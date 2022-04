Por primera vez: López Lecube festejó su Día

Por Ordenanza Municipal N° 7465/21 – Decreto N° 2112/21 se estableció el 21 de abril como fecha aniversario del lugar ya que responde al natalicio de Don Ramón López Lecube, quien fuera el propietario del campo donde se encuentra ubicada la estación.

Es así que en la jornada del sábado, López Lecube, tuvo su primera celebración del Día del Pueblo.

El acto protocolar en adhesión a la fecha desarrolló en el predio donde se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, declarada Patrimonio Cultural bonaerense, un punto estratégico en el circuito turístico religioso regional.

Por la mañana, luego de depositar una ofrenda floral en el busto que recuerda a Ramón López Lecube, comenzaron las actividades que contaron con la presencia del Intendente Facundo Castelli, la delegada de Felipe Solá, Claudia Beker, funcionarios del gabinete municipal, ediles del HCD, autoridades policiales, representantes de instituciones intermedias, lugareños y público en general.

Durante la celebración, estuvo presente Jorge López Lecube, sobrino bisnieto del impulsor de estas tierras.

En su mensaje a la comunidad, Castelli dijo: “Hoy es un día de mucha emoción y alegría, luego de una inquietud justa y necesaria de los habitantes del lugar, celebramos el 1° Día del Pueblo de López Lecube.

Nuestro compromiso de seguir trabajando y apostando a López Lecube, y nuestro agradecimiento por el sentido de pertenencia de cada uno de los habitantes del lugar”.

Luego el Jefe Comunal anunció que, en los próximos días, se realizará el entoscado del camino que une a Felipe Sola con López Lecube, después de haber presentado un proyecto ante el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Reconocimientos

El acto fue propicio para la entrega de distintos reconocimientos a pobladores del lugar:

A la habitante de mayor edad, María Becker, de 98 años, quien hace más de 62 que reside en el lugar, en su nombre recibió María Elena Lupia.

A Ignacio de Mendiguren, en representación de la Estancia San Rafael, por haber obtenido el “Best Remuda Award”, premio que entrega la American Quarter Horse Association, la asociación de criadores de Caballos Cuarto de Milla más grande del mundo.

Se destacó como “vecino ejemplar” al Dr. Víctor Duarte, distinción que se otorga a aquellos que, en forma desinteresada, ejecutan prácticas continuadas de tipo solidario y se destacan por sus valores humanos.

Plantando historias

Una vez finalizado el acto protocolar, el Intendente entregó plantas del Vivero Municipal de Bordenave a integrantes de la Escuela Primaria N° 10 y JIRIIM N° 4 de Lecube, en el marco del proyecto “Plantando historias” que lleva adelante la institución desde el año 2016.

Seguidamente, se celebró la misa aniversario en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Ya al mediodía, los vecinos y visitantes -que según la organización fueron alrededor de doscientos – pudieron disfrutar de juegos familiares e inflables, un gran paseo de artesanos y emprendedores, servicio de cantina, y del baile familiar amenizado por “Los Gigantes del Ritmo”.

“Las cosas no se hacen solas, se realizan con compromiso”

Durante el acto, la delegada de Felipe Solá, Claudia Becker, destacó el federalismo de la gestión municipal, habló de las críticas y brindó una serie de agradecimientos, destacando la labor de pobladores y trabajadores municipales.

“Déjenme decirles que hoy es un día muy emotivo para mí, hace 11 años que soy delegada municipal de Felipe Solá y por ende también de López Lecube.

Quiero decirles que este día que hoy estamos festejando nos trae una gran emoción. Por un reclamo bien merecido de lugareños, López Lecube festeja su Día del Pueblo.

Todo esto nos refleja una vez más que toda inquietud que llega al señor Intendente Municipal se lleva a cabo dentro de lo que se puede. Es por eso que siempre da respuesta a cada una de las cosas que la gente solicita como proyectos y obras. Ese es el federalismo que tiene el Municipio de Puan desde hace más de 20 años desde la gestión de Horacio López y siguiendo en la gestión de Facundo Castelli,” ponderó la funcionaria.

“No se discrimina si es un pueblo grande, un pueblo chiquito o un paraje. Todos somos iguales. Es por eso que cuando hace cinco años se inauguró la salita de atención primaria hubo muchos comentarios que no eran necesarios para un pueblito como López Lecube. Y yo pregunto: ¿Por qué no? Todos en el distrito de Puan tenemos todas las formas de poder vivir igualmente y no se discrimina.

Por eso, esa salita que tenemos aquí al costado funciona por decisión de la gestión de Facundo Castelli que no bajo los brazos, no escuchó críticas, y que hizo según su convicción.

Como también es poder acompañar a esta obra majestuosa, la iglesia que está a mi derecha. Por qué no seguir apostando para que algún día sea reluciente como algún momento lo fue, por qué no acompañar a la escuela, al jardín, para que los chicos no deban trasladarse a Felipe Sola,” remarcó.

“Las cosas no se hacen solas, se realizan con compromiso, y para ello necesitamos personas que se comprometan, que trabajen, porque muchos hablan pero no trabajan, no colaboran con lugares como estos. Como no destacar la labor de Andrea Ferreyra que en su momento y todo este tiempo se puso al hombro la salita, gracias, no tengo que remarcar todo lo que hacés. Muchos ya te conocen.

Como no destacar la labor de Víctor Duarte, el doctor que todos los lunes viaja desde bahía Blanca para poder desarrollar su profesión también aquí. Es algo maravilloso, eso es hacer patria. Te felicito de corazón.

Y Nachito De Mendiguren, qué decirte por todo lo que hacés por esta localidad, se que tenés un corazón enorme, ojalá hubiese muchas más personas como vos, con sentido de compromiso por este lugar. Gracias por todo, estoy eternamente agradecida.

También me quiero referir a todos estos días, fueron 15 días de arduo trabajo, para poder tener lo mejor posible esta localidad. A los empleados municipales, al capataz que se puso al hombro todo el trabajo. Quiero resaltar el acompañamiento de María Elena Lupia y de su hijo Ezequiel que trabajan aquí en López Lecube para que todo esté cada día más lindo,” finalizó Becker.