Desde el HCD: Elevarán un reclamo por el estado de las rutas

Franco Intelisano, titular del Concejo Deliberante adelantó que también gestionarán la ampliación de la cartelería.

El edil se refirió a la complicada situación económica que atraviesa el país y cómo impacta en el ámbito municipal.

La necesidad de ampliar la autonomía de los municipios, fue otro de los temas abordados en esta entrevista.

El presidente del HCD calificó sus seis meses de experiencia al frente del cuerpo deliberativo local de “más que interesante”, al tiempo que reconoció estar atravesando un proceso en el cual “va aprendiendo todos los días”.

El legislador elegido en las elecciones del año pasado, dijo estar “cómodo y contento” con la actividad, y destacó la buena relación con todos los concejales, entre los que incluyó a los de la oposición.

“A muchos proyectos los estamos trabajando juntos y acompañándonos entre los bloques. Por supuesto, tenemos puntos de vista distintos y discrepamos, pero eso enriquece a la democracia”, admitió.

-Franco… ¿qué proyectos tienen pensado presentar en próximas sesiones?

Trataremos la rendición de cuentas elevada por el Departamento Ejecutivo, vamos a estar bastante cargados con eso, pero de todos modos trabajamos en algunas iniciativas. Vamos a reiterar el reclamo en cuanto al estado de las rutas. Esta semana que pasó hubo accidentes. Es un tema siempre presente. Falta remarcar algunos sectores de la ruta. Desde Vialidad Provincial se dispuso cartelería nueva pero está faltando un refuerzo. En esa línea vamos a trabajar.

-Las rutas internas del Distrito ya tienen su antigüedad, ¿es muy complejo lograr que se reasfalten?

Debería poder hacerse, el sistema está pensado para eso. Cuando se hacen las rutas, se establece que el sistema pueda generar su restauración y, en el caso que cumpla su tiempo de vida, volver a hacerlas. Esto se logra a través de la recaudación de las patentes y demás impuestos. Pero la realidad indica que lo veamos como algo imposible por ahora, más en el medio de esta situación económica que atravesamos.

-¿Qué análisis nos puede brindar de la situación nacional?

Veo una situación muy compleja y creo…nos pasa a todos, estamos hasta enojados con la clase política, porque no logra mostrar mejoras. Sea de un color político o de otro, venimos tropezando, gobierno tras gobierno, y Argentina, con el potencial que tiene, no logra salir adelante. La situación económica no va a mejorar en el corto o mediano plazo. Eso está más que claro, la inflación seguirá descontrolándose. Cuando ves los pronósticos de los economistas y de los partidos políticos, dice “ojalá se estén equivocando”. Pero vienen acertando sobre los acontecimientos de los últimos meses y años. Por lo tanto, la situación es complicada. En Argentina nos está faltando un nuevo acuerdo nacional, un punto de encuentro para que todos busquemos un mismo horizonte.

-¿Está de acuerdo con esto de que estamos ante “un fin de época“?

Realmente está demostrado: lo que se viene haciendo en estos últimos años no sirve, entonces, salir adelante implicaría cambiar muchas cosas. Seguramente, la gente lo decidirá en las elecciones del año que viene.

-Desde Juntos están diagramando los candidatos posibles para las elecciones del 2023

A nivel distrital no es un tema que estemos trabajando, nos abocamos a la gestión y eso da su resultado en las elecciones. Es así.

En lo provincial y nacional, Juntos elabora plataformas, analiza posibles candidatos en todo el país. Tanto el radicalismo como el PRO ya han manifestado tener pre candidatos, así que, de acá hasta las elecciones del 2023, varios nombres irán teniendo más presencia en el territorio y en los medios, llevando sus propuestas. Seguramente, las definiciones se verán en las PASO, pero mientras tanto cada partido estará posicionado a sus candidatos.

-Volviendo al tema de la situación económica que golpea a todo el país, ¿ustedes ven ese impacto en el distrito de Puan en cuanto al aumento de las necesidades de la gente y el trabajo de Promoción Social?

Charlo permanentemente con la directora de Promoción Social. En la pandemia, durante las cuarentenas, fue mucho más difícil que en otros momentos. Si se va notando un incremento en el pedido de asistencia social en familias de clase media. Eso te despierta una alarma cuando ves al padre y a la madre de una familia, ambos empleados en blanco, no pudiendo llegar a fin de mes, porque, al tener tres o cuatro hijos, les es muy difícil sostener su economía.

-¿Cuáles son las inquietudes que recibe de los vecinos de Darregueira?

Es primordial resolver el tema del asfalto y las viviendas. El pedido de casas se da en todas las localidades, en esa línea hay que seguir insistiendo y gestionando ante los gobiernos nacional y provincial.

-En cuanto al área productiva, ¿hay posibilidades de inaugurar este año el Frigorífico de Bordenave?

Es un trabajo con Provincia y Nación, en pos de un proyecto muy ambicioso, que luego, por toda la cuestión económica y las reglamentaciones cambiantes, evidenció complicaciones. A cualquiera que está en una gestión le hubiera gustado tenerlo listo e inaugurarlo enseguida, pero no pudo ser así. Está en las intenciones del equipo económico, del intendente y del área de Producción tenerlo listo en el transcurso del año. La obra está en su etapa final, de hecho pasé la semana pasada y estaban bajando maquinarias y haciendo un zanjeo. Tuve la posibilidad de ingresar a recorrerlo, vi las cámaras instaladas y los motores colocados Es un proyecto muy interesante que abrirá la puerta a otras iniciativas en nuestro distrito. Es una cuestión para prestarle mucha atención y seguir trabajándola.

-Volviendo a su labor en el HCD, se percibe un clima de entendimiento entre los bloques. Por ejemplo, ahora se aprueban ciertas mociones de la oposición

No sé cómo funcionaba internamente antes de mi ingreso. Lo primero que hice fue sentarme con ambos bloques, para que busquemos caminos de diálogo y entendimiento. Siempre teniendo en cuenta el rol que cumple cada parte en un Concejo Deliberante, viéndolo como el principal órgano democrático a nivel distrital para discutir temas.

Entonces, el planteo fue claro: nosotros, el oficialismo, vamos a venir con cuestiones para acompañar la gestión o para defender al intendente o al equipo político que trabaja en la municipalidad. Y la oposición iba a venir con temas que, sabemos, estarían relacionados a planteos desde su rol como oposición. El tema fue encontrar puntos de encuentro, por eso justamente el oficialismo está acompañando todos los proyectos de comunicación o los pedidos de informe. Sólo les solicitamos que se respete el tono de la redacción de los textos sin entrar en chicanas políticas.

La oposición en su tarea presenta temas y nosotros como oficialismo los vamos a acompañar. Y en ese sentido así venimos haciéndolo.

-A eso apuntábamos, porque en otras épocas no se aprobaban esos pedidos de informe.

Fue una decisión del bloque y actuamos en ese sentido, lo que no quiere decir que en la próxima sesión decidamos no acompañar algún proyecto porque no estamos de acuerdo con lo que preguntan o con las formas.

Por ejemplo, en esta última sesión presenté un proyecto de resolución adhiriendo al tratamiento que da la Legislatura al proyecto de Autonomía Municipal, algo que vengo siguiendo muy de cerca porque me interesa, por ser una discusión a dar en toda la Provincia, y el Bloque del Frente de Todos decidió no acompañarlo. Uno entiende eso más allá que, por ahí, termina habiendo una cuestión ideológica por sobre el razonamiento normal que podamos tener como vecinos del distrito de Puan.

-¿Le preocupa el estado de la situación financiera del municipio, teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos?

Sí, es algo que nos preocupa a todos responde a un montón de cuestiones que han venido pasando y a un distrito muy grande en extensión, con muchos servicios en cada uno de sus rincones. Es un municipio muy complicado, con una realidad compleja desde lo económico y financiero. Es un tema para tratar con responsabilidad dentro del Concejo Deliberante, acompañando al intendente y a toda la gestión para que siga cubriendo servicios y requerimientos de los vecinos.

-En su cercanía al senador David Hirtz… ¿Podría comentarnos que alcance tiene el proyecto de autonomía municipal en el que él trabaja?

Es un proyecto muy ambicioso y una disposición que se debe la provincia desde hace muchos años, se trata de un tema en el cual venimos trabajando con David Hirtz. La cuestión pasa por las normativas y la parte de la Constitución que habla de municipalismo. Eso incluye a la reglamentación vinculada a la actividad de las municipalidades y de los intendentes. Ese marco legal es muy antiguo y termina siendo muy invasivo.

Les doy un ejemplo sobre cómo puede afectar una medida a la autonomía de la comuna. Cuando arrancó la pandemia, el Presidente de la Nación presentó un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) determinando el aislamiento total. El gobernador lo expone en la Provincia y los intendentes no pudieron hacer otra cosa que acompañar. Ahí es donde falta autonomía municipal, porque distritos como el nuestro podrían haber estado funcionando tres, cuatro o cinco meses de manera normal, porque no había casos de Covid 19, o haber trabajando en burbujas para que los chicos puedan asistir a clase. Al menos podríamos haber sostenido algunas actividades de manera presencial, sin la necesidad de haber perdido tan valioso tiempo.

Ese es sólo un ejemplo, hay un montón de cuestiones en las que se podría dar mayor autonomía a los municipios, beneficiando al vecino. Los gobiernos locales son el primer organismo que puede resolver problemas y entiende de la idiosincrasia de cada lugar.

-¿Qué opina del proyecto del senador Andrés De Leo, donde propone que el sueldo de los intendentes sea establecido por los Concejos Deliberantes y no por una ley provincial?

Habría que ver los pormenores, creo que también va en línea de brindar una mayor autonomía. Hay una vieja discusión sobre este tema, sobre las dietas de los concejales y legisladores provinciales que se definen por ley de manera automática y pierden realidad en el contexto en el cual se está viviendo. Es parte de la discusión para dar y me parece que deben existir topes y limitaciones, porque después terminan siendo cuestiones que afectan a los vecinos.