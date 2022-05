Las formativas de Tiro y PFBC disputaron otra fecha

(Diario Nuevo Día) Por la novena fecha del Apertura de la LRF, en la Zona “C” del Torneo, los resultados no favorecieron a los equipos puanenses. En 5° División, Tiro estuvo libre. En tanto, en 6° “El Fara” cayó 4 a 0 en su visita a Peñarol (P). En la misma categoría el club “tártaro” igualó 1 a 1 con San Martín (ST). En 7° PFBC perdió 6 a 0 con el azulgrana de Pigüé, mientras que Tiro no pudo con el de Santa Trinidad (4-2). En 8° PFBC sufrió otra derrota, tras sellar un 4 a 0 con Peñarol. Tiro corrió la misma suerte cayendo 2 a 0

En la zona “A”, en 5° A. Huanguelén (superó 6-0 a Unión (P), y se alejó más como líder dado que perdió su escolta D. Sarmiento (4 a 3 a manos de D. Argentino).

En 6°, el club verdirrojo (venció 7 a 0 a D. Argentino) le dio alcance a B. y Negro en la vanguardia, aprovechando que el albinegro tuvo fecha libre.

Por la misma circunstancia, la fecha libre del club albinegro, en 7° A. Huanguelén (le ganó 3 a 0 a Unión (P) saltó a la cima y en 8° derrotó 2 a 0 a Unión (P) se despegó de B. y Negro en la punta.

En la zona “B”, en 5° Racing (2 a 0 frente a Unión (T) y Automoto (3 a 2 sobre S. Belgrano) se acercaron a San Martín (C) (igualó sin goles con Boca) y en 8° el santo carhuense (3 a 0 Boca) se aproximó a Independiente (quedó libre).

Volviendo a la zona “C”, en 5° C. Sarmiento sacó más ventaja; lo mismo que Peñarol (P) en 6ª y en 7°. En 8° Peñarol aprovechó que San Martín (ST) se impuso a T. Federal (P) y pasó a ser el nuevo líder.

LOS RESUTADOS DE LA 9° FECHA (2° DE LAS REVANCHAS)

ZONA “C”

Quinta: C. Sarmiento 1 vs. El Progreso 0. Libres: S. Martín (S), Peñarol (P) y T. Federal (P)

Sexta: Peñarol (P) 4 vs. PFBC 0 y S. Martín (ST) 1 vs. T. Federal (P) 1. Libre: C. Sarmiento.

Séptima: Peñarol (P) 6 vs. PFBC 0; San Martín (ST) 4 vs. T. Federal (P) 2 y C. Sarmiento 6 vs. El Progreso 1. Libre: S. Martín (S)

Octava: Peñarol (P) 4 vs. PFBC 0 y S. Martín (ST) 2 vs. T. Feral (P) 0. Libre: C. Sarmiento.

ZONA “A”

Quinta: Unión (P) 0 vs. A. Huanguelén 6 y D. Sarmiento 3 vs. D. Argentino 4.. Libres: B. y Negro y E. Comercio.

Sexta: Unión (P) 0 vs. A. Huanguelén 4; E. Comercio 3 vs. Peñarol (G) 2 y D. Sarmiento 7 vs. D. Argentino 0. Libre: B. y Negro.

Séptima: Unión (P) 0 vs. A. Huanguelén 3; E. Comercio 4 vs. Peñarol (G) 1 y D. Sarmiento 4 vs. D. Argentino 2. Libre: B. y Negro.

Octava: Unión (P) 0 vs. A. Huanguelén 2; E. Comercio 2 vs. Peñarol (G)) 0 y -D. Sarmiento 2 vs. D. Argentino 1. Libre: B. y Negro

ZONA “B”

Quinta: Racing (C) 2 vs. Unión (T) 0; Boca Jrs. 0 vs. S. Martín (C) 0 y Automoto 3 vs. S. Belgrano 2. Libre: Independiente.

Sexta: Racing (C) 6 vs. Unión (T) 0; Boca Jrs. 0 vs. S. Martín (C) 1 y Automoto 7 vs. S. Belgrano 0.

Séptima: Racing (C) 2 vs. Unión (T) 0; Boca Jrs. 1 vs. S. Martín (C) 4 y -Automoto 4 vs. S. Belgrano 0. Libre: Independiente.

Octava: Racing (C) 2 vs. Unión (T) 1; Boca Jrs. 0 vs. S. Martín (C) 3; y Automoto 0 vs. S. Belgrano 1. Libre: Independiente.

POSICIONES

ZONA A Quinta Equipo Pts PJ G E P Gf Gc A. Huanguelén 16 6 5 1 0 24 8 D. Sarmiento 11 6 3 2 1 20 11 D. Argentino 8 7 2 2 3 12 16 Blanco y Negro 7 5 2 1 2 10 14 E. de Comercio 5 6 1 2 3 7 12 Unión Pigüé 2 6 0 2 4 5 17 Sexta Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Blanco y Negro 16 6 5 1 0 27 6 D. Sarmiento 16 7 5 1 1 37 4 A. Huanguelén 15 7 5 0 2 19 7 D. Argentino 13 8 4 1 3 15 19 Unión Pigüé 9 8 3 0 5 12 29 E. de Comercio 7 8 2 1 5 11 21 Peñarol (G) 0 8 0 0 8 5 40 Séptima Equipo Pts PJ G E P Gf Gc A. Huanguelén 17 7 5 2 0 32 3 Blanco y Negro 16 6 5 1 0 41 0 D. Sarmiento 15 7 5 0 2 30 11 D. Argentino 13 8 4 1 3 20 19 E. de Comercio 9 8 3 0 5 12 27 Unión Pigüé 6 8 2 0 6 13 30 Peñarol (G) 0 8 0 0 8 4 62 Octava Equipo Pts PJ G E P Gf Gc A. Huanguelén 17 7 5 2 0 14 1 Blanco y Negro 14 6 4 2 0 16 1 Unión Pigüé 14 8 4 2 2 7 3 D. Sarmiento 13 7 4 1 2 19 9 D. Argentino 8 8 2 2 4 4 11 E. de Comercio 7 8 2 1 5 5 14 Peñarol (G) 0 8 0 0 8 1 27 Zona “B” Quinta Equipo Pts PJ G E P Gf Gc San Martín (C) 18 8 5 3 0 15 3 Racing Club 17 8 5 2 1 22 6 Automoto 17 8 5 2 1 21 10 Boca Juniors 14 8 4 2 2 17 6 Independiente 3 6 1 0 5 3 25 S. Belgrano 3 7 1 0 6 6 21 Unión (T) 1 7 0 1 6 3 16 Sexta Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Racing Club 21 7 7 0 0 30 2 San Martín (C) 16 7 5 1 1 14 5 Automoto 13 7 4 1 2 25 9 Boca Juniors 4 6 1 1 4 4 17 S. Belgrano 4 6 1 1 4 7 22 Unión (Tornquist) 0 7 0 0 7 4 29 Séptima Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Automoto 22 8 7 1 0 32 1 San Martín (C) 16 8 5 1 2 26 15 Racing Club 15 8 4 3 1 11 7 Boca Juniors 13 8 4 1 3 16 11 Independiente 8 7 2 2 3 12 19 Unión (Tornquist) 3 8 1 0 7 5 19 S. Belgrano 0 7 0 0 7 6 36 Octava Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Independiente 19 7 6 1 0 16 2 San Martín (C) 17 8 5 2 1 16 7 Racing Club 16 8 4 4 0 15 4 Unión (Tornquist) 9 8 2 3 3 8 9 S. Belgrano 6 7 1 3 3 4 10 Automoto 4 8 1 1 6 3 11 Boca Juniors 2 8 0 2 6 1 20 Zona “C” Quinta Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Club Sarmiento 15 5 5 0 0 16 3 Tiro Federal (P) 8 5 2 2 1 13 9 Peñarol (Pigüé) 7 5 2 1 2 9 8 El Progreso 4 5 1 1 3 7 10 San Martín (S) 0 4 0 0 4 2 17 Sexta Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Peñarol (P) 18 6 6 0 0 21 5 Club Sarmiento 9 5 3 0 2 18 7 Tiro Federal (P) 7 6 2 1 3 7 14 San Martín (ST) 4 5 1 1 3 11 15 Puan F. Club 3 6 1 0 5 9 25 Séptima Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Peñarol (Pigüé) 20 8 6 2 0 21 3 Tiro Federal (P) 16 8 5 1 2 31 12 Club Sarmiento 16 8 5 1 2 21 12 San Martín (ST) 16 8 5 1 2 18 20 San Martín (S) 7 7 2 1 4 10 12 Puan F. Club 3 8 1 0 7 6 22 El Progreso 0 7 0 0 7 4 30 Octava Equipo Pts PJ G E P Gf Gc Peñarol (Pigüé) 13 6 4 1 1 9 2 San Martín (ST) 12 5 4 0 1 17 1 Tiro Federal (P) 10 6 3 1 2 8 6 Club Sarmiento 6 5 2 0 3 8 9 Puan F. Club 0 6 0 0 6 0 24

Nota. En la zona “A” A. Huanguelén y B. y Negro tienen pendiente su enfrentamiento (5°, 6°, 7° y 8°) de la 8° fecha. En la zona “B” Independiente y Unión (T) tienen suspendido el partido de 5° válido por la 7° fecha a los 25mST, con el resultado 2-1 para Unión, por incidentes entre los jugadores.

PRÓXIMA FECHA

El sábado que viene se jugará la décima fecha, tercera de los desquites, de acuerdo al siguiente programa:

Zona “A”: Peñarol (G) vs. D. Sarmiento (6°, 7° y 8°); A. Huanguelén vs. E. Comercio (5°, 6°, 7° y 8°) y B. y Negro vs. Unión (P) (5°, 6°, 7° y 8°). Libre: D. Argentino.

Zona “B”: S. Belgrano vs. Racing (C) (5°, 6°, 7° y 8°); Independiente vs. Automoto (5°, 7° y 8°) y Unión (T) vs. Boca Jrs. (5°, 6°, 7° y 8°). Libre: San Martín (C)

Zona “C”: El Progreso vs. PFBC (7°); San Martín (S) vs. C. Sarmiento (5° y 7°); y Peñarol (P) vs. San Martín (ST) (6°, 7° y 8°). Libre: T. Federal (P)