Héroes de Malvinas del Distrito recibieron el afecto y la gratitud en un emotivo acto

En el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, Villa Iris fue sede del acto por el 40° aniversario de la recuperación de las Islas. La emotiva ceremonia se desarrolló el sábado por la mañana en la plaza que rinde homenaje a quienes defendieron el archipiélago del Atlántico Sur en 1982.

En el inicio, el pabellón nacional fue izado, al son de “Aurora”, por los ex combatientes Juan Carlos Steijman (Darregueira) y Alfredo Iglesias (Bahía Blanca), junto a autoridades municipales.

A continuación, habló el veterano de guerra, Omar Sarden, sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano.

“Habitantes de Villa Iris, ustedes me traen un gran recuerdo porque yo he vivido y he ido a la escuela en este lugar. Nosotros, los Veteranos de Guerra, les vamos a rendir homenaje a nuestros héroes de Malvinas que están cuidando nuestras islas. Nuestra misión es poder rendirle homenaje a todos ellos,” expresó, al tiempo que manifestó sentir un gran honor por participar del acto.

“Recuerdo el viaje que hice en el 2016 a las Islas, donde realmente pude comprobar lo que vivieron todos los soldados y camaradas que estuvieron ahí. Con Roberto (Grill) estuvimos en el Crucero General Belgrano, somos sobrevivientes, y esa parte de la historia se cerró el día que pude ir a Malvinas, pensé que nunca iba a hacerlo.

El valor que tuvieron los soldados, el coraje de esos jóvenes, que realmente son los héroes de nuestra guerra. Hoy estamos recordando a todos los que quedaron allá en este lindo homenaje, agradezco la presencia de la gente y a las autoridades que nos permiten hacer este acto.

Agradezco a las chicas de Ceremonial y Cultura, por el trabajo que hicieron integrándonos y participando de toda esta ceremonia,” destacó.

Al finalizar su mensaje, Sarden pidió permiso al intendente para solicitarle al público que lo acompañe con tres ¡Viva la Patria!

Seguidamente, el intendente Facundo Castelli, expresó que esta fecha “tan cara a nuestros sentimientos reaviva el compromiso de mantener viva la memoria de esa época tan dolorosa para nuestro país”.

En ese sentido, el Jefe Comunal, enumeró las actividades que el Municipio desarrollará durante todo el 2022, destacando el trabajo de todas las áreas intervinientes que además integraron a los veteranos locales.

Entre las tareas programadas, mencionó la renovación de la cartelería de acceso a las localidades con frases alusivas; la colocación de cuadros de honor en las delegaciones con la imágenes de nuestros ex combatientes; la elección de un lema que estará en todas la correspondencias municipales durante el 2022 y la realización de actividades en reconocimiento a las mujeres de Malvinas (madres, hijas, profesionales, hermanas que de una u otra manera vivieron la guerra)

“Para muchos lamentablemente esta nueva guerra (entre Ucrania y Rusia) nos pone en una situación donde entendemos la crueldad y lo que tuvieron que vivir nuestros compatriotas en aquella época. Uno lo ve ahora y toma real dimensión de lo que es una guerra porque parecía que en esta época que estamos viviendo nunca iba a volver a suceder,” reflexionó Castelli en otro tramo de su discurso.

El acto continuó con una ofrenda floral depositada al pie de la escultura que rinde homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, por los ex combatientes Dante Bravo, Jorge Tulessi y Roberto Grill, quienes estuvieron acompañados por alumnos y docentes del Jardín de Infantes N° 902, junto a autoridades municipales.

Seguidamente, funcionarios del gabinete municipal entregaron Cuadros de Honor, con la fotografías de los ex combatientes de nuestro distrito, a los delegados de las localidades que serán colocados en las respectivas Delegaciones a fin de homenajearlos y mantener viva la memoria. A su vez, entregaron pergaminos a los ex combatientes.

Mural

Otro emotivo momento de la ceremonia, fue la presentación del mural desarrollado por alumnos del Jardín de Infantes N° 902 de Villa Iris, bajo el lema a “40 años de Malvinas soberanía, memoria y democracia”.

Concurso

En el mes de febrero, la municipalidad lanzó un concurso para establecer un lema oficial por los 40 años de Malvinas, a fin de utilizarlo en la documentación y correspondencia que se emita desde el municipio durante el 2022. También podrá ser usado por instituciones del Distrito que así lo deseen.

La elección estuvo a cargo de ex combatientes, siendo los ganadores alumnos de la Sala Multiedad de 4 y 5 años el Jardín N° 905 de Felipe Sola.

“A 40 años sentimos orgullo, cariño y agradecimiento por todos los soldados que fueron a la Guerra de Malvinas,” dice la frase seleccionada.

Expresión artística

El artista villaerense Darío Urban junto a Francisco Heredia, hijo del ex combatiente Dr. Luis Heredia, confeccionaron un recuerdo alusivo a la fecha que fue entregado a cada uno de los ex combatientes presentes: Juan Carlos Steijman, Omar Sarden, Roberto Grill, Jorge Tulesi, Dante Bravo, y familia de José Calzada.