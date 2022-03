Tiro lo ganaba pero se lo empataron en el final

De local, el “Tártaro igualó en 2 con Peñarol de Pigüé. PFBC viajó a Huanguelén donde cayó 4 a 1 ante Atlético. El resumen de los partidos jugados por los puanenses, el repaso por los resultados de la 5° fecha y las posiciones en Primera y en Reserva en este informe.

Tiro Federal había dado vuelta un resultado adverso. Había comenzado perdiendo cuando, a los 6’, por un descuido en el mediocampo, Joaquín Salvi recibió el balón y viendo que el arquero Stork estaba adelantado, anotó un verdadero golazo. Cuatro minutos antes, el golero azulgrana Alexis Szulga le contuvo un penal a Marcos Quiroga. A los 25’ de la primera mitad, el árbitro Alejandro Krieger, le mostró la roja a Alejo Alazard. Tiro caía por la mínima y quedaba con uno menos.

En el segundo tiempo, Tiro cambió su actitud y con una ráfaga ofensiva anoto por partida doble. A los 13’ Franco Altamirano y a los 15’ Valentín Alazard con un disparo espectacular que se metió en el ángulo, le daban al “Tártaro” el triunfo.

Pero cuando todo parecía indicar que los tres puntos se quedaban en el Polideportivo, a los 47’ apareció Joaquín Trujillo para poner la cabeza y decretar el empate final. En División Reserva igualaron 0 – 0.

En cuanto a PFBC, viajó para medirse con A. Huanguelén. El “Aceitero” goleó 4 a 1 al puanense. A los 22’ del primer tiempo, Máximo Garay abrió el marcador para el local. Dos minutos más tarde Massimo Monti puso las cosas 1 a 1.

En el segundo tiempo, Ramiro Palacios cambiaba por gol un polémico penal sancionado por el árbitro Borger y muy discutido por el banco y la parcialidad faraona. PFBC fue en búsqueda del empate y dejó espacios que el local aprovechó. Mariano Deira y Emanuel Allen, sellaron el resultado de la contienda.

En División Reserva empataron 1 a 1. El gol del “Fara” fue de Kevin Gómez

RESUMEN DE LOS PARTIDOS DE LA 5° FECHA

ZONA A

-San Martín (C) 5 vs. San Martín (ST) 1

Goles: Para (S.M.C): Lucas Rantich, Gabino Bellegia, Nicolás Palacio, Maximiliano Herrero (de penal) y Leonel Alonso. Para (S.M.S.T) Santiago Pizzano

Árbitro: Pablo Díaz

Reserva: 5-1

-B. y Negro 2 vs. E. de Comercio 1

Goles: Para (B. y N) Joaquín Kraft x 2. Para (E.C) Tomás Correa

Árbitro: Francisco Ruiz

Reserva: 1 – 3

-Unión (P) 3 vs. Unión (T) 4

Goles: Para (U.T): Ezequiel Schmidt x 2, Maximiliano Banegas y Juan José Heiland. Para (U.P): Facundo Cabral, Franco Gianfelice y Fermín Saz

Incidencia: PT: 8’ el arquero Juan Manuel Stefanoff, de Unión (T) le atajó un penal a Franco Gianfelice de (U.P). El rebote da en los pies de Facundo Cabral que marcó el primero para el elenco pigüense.

Árbitro: David Sandoval

Expulsados: En (U.P) Ramiro Leiva y Neri Eiras. En (U.T) Laureano Flores

Reserva: 6 – 4

-Tiro Federal (CS) 3 vs. El Progreso 4

Gol: Para (T.F) Mario Bollak y Matías Aragón x 2. Para El Progreso: Matías Schroh x 2, Bautista Waigel y Sebastián Graff

Árbitro: Eladio Haedo

Reserva: 1 – 0

-Tiro Federal 2 vs. Peñarol 2

Goles: Para Peñarol: PT: 6’ Joaquín Salvi y S.T: 47´Joaquín Trujillo. Para Tiro Federal: ST: 13’ Franco Altamirano y 15’ Valentín Alazard

Árbitro: Alejandro Krieger

Expulsado: PT: 25’ Alejo Alazard (TF)

Incidencia: PT: 2’ el arquero Alexis Szulga (P) le contiene un penal a Marcos Quiroga (T.F)

Reserva: 0 – 0

ZONA B

-Automoto vs. Boca Jr. (Suspendido)

-Peñarol (G) 3 vs. D. Sarmiento 1

Goles: Para (P.G) Bautista Pérez x 2 (uno de penal) y Matías Troncoso (De penal). Para (D.S) Franco Martínez

Árbitro: Maximiliano González

Reserva: 1 – 2

-C. Sarmiento 2 vs. Racing (C) 3

Goles: Para (RC): ST: 3’, 6’ y 21’ Braian Benítez. Para (CS) PT: 22’ Mariano Recofsky y ST: Sebastián Blanco de penal

Árbitro: Walter Vargas

Reserva: 3 – 1

-A. Huanguelén 4 vs. PFBC 1

Goles: Para (AH) PT: 22’ Máximo Garay, ST: Ramiro Palacios de penal, Mariano Deiha y Emanuel Allen, Para (PFBC) PT: 24’ Massimo Monti.

Árbitro: Ricardo Borger

Reserva: 1 – 1 (Kevin Gómez)

-Independiente 1 vs. Deportivo Argentino 0

Gol: Emiliano Aliberti

Árbitro: Ernesto Villalba

Expulsado: ST. en Independiente: Abad

Reserva: 1 – 3

POSICIONES EN PRIMERA DIVISIÓN

ZONA “A”

El Progreso 9, Tiro Federal (P) 8, Unión (T) 8, Peñarol (P) 7, San Martín (C) 7, B. y Negro 7, Unión (P) 5, San Martín (ST) 3, E. de Comercio 3 y Tiro Federal (CS) 1

Aclaración: Peñarol de Pigüé y San Martín (ST) tienen pendiente el partido de la 2° fecha. Tiro Federal (CS) y Unión (P) tienen suspendido el partido de la segunda fecha a los 45mPT con el resultado 1-0 a favor de Tiro. Automoto y Unión (T) tienen postergado el interzonal de la cuarta fecha.

ZONA “B”

-Racing Club 15, A. Huanguelén 11, Peñarol (G) 9, Club Sarmiento 8, Independiente 7, D. Argentino 4, Boca Jr. 4, D. Sarmiento 4, Automoto 3 Y PFBC 2

Aclaración: D. Argentino y Boca Jr. tienen pendiente el partido de la 2° fecha. Automoto y Unión (T) tienen postergado el interzonal de la cuarta fecha. Automoto y Boca Jr. tienen suspendido el partido por la 5° fecha

POSICIONES EN RESERVA

Zona “A”

-Peñarol (P) 8, El Progreso 7, Unión (P) 7, San Martín (C) 7, Unión (T) 6, E. de Comercio 6, San Martín (ST) 4, Tiro Federal (CS) 4, Tiro Federal (P) 2 y B. y Negro 2

Aclaración: Tiro Federal (P) y E. Comercio tienen suspendido el partido de la 2° fecha, a los 15m. S.T con el resultado 2-1 a favor de (EC). San Martín (C) y Unión (T) tienen suspendido el cotejo de la 2da. fecha a los 35mST con el marcador 4-0 a favor de (SM). Automoto y Unión de Tornquist tienen postergado el interzonal de la cuarta fecha.

Zona “B”

-C. Sarmiento 15, Racing (C) 12, D. Argentino 10, A. Huanguelén 8, D. Sarmiento 7, PFBC 6, Automoto 4, Boca Juniors 4, Independiente 2 y Peñarol (G) 1

Aclaración: D. Argentino y Boca Jr. tienen suspendido el partido de la 2°. fecha a los 15m S.T con el resultado 0-0. Automoto y Unión (T) tienen postergado el interzonal de la cuarta fecha. -Automoto y Boca Jr. tienen suspendido el partido por la 5° fecha.