Por primera vez: Una calle de Puan lleva el nombre de una mujer

Mediante un acto esta mañana quedó oficialmente habilitada la calle que lleva el nombre de Sinforosa Leguizamón, ubicada entre la avenida Ing. Ebelot y Los Tilos.

La homenajeada llegó en 1876 cuando ya estaban las tropas de la división Costa Sud, al mando del Cnel. Salvador Maldonado. Por lo tanto, es la primera habitante mujer de la cual se tiene registro hasta la actualidad en llegar a la Comandancia de Puan.

La ceremonia se llevó cabo con la presencia del intendente Facundo Castelli, el presidente del HCD, Franco Intelisano, la Directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Sexta Sección, Silvia Zabala, funcionarios del gabinete municipal, representantes de instituciones y medios de comunicación.

De la misma, participaron los familiares de Sinforosa: Don Manuel Pujol, Adriana Pérez y Erica Escobar.



La prof. Fabiana ´Álvarez, la directora seccional de Políticas de Género, Silvia Zabala, junto a familiares de Sinforosa Leguizamón

El nombramiento fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante el miércoles 23 de marzo a través de un proyecto de Ordenanza elevado por el Museo Municipal Ignacio Balvidares.

La profesora, Fabiana Álvarez, asesora histórica del Museo, contó que a través del trabajo en conjunto que desarrolla con la Directora del MIB, dándole una perspectiva de género y con motivo del Día Internacional de la Mujer, nace la idea de poder nombrar por primera vez una calle con el nombre de una mujer.

“Así surge el nombre de Sinforosa, una persona de larga vida. Es la primera mujer de la que se tienen registros que se radica cuando llega la comandancia. Vivió en Puan hasta el año 1960, año de su fallecimiento, se calcula que tenía entre 106 y 107 años.

Los datos que no son demasiados, fueron aportados por su nieto a través de un escrito en el cual nos contó que había nacido en Santiago del Estero, en 1853, en épocas donde se vivía las consecuencias de la caída de Rosas. Luego aparece en la ciudad de Azul, no sabemos cuál fue el recorrido que la llevó a vivir en ese lugar, podrían ser los movimientos que hacía el Estado con los indígenas y los mestizos,” contó Álvarez.

“Sinforosa era mestiza, de madre indígena y padre español, probablemente haya tenido que ver con eso. En Azul, forma pareja con una persona que estaba a cargo del servicio de ranchos y de comidas y designado en septiembre de 1876 a la Comandancia de Puan. Así llega a nuestra localidad, primeramente se estableció en la zona del cerrito y después en la calle Santamarina donde fue colocada una referencia histórica,” detalló.

La directora del MIB, Jorgelina Walter, y la prof. Fabiana Álvarez,

durante el nombramiento de la nueva calle (Fotos y texto TLVP)

“Seguramente, nunca se imaginó que íbamos a estar reunidos para homenajearla, tampoco que su nombre iba a ser calle. Hoy las cosas del destino así lo han querido.

Y pensemos en la larga vida de ella que le hizo ver a la Mapu como se conocía a toda esta zona de la llanura pampeana en el siglo XIX. Fue testigo del surgimiento de grandes partidos políticos argentinos, el radicalismo y el peronismo. Vivió en los años que se desarrollaron las dos Guerras Mundiales 1914 y 1939. Tuvo una vida atravesada por la historia nacional y mundial.

Dejó algunas pistas en cuanto al origen del nombre Puan, cuando el médico que la atendió le pregunta el por qué de ese vocablo. Ella lo sacó a la vereda y le señaló los cerros,” relató.

“Todos la recuerdan como una persona muy buena y amable, así la describe el diario El Puanense en el obituario del día de su fallecimiento. Era una persona que se ocupaba de la cosecha de maíz, le gustaban las danzas folclóricas, interpretaba el pericón y los que la conocían, decían que bailaba muy bien,” destacó la profesora.

“Esto no quiere decir que no haya habido mujeres anteriormente, porque Puan tiene presencia humana 3.300 años antes de Cristo hasta el presente. Entonces sabemos que mujeres tehuelches y mapuches recorrieron estos lugares pero, hasta el momento, no tuvimos un registro arqueológico,” finalizó.

Más datos

Vivió en Puan hasta su fallecimiento el 7 de agosto 1960, con 107 años de edad. Según el Dr. Suárez, que fue su médico a partir de 1953, tenía una salud envidiable y murió de senectud.

En el obituario publicado en el diario El Puanense puede leerse “La extinta era una de las antiguas pobladoras de la localidad y gozaba de la general consideración de cuantos la conocieron y trataron, habiendo sido muy deplorada su desaparición.”