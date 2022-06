Con un emotivo acto: La Escuela de La Angelita celebró 75 años

Lleva el nombre de Román Machiñena, presidente de aquella comisión de pioneros que impulsó la creación de la escuela inaugurada el 27 de mayo de 1947 para brindar educación a los pobladores del Paraje La Angelita.

Durante la celebración, se descubrieron placas alusivas a la fecha y se plantaron árboles, uno por cada década de vida de la institución.

Con un emotivo acto, la Escuela Román Machiñena del Paraje La Angelita festejó el viernes su 75 aniversario. La institución fue inaugurada el 27 de mayo de 1947 gracias a la labor conjunta de los vecinos del lugar que cinco años antes, en 1942, había comenzado a realizar las gestiones para lograr su anhelada concreción.

De la celebración participaron autoridades municipales, educativas, ex docentes y alumnos que pasaron por la institución educativa.

Durante la jornada, se descubrieron placas recordatorias, hubo palabras alusivas a la fecha y momentos de camaradería donde no faltó la tradicional torta aniversario y el chocolate caliente, musicalizado por la cantante puanense Laura Occhiodoro.

Cómo símbolo y testimonio de la historia y las generaciones que pasaron por sus aulas, se plantaron árboles, uno por cada década de vida de la institución.

Además, un espacio ameno y alegre brindaron los actuales alumnos junto a su profesora de música.

Fotos Prensa Municipio de Puan

La actual Directora, Cecilia Pérez, fue quien abrió la serie de discursos, evocando a todos aquellos que “dejaron su huella imborrable, su dedicación y esfuerzo para lograr lo mejor para nuestra institución y en el caso de los docentes educar para que los niños se formen para vivir en libertad, pensar en sí mismos, para discernir y así convertirse en seres autónomos, socialmente responsables, democráticos y comprometidos”.

“Hace 20 años comencé mi vínculo con el paraje, participé de reuniones en el club, recordando historias de aquellos inicios pero es del 2019 a cargo de esta hermosa escuela que pude vivenciar y hacer propios los anhelos y deseos de los pobladores por preservar la escuela rural,” dijo.

“Esta escuela que en su época de esplendor pudo cobijar a más de 50 alumnos, momentos en los cuales la realidad rural y social era muy diferente al actual. Hoy nuestra escuela nos une para celebrar un fructífero trayecto pleno de logros y realizaciones.

Nuestro objetivo en este humilde acto es homenajear y revalorizar la labor, la perseverancia y la lucha de las familias de este lugar por crear, mantener y ver crecer esta institución. Muchas familias que sabían de la importancia de una escuela y que cuando tuvieron la aprobación se presentó un nuevo desafío: conseguir el espacio físico. Nunca bajaron los brazos. La primera comisión, con el señor Román Machiñena de presidente, decide construir la escuela sobre el terreno donado por Modesto Magadán,” recordó la docente.

Los alumnos dieron alegría al acto junto a su profesora Gabriela Vicente

Para concluir, Pérez expresó: “Hoy más que nunca queremos valorar la misión educativa en su total y exacta dimensión, a los docentes que vivieron en la institución, a los que llegaban a caballo o en bicicleta, a cada uno de los que dejaron su aporte en ella. Valorar a esos niños que llegaban a la escuela caminando a caballo o en sulky, con frío o calor. Ellos sabían de la importancia de concurrir a la escuela, valorar a las familias que tanto han realizado por mantener, cuidar y preservar esta institución.

Agradezco a cada uno de ustedes por su presencia y acompañamiento y en nombre de la escuela, agradezco a cada uno de los que aportó su trabajo, tiempo y compromiso para que hoy podamos compartir esta hermosa tarde plena de recuerdos, emociones y por qué no de nuevos proyectos”.

“Nunca pensé que iba a ver 75 años de mi amada escuela”

Con estas palabras, Elvira Machiñena, ex directora y ex alumna del establecimiento, inició su sentido mensaje colmado de recuerdos.

Elvira y Encarnación Machiñena junto a la Directora de la Escuela

“Estoy muy emocionada y agradecida a todos los ex alumnos que acabo de ver, por las autoridades educativas y municipales. Pero una cosa que me ha sacudido y permítanme ustedes decirlo, es la presencia de Víctor y José Unger.

Esos chiquitos que conocimos hace más de setenta años, hoy repitiéndolo en todos los actos que hizo esta escuela en momentos claves como los 25 años y las Bodas de Oro, ellos aquí estuvieron. Primero tuvimos la suerte que su madre, no la había nombrado y la quiero hacer en este momento centro del acto, la señora Alda C. Cermelli de Unger, a quien llevo en mi corazón.

En el año 1942, cuando se inició el movimiento para la creación de la escuela, este era un poblado inmenso y el problema era cómo brindarles la primera educación a los numerosos hijos de las familias del paraje. Nosotros éramos 10 hermanos,” rememoró.

“Así llegó aquella maestra nativa de La Plata, amante de lo rural, había elegido Bordenave para comenzar su carrera. Y justo se dio la creación de la escuela en el Paraje La Angelita, en el año 1947.

Yo era muy chica pero recuerdo que fue la luz, una mujer extraordinaria desde todo punto de vista. Una mujer que se integró totalmente al lugar. La veíamos a caballo, en sulky o en breque, visitando a los vecinos,” contó.

“Aquí está mi hermana Encarnación, que también fue ex alumna. Al año siguiente de la inauguración, apareció la bandada de los que estaban afuera, entre ellas yo, y la señora Alda con su personalidad única vio a sus alumnos sentados de a tres en los bancos. Al año siguiente, cuando egresamos, nos fuimos a estudiar a Bahía Blanca, y siguió la tanda menor.

Cuando las dos obtuvimos el título de docente, en el año 1955, conseguimos enseguida en Bordenave, y yo acá en La Angelita,” relató.

El 6 de septiembre de ese año comienza su actividad en la institución que perduró hasta su retiro jubilatorio en el año 1986.

“Cuando llegué me encontré con que se necesitaban cosas. En las prácticas docentes que hicimos en Bahía Blanca contábamos con láminas y libros, y dábamos clases a un solo curso,” narró.

Visión de futuro

El intendente Facundo Castelli destacó la visión de aquellos pioneros que trabajaron para lograr la escuela rural. “Eran personas que estaban dedicadas en su totalidad al trabajo pero tenían tiempo para pensar en la educación de sus hijos y de toda una comunidad que de a poco no necesitaba el reclamo de nadie sino la ganas, la decisión y la visión que sus hijos lo que primero debían tener era la educación,” expresó.

“Todos tenemos el deber que esto siga presente, vigente, con nuevos desafíos. Quiero felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo,” resaltó.

Seguidamente, la Inspectora Jefa de la Región Educativa 23, Valeria Visotsky, brindó su mensaje en alusión a la historia del lugar.

“Qué importante empezar recordando que estamos en una escuela que se llama Román Machiñena y que se podría haber llamado José de San Martín, Manuel Belgrano, Remedios de Escalada y estaba muy bien. Pero lleva el nombre de quienes tuvieron la visión, como decía el intendente, el anhelo, pero no esperaron que las cosas llegaran sino que pusieron manos a la obra y dijeron acá tiene que haber una escuela.

En algún momento tuvo sesenta alumnos/as y hoy un poquito menos, pero aún si tuviera un alumno, simboliza lo que la institución viene a representar,” reflexionó.

“Tuvimos un cambio de ministro y en febrero cuando nos convocaron a los Jefes de Regiones, y cuando me toca hablar sobre mi región, me dije de qué voy hablar si no hablo de la ruralidad. Les conté lo qué significaba ser maestro/a en un ámbito rural. Entonces, les dije que debíamos reabrir una escuela en Estela porque había una alumna que estaba sentada en el Jardín y como dice nuestra gestión “uno es un montón”.

El lunes de esta semana comenzó a trabajar la maestra en Estela (distrito de Puan) y la escuela se reabrió. El próximo 15 de junio tendremos la presencia de autoridades provinciales haciendo los festejos correspondientes,” destacó.