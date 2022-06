Celeste Iannelli: “Vivir la vida, no conformarse con existir”

La autora de Diario de la Servilleta llegó a Puan para presentar su libro y dialogó con alumnos de escuelas Secundarias acerca de su experiencia de vida. También vecinos de la localidad se acercaron a escucharla ya que el encuentro estaba abierto a la comunidad.

Con la organización conjunta de los alumnos de 5° Año, docentes y equipo directivo de la Escuela Secundaria N° 5, y con el aporte de la Dirección de Cultura, el encuentro se realizó esta mañana en el Espacio Cultural “El Mercado”.

A los 14 años, Celeste Inannelli fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces dejó registro de todo lo que atravesó en su canal de YouTube y en anotaciones que se convirtieron en un libro: “Diario de una servilleta”. A través de uno de sus personajes, una plaqueta con poderes, escribió en primera persona todo lo que le iba pasando por la cabeza y también adentro del cuerpo, más precisamente en la sangre.

“Era una adolescente con una vida normal, una chica más de Ramos Mejía, iba al colegio, hacía deportes, me juntaba con amigos. De pronto, comencé con malestares, que se fueron intensificando con el tiempo, hasta que un día me diagnosticaron leucemia. ¡Leucemia! ¡Ah! ¡Mirá vos que loco! Bueno, acepté mi realidad y le hice caso a lo que me indicaban los médicos. Ni siquiera sabía de qué se trataba tener leucemia” Celeste Iannelli

Ahora a sus 20 años, con un tono de voz calmo habla con seguridad ante un numeroso público que conmovido sigue su historia de vida.

Las preguntas surgen entre los chicos y ella responde a todas con un brillo especial en sus ojos. La fortaleza está presente en cada una de sus frases. Cuando superó la leucemia y lo celebró en un restaurante, el día que se enteró de otra enfermedad que afectó su movilidad, pero salió adelante. Se trasladaba en sillas de ruedas y decidió llevar su experiencia a Disney Chanel. “Un día les escribí y les dije: ¿Por qué no incluyen en algunas de sus series un personaje que esté en esa situación? Y me respondieron aceptando mi idea. Tiempo después incorporaron el papel en la serie BIA y me invitan a participar,” contó.





Momento de selfies con el público

Con la Escuela Secundaria N°5, lugar donde surgió el proyecto

Otro de sus grandes logros, fue su participación en la Feria del Libro 2022. Siempre dispuesta, escucha a sus seguidores y brinda apoyo a enfermos oncológicos ya sea a través de la redes o visitándolos a los hospitales.

Por medio de su testimonio, Celeste invita a todas las personas que atraviesan algo parecido a no bajar los brazos, a tomar conciencia sobre la importancia de donar médula ósea y, sobre todo, a ver las cosas desde otro lugar y a no perder la fe.

Celeste recibe un obsequio de manos del Delegado Municipal Franco Ebertz. La coordinadora de Cultura, Dora Raspante, acompañó la presentación de la joven

Además, se interesa por la temática de la adolescencia, centrándose en cuestiones como el abordaje de los estereotipos de belleza.

“Existe un modelo de chico y otro de chica. Las redes sociales colaboran con eso, nos decimos lo felices que seríamos si tuviésemos determinado color de ojos, o un cuerpo como el de los modelos de las publicidades, y nos olvidamos de lo bueno que tenemos, de lo que somos. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, eso es algo fantástico y va más allá de los estereotipos que nos quieren imponer”, destacó.

Finalmente, elogió y le dedicó palabras muy afectuosas a su familia, sus pilares en esta historia. Su papá, su mamá y hermana, la acompañaron en esta visita a Puan.

La jornada continuó con la firma de ejemplares de su libro, luego charló y se tomó fotos con los asistentes.

En cuanto a la visita, es importante destacar que autoridades de la Cámara de Comercio, Industria y Propiedad de Puan, colaboraron con la llegada de la joven y amablemente gestionaron el hospedaje para ella y su familia.