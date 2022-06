Diego Reyes: “Si me preguntan si estoy de acuerdo con el gobierno municipal, digo que no”

El edil oficialista se mostró crítico con la actual gestión. Basado en los números de la Rendición de Cuentas 2021, expresó que “no hay una buena contraprestación de servicios”. Sobre los recursos de los que dispone el área de Producción, señaló “una gran ineficiencia” porque casi no le generan ingresos económicos al municipio.

Además, demandó políticas articuladas con el sector privado para generar empleo. Reyes duda que el gobierno municipal decida un cambio de rumbo. “Esta gestión fue legitimada para realizar lo que hace. Fue elegida por mayoría”, admitió.

El concejal del bloque de la Alianza Juntos, en dialogó con este diario digital, calificó de “poco viable” que los ingresos a las arcas municipales logren un crecimiento significativo, mediante el aumento de las tasas. Eso es –consideró- porque “no hay una buena contraprestación de servicios”.

Sus dichos se conocen luego de que el Ejecutivo enviara en estos días al HCD la Rendición de Cuentas del periodo 2021. El edil que pertenece a la bancada oficialista, señaló que, en materia de tasas municipales, “no se genera un servicio eficiente para el vecino”

También se refirió a lo que llamó “unidades de negocios” del gobierno municipal, entre las que incluyó al Vivero de Bordenave, al Frigorífico de Villa Iris y al Servicio de maquinaria para siembra directa que presta el área de Producción al sector agropecuario. Según Reyes, la recaudación por esos conceptos es escasa y distinguió “una gran ineficiencia” en cuanto al hecho de disponer de recursos que no generan ingresos económicos.

“Hay una gran dependencia de los ingresos provinciales, y la gran proporción del gasto público, se destina a recursos humanos. Por la inflación, las paritarias alcanzaron un nivel elevado, para así mantener el poder adquisitivo del empleado municipal. Estas políticas generan un incremento exponencial en el gasto. La mayor parte del ingreso no es generado por la municipalidad, por eso a futuro, estaríamos en un gran problema para hacer frente al pago de los sueldos,” dijo.

– Concejal… Hay distritos con mayor población y estructura, pero cuentan con menos cantidad de empleados. ¿Cree que aquí debería realizarse una readecuación?

-Totalmente. Es uno de los puntos que critico. Hay que trabajar con el sector privado para generar empleo. El Municipio no toma empleados porque los necesita, sino para brindar ayuda social y generarles un ingreso a esas personas. Pero eso es coyuntural y se puede revertir con desarrollo económico, articulando lo público con lo privado. Debemos lograr que el ámbito privado demande empleo y el municipio no tenga que salir a tomar gente que no tenga otros medios para subsistir.

Para logra un cambio, es fundamental la Dirección de Producción, para trabajar en esa cuestión estratégica. Siempre en conjunto con el ámbito privado, viendo cómo crecer y demandar mayor empleo.

¿Saben cuánto es la proporción del presupuesto municipal que se le asigna al área de Producción? El 1,6 por ciento. Además, dentro de ese porcentaje, debe cubrir el funcionamiento de las áreas Turismo y Medio Ambiente. ¿Eso alcanza para revertir una cuestión estratégica? No.

En definitiva, considero que no estamos bien porque somos muy dependientes de los ingresos provinciales, y además gastamos dinero y no somos eficientes. Encima veo que no lo intentamos revertir. No noto que haya perspectivas tendientes a que en algún momento estemos mejor.

-¿Por qué prefirió abstenerse de votar en lugar de desaprobar la rendición?

No estoy de acuerdo en cómo se gestiona y en cómo el Ejecutivo lleva adelante el gobierno, pero no soy nadie para decir “eso está mal” porque este gobierno fue legitimado en una elección donde ganó para gobernar. Yo como Diego Reyes concejal, puedo decir “no estoy de acuerdo”, pero no que está mal. El intendente fue legitimado en su mandato. Nosotros como espacio político, proponemos otra alternativa, porque tenemos otra forma de ver las cosas, pero en definitiva es la gente la que decide.

Estamos en democracia y, en su momento, la hemos perdido porque había quienes consideraban que no se gobernaba bien y venían a tomar el poder por la fuerza. Esa no es la manera. Hay que ser respetuosos, y si me preguntan si estoy de acuerdo con el gobierno municipal, digo que no. No obstante, esta gestión fue legitimada para realizar lo que hace. Fue elegida por mayoría.

Fueron exitosos en las elecciones y no veo que vayan a cambiar el rumbo. Después, elegirá otra vez la gente, si quiere seguir de esta manera o buscar otra alternativa.

Cuadro del análisis realizado por Reyes

-Según los números de la Rendición de Cuentas, Producción maneja un escaso presupuesto, ¿sabe cuál es la tarea que actualmente desarrolla el área?

Si bien las comparaciones no son buenas, puedo decir que, cuando trabajé en Tres Arroyos como asesor de la Cámara Económica, trabajábamos en conjunto con la Secretaría de Producción municipal, evaluando costos para realizar un desarrollo productivo. Hay que estudiar la manera de darle al sector privado las herramientas para que crezca y el desarrollo de emprendimientos. Ver cómo generamos ideas y proyectos. En un gobierno, el área de Producción debe estar en lo estratégico.

-Seguramente hay maneras de buscar ejemplos en distritos que hayan desarrollado programas exitosos.

-Sí, esa es la manera. Considero que hasta ahora este gobierno municipal no lo ha hecho. Y pregunto… ¿Le ha ido mal? La respuesta es “no”.

Entonces… ¿Por qué debería hacer algo diferente? Uno se dispone a cambiar cuando considera que su rumbo está equivocado. Este gobierno ganó elecciones y cree que este es el rumbo adecuado, así lo avalan las últimas elecciones.

Yo ofrezco otra alternativa, pero respeto las políticas de la gestión. Dudo que quieran revertir la situación cuando les ha dado un rédito político.

-¿Cuáles son sus propuestas?

Una es la de ofrecer un Gobierno Abierto, donde todos tengamos acceso a la información pública. Nosotros generamos una red social en Facebook y pueden buscarla como Concejal Diego Reyes.

Allí, mostramos todos los números de la rendición de cuentas e informamos sobre el dinero que dispone el municipio, cómo lo gasta y de dónde lo obtiene.

La ciudadanía debe estar informada y después, al momento de las elecciones, decidirá con quién se sentirá representado y de qué manera quiere vivir.

-Anteriormente, decía que no se veía identificado con algunas políticas municipales y se percibía crítico, ¿su postura puede derivar en una separación del bloque de Juntos? ¿O quizás piense en involucrarse en la carrera política hacia el 2023?

En cuanto a formar un bloque aparte, creo que no. Tengo la posibilidad de expresar mi pensamiento y llegué al Bloque de Juntos a través de una interna. Obviamente que si en aquel momento, llegué a esa instancia es por tener una visión diferente. “Juntos” no es más mío o más de ellos. Es un espacio conformado a través de una interna, que se materializó en un bloque de concejales. Debemos ser respetuosos y entender que en algunas cosas pensamos diferente.

En cuanto al 2023, cuando lanzamos la campaña para las últimas elecciones legislativas, dijimos que no era el nacimiento de una lista sino de un espacio político, integrado por personas convencidas de la necesidad de hacer las cosas de distinta manera. Nuestra idea era proponer una nueva alternativa y que la gente decida. Eso no muere luego de una elección legislativa, para modificar la realidad, debemos avanza proponiendo alternativas al vecino.

-¿Ha conversado con referentes del PRO a nivel provincial o nacional de cara a las próximas elecciones?

Obviamente, tenemos contacto y con Andrés de Leo, de la Coalición Cívica, la relación es permanente. Siempre recuerdan nuestra elección interna a nivel local. La ven como algo épico. Quien lo ve de afuera, comenta acerca de aquel gran resultado, cuando obtuvimos el 40 %. En una interna contra un intendente que ya llevaba mucho tiempo en el gobierno y venía obteniendo una cantidad de votos impresionante.

Si bien al contacto con De Leo y otros dirigentes lo teníamos previo a esa elección, el resultado que sacamos nos posiciona en un buen lugar. Desde los niveles políticos más altos nos miran distinto, con mucha más expectativa.

-Con Puan y Darregueira como las localidades más grandes, existen ejemplos en la historia política del distrito, de que en las elecciones ejecutivas, el apoyo electoral de la ciudadanía se ha volcado más hacia candidatos de pueblos intermedios. Teniendo en cuenta esos antecedentes y haciendo la salvedad del caso de Castelli, ¿Usted se ve a futuro como posible candidato a Intendente?

Les mentiría si les dijera que no. Este espacio nació como un lugar político y obviamente la aspiración es llegar al Ejecutivo para volcar todas nuestras ideas. Obviamente, no tenemos la verdad absoluta y mi postura siempre fue la del diálogo. Estoy muy convencido de seguir ese camino, pero en política son fundamentales los consensos, porque todos los actores son representativos. Hay que escuchar a todos y abrir el abanico para no sentirte como el mesías que viene a solucionarlo todo. Soy una persona abierta, me gusta escuchar y apoyarme en la gente con experiencia.

En lo que va del año, se dieron interesantes discusiones dentro del Concejo Deliberante. Y eso está bueno, porque es el lugar donde están representadas todas las fuerzas. Cada uno tiene una visión distinta, soluciones mágicas no hay. Pero todos tenemos el mismo objetivo: el crecimiento de este distrito, que la gente esté mejor.

La verdad la tiene el ciudadano. No nos podemos enamorar de nuestro discurso, debemos hacer que la gente se enamore de nuestro discurso y nos elija.

-En las últimas elecciones legislativas, recibió el acompañamiento de vecinos del distrito, sobre todo de Bordenave. ¿Allí le piden respuestas ante la demora de la puesta en marcha del matadero frigorífico?

Cuando llegué al distrito y me hice cargo de la oficina de ANSES, le entregué un proyecto a Facundo Castelli, con la idea de trabajar con las cámaras económicas locales. El frigorífico es un eslabón de la cadena, hoy en día lo veo como una incertidumbre. Y les soy sincero… el día que se termine será un fracaso. Habrá un frigorífico, pero no tendremos cerdos. El proyecto lo tengo en mi computadora, y el otro día volví a consultarlo.

Hace algunos años, asesoré a empresas chicas que tenían fábricas de chacinados. Y cuando les preguntaba cuál era el mayor problema que tenían, la respuesta era “no conseguimos cerdos”. A la vez, cuando vas a ver a un productor de ganado porcino, te cuenta que su mayor dificultad está en venderlos. La realidad es que no hay un trabajo en conjunto. Lo que produce el productor no se adecúa a las necesidades del fabricante de chacinados.

Hay tres cuestiones fundamentales: genética, alimentación y gestión. En esos puntos debe estar el Estado, con el área de Producción manejando todas las variables, para que la unidad de negocios sea exitosa. No quiero emprendimientos ineficientes, quiero que sean pujantes.