Sarmiento, Racing Club vs. Puan F. Club, Deportivo Argentino vs. Automoto e Independiente vs. Atlético Huanguelén.

Séptima fecha: Club Sarmiento vs. Boca Juniors, Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento, Atlético Huanguelén vs. Racing Club, Peñarol de Guaminí vs. Deportivo Argentino y Automoto vs. Independiente.

Octava fecha (interzonales): ver zona “A”.

Novena fecha: Boca Juniors vs. Puan F. Club, Deportivo Sarmiento vs. Racing Club, Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento, Independiente vs. Peñarol de Guaminí y Automoto vs. Atlético Huanguelén.

Décima fecha: Racing Club vs. Boca Juniors, Atlético Huanguelén vs. Deportivo Sarmiento, Puan F. Club vs. Deportivo Argentino, Club Sarmiento vs. Independiente y Peñarol de Guaminí vs. Automoto.

Undécima fecha: Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento, Deportivo Argentino vs. Racing Club, Independiente vs. Puan F. Club, Automoto vs. Club Sarmiento y Peñarol de Guaminí vs. Atlético Huanguelén.

(Información gentileza Nuevo Día)