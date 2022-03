Castelli: “El Municipio es la empresa más grande de nuestro distrito”

En el acto de apertura del Período de Sesiones Ordinarias, sobre el final de su discurso que duró 1 hora y 8 minutos, el Intendente se refirió a los servicios que cubre la municipalidad y a las ventajas y desventajas que esto conlleva.

Además, Castelli dedicó un párrafo a los vecinos que realizan “críticas destructivas”. Y pidió que las discusiones políticas sean políticas y no personales.

Anoche se llevó a cabo la inauguración del Ciclo Legislativo 2022 en el salón blanco ubicado en la planta alta del palacio municipal de Puan ante la presencia de concejales, funcionarios municipales, vecinos, y medios de prensa.

“Sé que este discurso ha sido extenso y cada año que me toca estar en este lugar, ya van diez, recapacito si es necesario o si toda la gente prestará atención a lo que uno lee. La verdad que cada año cuando todas las áreas nos pasan todo lo realizado, me parece que sería ser descortés (no leerlo) con todo el trabajo que han llevado adelante.

Y lo que tenemos que entender todos los habitantes del distrito de Puan, todos los funcionarios, los concejales, y todos los que integran este hermoso distrito es que el municipio es la empresa más grande de nuestro distrito.

El Municipio es el único prestador del Servicio se Salud, es el que genera el movimiento más grande, eso tiene sus ventajas y sus desventajas,” admitió.

“Las ventajas son cuando podemos gestionar y estar muy cerca de la gente, pero también tiene sus desventajas porque nos vemos discriminados cuando, por ejemplo, las obras sociales no pagan lo que deben pagar, cuando tenemos atrasos con IOMA donde ustedes sabrán que paga menos a los prestadores públicos que a los privados,” explicó.

“Al estar en el sistema de salud, el municipio no puede dejar a un afiliado de IOMA, a un docente, a un policía o a un empleado municipal sin atender porque no recibe el dinero que corresponde. Por eso, pido mucha responsabilidad en el accionar durante este año y en el próximo, y seguramente en los años que vendrán a quien le toque estar en la gestión municipal.

En referencia la apertura de sesiones ordinarias, Castelli agregó: “A veces sé que son largas, tediosas, que no se preste atención, pero a esto todos los medios después lo van a replicar y es bueno que leamos todo lo que se hace desde una prestación de salud hasta el estar cerca de un chico cuando una familia lo recibe bajo el sistema de acogimiento”.

“Después, vendrá la cuestión política de discutir todo lo que tengamos que discutir. Quienes estamos en política, los que están en el Concejo Deliberante y los que ejercemos la función municipal, sabemos que nos elige la gente. Entonces, con ese compromiso de trabajar todos con responsabilidad, pido que las discusiones políticas sean políticas y no personales,” recalcó.

En ese marco, Castelli insistió en que se debe trabajar “por el bienestar de cada uno de los vecinos”.

“Seguramente, tenemos concepciones políticas diferentes pero eso no quita que cada uno de nosotros tenga buenas intenciones. Creo en la buena intención de todos los funcionarios, concejales y de cualquier partido político porque creo que todos quienes trabajamos en esto, apuntamos a eso.

No creo en la buena intención de muchos vecinos que no hacen más que tener críticas destructivas sobre todo cuando apuntan a cuestiones personales que no hacen bien a nadie. Por eso digo, seamos responsables los que tenemos cierta función, los que no, sabrán lo que hacen en sus lugares,” señaló Castelli.

“El año pasado, en la apertura del período legislativo, propuse un deseo que hoy quiero volver a recordar y continuar haciéndolo realidad. “Juntos” tenemos la oportunidad y la posibilidad de diagramar y proyectar lo que viene, para potenciar el desarrollo local, convocar e incluir nuevos sectores, y acercar el Estado a fin de garantizar a todos los vecinos el acceso a servicios de calidad, todo lo cual dará como resultado una mejora visible en la calidad de vida de los habitantes del Distrito,” concluyó.

Anuncios

Castelli realizó un repaso por el trabajo que desarrolló cada área durante el 2021 y anunció la reestructuración del Gabinete Municipal, medida que comenzó a oficializar en diciembre. (ver nota)

Sueldos municipales

“Continuamos trabajando en el bienestar y revalorizando la tarea de cada empleado municipal, realizando un esfuerzo económico para acordar durante el año la política salarial junto a los sindicatos logrando llegar al mes de diciembre de 2021 con un 54.85% total acumulado de aumento aplicado al sueldo básico superando el 50.9% del índice (IPC) informado por el INDEC. Además ya hemos realizado un aumento aplicado al sueldo básico del 3.41% en el mes de enero y 5.54% en el mes de febrero”.

Reorganización del Gabinete Municipal

“Finalizando con este resumen haciendo un repaso del accionar municipal durante el año 2021 a través de las áreas, quiero resaltar las decisiones y acciones que hemos determinado para afrontar el año 2022 con nuevos lineamientos y proyectos, y es por tal motivo que en este mismo lugar en el acto de asunción de nuevos concejales y conformación de este Honorable Cuerpo manifesté un cambio en la estructura organizacional del Municipio, tal es así que durante el final de año pasado, y en los primeros dos meses subsiguientes se llevó adelante un recambio y reestructuración de funcionarios en el gabinete municipal.

Que ello responde principalmente al constante crecimiento de las demandas de los servicios, a las nuevas realidades y necesidades que tanto el propio avance de la tecnología y la informatización supone, hasta incluso a las lógicas propias que la misma pandemia generó en nuestra conducta diaria. Todo ello supone además facilitar las gestiones a nivel, provincial, nacional como municipal.

Es por ello que continuamos trabajando firmemente en lo que anunciamos sobre el final del año pasado, pensando profundamente en aquellas responsabilidades y roles dentro del Ejecutivo, por lo que hoy, aprovechando este momento de inicio de un nuevo período legislativo, estamos anunciando que, durante este mes, estaremos elevando dos Proyectos de Ordenanza que implican la reestructuración del gabinete de Administración Central y Ente Descentralizado de Salud con un nuevo organigrama.

Este exhaustivo trabajo que hemos y estamos realizando viene a dar más claridad a la administración municipal, a la distribución de responsabilidades, y a la toma de decisiones; pero también muestra, responde y expone a muchos de aquellos comentarios mal intencionados que buscan desviar la discusión de los temas importantes, llevando a la crítica o falta de información que poco aporta a la construcción de ideas y proyectos que generen una verdadera mejora en la calidad de vida de los vecinos del Distrito”.

Eliminación de cargos en la Planta Política

“A modo de adelantar la información que luego todos los concejales podrán ver reflejada cuando este Honorable Cuerpo analice el expediente, dentro del presupuesto municipal para el año 2022 prevé un gasto de la planta política del 6% del presupuesto total y del 0.9 % del presupuesto total del Ente de Salud, sumado a este dato se puede dejar en evidencia que con el nuevo organigrama de Administración Central se hará efectiva la eliminación de 11 cargos de planta política, la reducción jerárquica y de coeficiente de 11 cargos de planta política y la eliminación de 4 cargos jerárquicos de planta permanente.

Esto será el resultado de un nuevo orden interno y administrativo, pero esta reforma va más allá de la propia organización interna, dado que intenta cambiar la manera de entender a la Administración Pública y a la forma de llevar adelante la gestión, repensando el rol que queremos y creemos que el Estado Municipal debe tener. Es por ello que pensamos al mismo desde una mirada desarrollista, donde el Estado funcione como un facilitador de proyectos particulares y colectivos, generando el ambiente necesario para el crecimiento, tanto en manera económica como humana, de cada uno de los vecinos.

Este será uno de nuestros caminos a seguir, el cual se verá reflejado orgánicamente en las nuevas áreas de Desarrollo Humano y Económico, las cuales vendrán a suplantar y a cambiar las perspectivas de las actuales Promoción Social y Producción.

Todo lo cual irá de la mano de una firme apuesta a la modernización del Estado Municipal, la implementación de nuevos servicios y prestaciones, a partir de las nuevas tecnologías de la informática y la computación, que serán un desafío importante en la gestión durante los próximos meses, siendo estas un ámbito en donde ya nos encontramos trabajando y avanzando a partir de diversas gestiones ante la Secretaría de Innovación Pública de la Nación con el fin de incorporar nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar el accionar diario de los empleados municipales, la formulación de un plan de capacitación para el personal que ayude a mejorar los procesos internos y potencie el crecimiento y el trabajo conjunto entre las áreas, lo cual decantará en mejores servicios y agilidad en la forma de brindar respuesta a los vecinos”.

Más servicios en la web municipal

“A su vez, avanzaremos en la implementación de un nuevo servicio de página web donde se centralizará el accionar del Municipio y se podrá visualizar el rol de cada área, sus objetivos y metas, sumado a la incorporación progresiva de trámites online que en un principio será con información referida a cada trámite y luego sobre esto último avanzar en la gestión online de los mismos”.

“HCD transparente”

“A los fines de mostrar el accionar de este Concejo Deliberante y luego de realizar las gestiones pertinentes hemos recibido la confirmación para la implementación de un sitio web denominado “HCD Transparente” donde se podrá conocer el perfil de cada concejal, su accionar en las comisiones internas, votación de los temas del “orden del día” y la agenda de trabajo de cada uno de ellos. Herramienta que será enviada próximamente a este recinto para que sea evaluada por los ediles”.

Balance área por área

Durante el discurso, el intendente Facundo Castelli repasó el trabajo desarrollado en cada una de las áreas municipales.

La información completa se puede leer en el siguiente link:

Discurso Intendente – Apert… by Todas Las Voces Puan