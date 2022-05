“Vivimos una experiencia muy positiva”

Las cinco patinadoras de Tiro Federal que participaron del Torneo Nacional B, junto a su coordinadora, la profesora Antonella Gutiérrez Sassi, hablaron de la experiencia vivida el fin de semana pasado en Villa Mercedes (San Luis).

Más allá de los resultados obtenidos, todas coincidieron en la importancia de haber llegado a tan relevante instancia, donde compartieron momentos de camaradería y conocieron nuevos lugares.

La Técnica de la Escuela de Patín, profesora Antonella Gutiérrez Sassi, en diálogo con este diario digital, manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos en el Torneo Nacional de la Categoría B disputado en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

“La verdad que nos volvimos muy contentas con la participación de las cinco patinadoras, hubo algunos errores a mejorar pero era dentro de lo esperable. En general estamos muy contentas,” manifestó la profesora.

“Es la máxima competencia en la que participamos nosotros, en la Categoría B Promocional y en Tercera B, en Escuela y Libre,” agregó.

Los próximos desafíos serán el segundo Torneo Regional, en el mes de Julio, y el Provincial de Danzas.

“Los entrenamientos se realizan todas las semanas, martes, miércoles y viernes, dos horas por día. A esto, se agregan las prácticas de danza y dos veces a la semana tienen preparación física. Además, cuentan con un taller de Psicología Deportiva y el asesoramiento de una Nutricionista. Estas nuevas incorporaciones, nos están dando buenos resultados,” resaltó la técnica del equipo.

La experiencia de las protagonistas

Esperanza Davobe: “Participé en las modalidades Escuela y Libre. Para mí fue una experiencia emocionante, fue un poco shockeante porque nunca pensé que este año iba a llegar a esta instancia, y tenía más expectativas en una disciplina que en otra. Fue un sueño hecho realidad.

No es la primera vez que llego a un Nacional, estaba bastante familiarizada en esto de competir con otras chicas que seguro tienen más entrenamiento que yo. Siempre trato de ir relajada, porque doy lo mejor de mí. Trato de no ir preocupada o exigirme demasiado, aunque es cierto que uno quiere ganar, siempre voy con la idea de dar lo mejor que puedo”.

Nazarena Banegas: “Fue una linda experiencia compartida con lindas personas, y en mi caso es el último año en la Escuela de Patín porque me voy a estudiar. Fue una linda experiencia, me llevo un lindo recuerdo en poder haber llegado al Nacional, no es algo mínimo, es una instancia bastante grande.

El Patín fue una familia más, me llevo lindas amistades. Me ayudó mucho a superarme a mí misma y perder inseguridades. Estar participando frente a un público muy grande, poder disfrutar de lo que hago y lograr mis metas, son aprendizajes que me llevo”.

Agustina Strack. “No fue mi primer Nacional, pero la pasé lindo, conocí lugares nuevos y disfruté de la experiencia con personas con las que estoy todos los días pero no es lo mismo cuando estamos en una competencia nacional.

En el Taller de Psicología trabajamos el tema de manejar los nervios cuando debemos presentarnos en las competencias”.

Ángeles Davobe. “La pasé bien y fue mi segundo Torneo Nacional. Cuando fui por primera vez era muy chiquita y no entendía muy bien a dónde había llegado. Ahora sentí que lo disfruté más y comprendí más. Empecé a los 3 años a practicar patín y a competir a eso de los 6 o 7 años”.

Mora Zanelli. “Fue mi primer nacional y lo pasé bien, fue una linda experiencia”.

