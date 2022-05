Sentido homenaje a 40 años del hundimiento del Crucero Belgrano

Al cumplirse el 40° aniversario del hundimiento de Crucero ARA Belgrano, durante la Guerra de Malvinas, ayer por la mañana, se realizó el acto protocolar en la plaza San Martín de Villa Iris, frente al monumento inaugurado en el 2017 y que rinde homenaje a los héroes.

Dos días antes, el 2 de mayo pero de 1982 se hundía la embarcación donde perdieron la vida 323 tripulantes y 770 lograron sobrevivir no solo al ataque con dos torpedos, sino también a la tormenta y las bajas temperaturas en altamar.

De la ceremonia participaron los veteranos villaerenses Omar Sarden y Roberto Grill, ambos sobrevivientes del Belgrano, y Dante Bravo, quien fuera tripulante del Destructor ARA PY.

Junto a ellos, estuvieron presentes Adalberto Blas Fernández Cáceres (nativo de Copetonas, Tres Arroyos), Oscar Fornés (Partido de Islas Malvinas) y Raúl Morante (Punta Alta), también sobrevivientes del Belgrano, y Eduardo Montivero, quien participó en tierra con el grado de Sargento del Ejército.



Fotos Prensa Municipio

Además, formaron parte del acto, el Director de Asuntos Institucionales y Gobierno Abierto, Lisandro Koller; el Director de Cultura, Deportes y Juventud, Emmanuel Fregeneda; la Delegada interina, Patricia Montero, representantes de instituciones intermedias y público en general.

En la apertura de la ceremonia, el público entonó las estrofas del Himno Nacional interpretado por el Coro Markamasi, bajo la dirección de Christian López.

Luego, en memoria 323 fallecidos en el hundimiento del Belgrano, excombatientes junto a alumnos de la Escuela Secundaria N°4, depositaron una ofrenda en el monumento que les rinde homenaje.

“Mantuvimos el espíritu en alto”

Sarden agradeció la presencia de las autoridades, el acompañamiento de la comunidad de Villa Iris y de los ex combatientes invitados.

“Hoy los veteranos y todos ustedes en el 40 aniversario de su hundimiento le vamos a rendir un sentido homenaje a los 323 héroes del ARA General Belgrano que descansan en custodia de nuestro mar.

Hoy 4 de mayo por la tarde, me rescataba el destructor Piedrabuena después del temporal de tormenta y viento que pasamos a la deriva en la balsa. Fueron momentos límites de miedo e incertidumbre pero siempre con el espíritu bien alto.

Ayer, un alumno del Secundario me preguntó qué cambió para mí después del regreso. De ahí en adelante cambiaron los valores en mi vida. Fue una experiencia traumática que me marcó para siempre, aprendí a ver la vida desde otro lugar, distinta. Hoy me encuentra en mi pueblo con mucha emoción, frente a todos ustedes, que nos dan el reconocimiento especial a todos los veteranos. Acá somos tres Dante, Roberto y yo, donde nuestros padres, hermanos, familiares y amigos sufrieron esperando una noticia, si aparecíamos en la lista. Fueron momentos duros y de mucha incertidumbre y hoy nos acompañan desde el cielo: Lita, Zunilda y Coca (en referencia a sus madres).

Agradezco a la Delegada Eugenia Pavón por escucharme, recibirme y gestionar este acto tan lindo que estamos compartiendo en honor a los 323 héroes del Gral. Belgrano; a los equipos de Ceremonial, Cultura y a la Biblioteca local. A la promoción número 28 de la Armada Argentina que hoy nos acompaña junto a sus esposas.

Por último, Sarden agradeció la colaboración de la delegada municipal suplente y a integrantes de la radio y canal local.

Compromiso

El Director de Asuntos Institucionales y Gobierno Abierto, Lisandro Koller, habló en representación del intendente Castelli, ya que por cuestiones de agenda no pudo estar presente.

“Les dejo su saludo y el compromiso de continuar trabajando junto a cada uno de ustedes por la memoria colectiva de la Gesta de Malvinas. Sabemos que quienes hoy están acá llaman héroes a quienes quedaron en tierra o cuidan desde las frías aguas del Atlántico nuestras islas. Pero para nosotros, los habitantes del distrito de Puan, quienes están aquí con nosotros son héroes y tienen merecido ese reconocimiento.

Koller contó que armaron un grupo de WhatsApp, para convocar a los ex combatientes y así puedan ser parte de cada una de las actividades que se desarrollarán durante este año.

La Bandera flameó desde el cielo

A continuación, se realizó un minuto de silencio en memoria de los 323 héroes que dieron su vida defendiendo nuestra soberanía y territorio.

Ya en el cierre del acto, el Coro Markamasi, interpretó la Marcha a las Malvinas, en el mismo momento que, desde lo alto del cielo, un avión pasaba enarbolando la Bandera Nacional. Aporte realizado por Municipio, como signo de admiración y agradecimiento a nuestros héroes.