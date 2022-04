113°Aniversario de San Germán: El Delegado anunció su retiro

Visiblemente emocionado, Mauro Clemente anunció su alejamiento de la Delegación Municipal luego de 12 años y medio de gestión. “Será en el transcurso de este año,” dijo.

“Tomé la decisión de retirarme porque voy a acompañar a mi padre. Él me acompañó durante todos estos años, ahora me toca a mí hacerlo, es hora de trabajar a la par de él,” explicó.

Durante el acto, quedaron inaugurados los baños del predio tradicionalista Las Nazarenas y distinguieron al poblador de mayor edad Carlos Murias, de 90 años, y a la habitante más pequeña, Valentina Renata Romera, de 1 año y cuatro meses.

El municipio entregó una camioneta modelo Ford Ranger 2011 a la Delegación y realizó la entrega simbólica de un aire acondicionado para la cocina del geriátrico.

El Delegado obsequió un cuadro a Castelli

El acto protocolar en adhesión al 113° aniversario de San Germán se realizó este martes en el Predio Tradicionalista “Las Nazarenas” con la presencia de autoridades municipales, legislativas, policiales, instituciones intermedias y vecinos.

Al momento de los discursos, el Delegado local, Mauro Clemente, recordó que el 13 de octubre del año 2009 tomó el cargo durante la gestión del ex intendente Horacio López.

“Y han pasado varios años, son 12 años y medio que estoy trabajando y como ya lo he comentado, casi toda la gente del pueblo lo está sabiendo, lo charlamos con Facundo (Castelli) pienso retirarme en el transcurso de este año. Realmente no hay palabras para agradecer lo que confió en mi la gente durante todos estos años,” manifestó muy emocionado.

“No es fácil retirarse de la municipalidad, no me retiro por un problema en particular, es una familia para mi la municipalidad. Estuvimos mucho tiempo juntos, hemos realizado mucho. No quiero nombrar las obras en el porque están a la vista. El pueblo me acompañó y se ganaron todas las elecciones por más del 50 por ciento de los votos, eso me dio fuerza para seguir durante estos años.

Tomé la decisión de retirarme porque decidí acompañar a mi padre. Él me acompañó durante todos estos años, ahora me toca a mí hacerlo, es hora de trabajar a la par de él. Todos estos años están dedicados a vos papá también. Es muy difícil, estoy muy emocionado, no tengo palabras sino agradecimiento para todos,” finalizó.

Clemente luego se refirió a las próximas obras, mencionando la restauración total del Salón Cultural. “Fue un pedido que hicieron las instituciones y vos Facundo tomaste el compromiso así que estaremos trabajando en eso. Y el año que viene seguramente estaré como algunos de ustedes, acá en el público, aplaudiendo esta restauración que vamos hacer,” manifestó.

Al finalizar su discurso, el funcionario entregó al intendente Castelli, un obsequio en agradecimiento a la confianza y apoyo recibido durante toda su gestión frente a la Delegación.

A continuación, el intendente Castelli, agradeció especialmente a Mauro Clemente por tantos años de trabajo, recordando las obras realizadas en San Germán. “Ojalá que nos acompañe más allá del próximo 31 de diciembre, y también agradezco el acompañamiento, cariño y buen recibimiento que sentimos siempre de cada uno de los habitantes de la localidad,” destacó.

El acto protocolar continuó con la entrega de un reconocimiento al habitante de mayor edad, Don Carlos Heriberto Murias, de 90 años. En su representación, su sobrino recibió el presente.

También fue reconocida la habitante más pequeña, Valentina Renata Romera, que nació el 2 de diciembre de 2020, a quien se le hará llegar el presente.

Inauguración de baños, entrega de una camioneta y aire acondicionado

En este marco, se entregaron las llaves de una camioneta Ford Ranger modelo 2011 para la Delegación, destinada a trabajos relacionados a corralón y a tareas diarias.

Además, se hizo entrega simbólica de un aire acondicionado frío – calor, para la cocina del Hogar de Ancianos local, para que el personal pueda contar con las comodidades que se requieren, generando un trabajo diario más ameno.

Como cierre, el Intendente, Facundo Castelli, junto al Delegado local, Mauro Clemente, el Presidente del Centro Tradicionalista “Las Nazarenas”, Cristian Murias y el Tesorero de la institución, Federico Gómez, realizaron el corte de cintas dejando inaugurados los nuevos baños del predio “Las Nazarenas”.

En esta última etapa se colocaron aberturas, se realizó el revoque, instalación de agua caliente y fría, revestimientos, pisos, duchas y cielorraso.

Con 80 m2 estas instalaciones podrán mejorar el servicio en las diversas actividades que se realicen en el presente predio.