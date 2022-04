Jairo Álvarez, entre los más creativos del mundo

Su premiación más reciente fue durante el 2021 con la fotografía “Inocencia” ideada en Puan, ganadora de la categoría Conceptual del prestigioso concurso fotográfico Creative Photo Awards. Festival internacional de artes visuales conformado por 17 categorías, incluido dentro de los Siena Photo Awards (Italia).

En la nota, Jairo habla sobre este importante logro y nos cuenta de su ciudad actual, Copenhague (Dinamarca). Al igual que otros países europeos, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Dinamarca recibe a refugiados, realiza colectas e implementa planes de contención.

“Inocencia” la fotografía ganadora de la categoría conceptual de los Premios Creative Photo Awards. ¿Por dónde caminar cuando ningún camino parece despejado? ¿O es que atrapados en nuestros pensamientos no somos capaces de ver las infinitas posibilidades del paisaje?”

-Desde hace un tiempo, aparecés en una sección de Vogue, una revista internacional sumamente famosa y con una larga historia ya que fue fundada en 1892. No debe ser fácil o común llegar a una publicación tan prestigiosa… ¿Cuál fue la puerta que te abrió este tipo de posibilidad como tantas otras en cuanto a participar de exposiciones internacionales?

Esta revista, en su web tiene una sección denominada Photo Vogue, dedicada a fotógrafos emergentes. Este apartado permite crear un perfil y enviar hasta 2 fotos por semana, las cuales son analizadas por los curadores/directivos de la revista. Sólo si la foto es aceptada, pasa a formar parte de mi portfolio dentro de Vogue. Actualmente mi portfolio cuenta con 84 fotos de las cuales 7 están dentro de la categoría “Best of PhotoVogue”. Me gustaría aclarar que mis fotos no han aparecido en la versión impresa Vogue.

Cualquier persona con acceso a internet está habilitada a crearse un usuario y enviar fotos, tanto a esta sección como a cualquier concurso de fotografía. Es cuestión de intentar y confiar en lo que haces más allá de que lo elijan o no.

*Sus producciones pueden verse en https://www.vogue.com/photovogue/photographers/66537



Fotos publicadas en Vogue

-Ya llevás varios premios en tu haber, pero en el 2021 recibiste el principal galardón en la categoría “Conceptual” en el “Creative Photo Awards”, considerado muy importante en el mundo de la fotografía. Contanos sobre el significado de esa fotografía y qué significa para vos este logro.

Esa fotografía fue tomada en Puan en mis inicios en la fotografía pero de algún modo sigue vigente y todavía hoy estoy satisfecho cuando la veo, algo que no me sucede muy a menudo con muchas obras. Pienso que lo mejor de haber ganado ese premio fue que me dio la posibilidad de viajar a Siena, Italia a la apertura del Creative Photo Awards y a la ceremonia de premiación, donde tuve la oportunidad de conocer fotógrafos de otras partes del mundo, los cuales habían sido premiados en otras categorías. Más allá de que es lindo ver tu foto en grande en una exhibición, el intercambio con colegas fue lo más enriquecedor del festival.

Primer premio en la categoría Conceptual 2021

-¿Qué actividades estás desarrollando por estos días y qué proyectos tenés para este año?

Actualmente estoy trabajando en nuevas fotos que tal vez deriven en una serie o proyecto más grande. Estoy enfocándome en deconstruir la ciudad donde vivo para mostrarla a través de mis propias ideas.







-Describinos cómo es Copenhague y la experiencia de vivir allí… ¿qué características tiene el lugar y su gente, qué cosas te llamaron la atención. Aunque parezcan dos mundos diferentes,.. ¿Tenemos algo en común los argentinos con los dinamarqueses?

Si bien es la capital del país, no es una ciudad tan grande. Las distancias son cortas y no necesitas más que una bicicleta para moverte. A mi entender son dos ciudades, una en invierno, que es largo y oscuro, y otra en primavera-verano, cuando los días son interminables y todo el mundo disfruta al máximo del sol. Por ende la vida cotidiana cambia mucho de una parte del año a la otra.

-¿En este andar por el mundo, has conocido gente reconocida ya sea de tu área o de otros ámbitos?

He tenido la oportunidad de hacerle fotos a Hernán Cattaneo (DJ y productor argentino) en sus shows en Budapest y Bruselas, y haberlo tratado personalmente.

También he tenido la posibilidad de conocer a los últimos dos embajadores de Argentina en Hungría, lugar donde he realizado algunos proyectos de fotografía y exhibiciones, y siempre he recibido un gran apoyo.

-¿Y lugares que puedas definir como “raros”, “especiales” o “únicos” que hayas podido descubrir?

En Febrero tuve la posibilidad de visitar el Glaciar Perito Moreno y es algo único. Me sorprendió mucho porque es algo que no se parece a nada de lo que había visto antes.

-¿Cómo impacta la guerra de Rusia- Ucrania en esa zona de Europa? ¿Qué percibís en la gente?

Sin entrar en profundidad en un tema del que no sé mucho, puedo decir que a Dinamarca como a muchos otros países europeos han llegado gran número de refugiados y se espera que sigan llegando más. A principios de Marzo estuve en Budapest donde realicé una exhibición en un espacio cultural, el cual abrió sus puertas a los refugiados y desarrolló un programa para contenerlos. También se llevan a cabo colectas para colaborar con la emergencia humanitaria y protestas pidiendo el cese de la guerra. En lo económico, hubo una suba de los precios de la electricidad y el gas, por ejemplo.

-Ya en notas anteriores nos hemos referido a tu creatividad, es llamativo que en lugares rurales como los nuestros, en donde no son habituales espacios que promuevan la libre creatividad, surjan artistas como vos. ¿A qué atribuís tu vocación artística?

Lamentablemente los planes de estudio y el sistema educativo, al menos cuando yo fui a la escuela, no ayudaban mucho a fomentar la creatividad. Entonces queda librado al azar y al incentivo que puedas recibir por otros canales extra académicos. Pero es una cuestión de fondo que difícilmente pueda cambiar una institución educativa local sin que haya cambios en la estructura del sistema.

En lo personal, desde chico siempre me gustó dibujar pero nunca lo tomé como más que un pasatiempo. De hecho en mi adolescencia dejé de dibujar y recién a los 19 años comencé a interesarme por la fotografía. Primero tomando fotos de lo que me llamaba la atención en lo cotidiano y luego descubrí que podía hacer con la cámara lo que antes hacía con un lápiz, que sería básicamente crear un lenguaje. Es importante que tu entorno cercano te apoye y respete tu espacio creativo, por más que no entiendan lo que estás haciendo, porque a veces ni el mismo artista entiende lo que está haciendo.

Fotografía de Jairo Álvarez

-¿En Europa, los estados financian a los jóvenes con talento que desean desarrollarse en determinadas áreas de la cultura, y por ahí no cuentan con los medios económicos necesarios?

En algunos países más que en otros, pero en general sí se fomenta la cultura y el arte a partir de programas o becas. De todas formas el mundo del arte es complejo en todos lados. En lo personal, todas las becas y convocatorias que he ganado en mi vida fueron en Europa.