El “Panza Verde” celebró su centenario

Con un emotivo acto, el Club Social y Deportivo Unión de Villa Iris, celebró 100 años de vida. Las actividades se desarrollaron el lunes por la tarde con el recordatorio de socios fallecidos en el cementerio local y la inauguración del nuevo predio que lleva el nombre de “Familia Diez”, donde se construirá una cancha de fútbol 5.

“Cuenta la historia de Villa Iris que la familia Diez formó parte del Club desde su fundación. Sus herederos donaron una antigua casa, la cual fue demolida para, en ese terreno erigir un nuevo emprendimiento,” dijeron durante la presentación del predio.

Del corte de cintas, participaron Miguel Ángel Arens, Hugo Boscardín y el Director de Cultura y Deportes municipal Emmanuel Fregeneda. Luego, la Hermana Serafina Vogel, bendijo el lugar y en su mensaje destacó la importancia de desarrollar en el deporte valores como el respeto y la empatía.

Seguidamente, el público se trasladó a la sede social de la entidad, para participar del acto protocolar, con la presencia de autoridades municipales, legislativas, instituciones intermedias y representantes de entidades deportivas del distrito y de la región.

“Hoy vamos a recorrer el túnel del tiempo, y sacudiendo el polvo de los años, nos encontramos con el Villa Iris de 1922, con sus calles de tierra, sus tardes pueblerinas y sus noches apenas alumbradas por las estrellas. Escuchamos las voces de un grupo de jóvenes que desean jugar al fútbol y tener su propio Club. Se reúnen en secreto, en distintos sitios, como en la Academia de Corte de Ramona Diez y la peluquería de Andrés Labarrere. Un 20 de junio, justamente el día que recordamos al creador de nuestra Bandera, se concreta el sueño y nace el Club Unión Fútbol. Con el transcurso de los años pasaría a llamarse Club Social y Deportivo Unión,” mencionaron en la apertura de la ceremonia.

A continuación, ingresaron los abanderados de la institución: El Pabellón Nacional fue portado por Abril Knell, acompañada de las escoltas Gisele Luna y Kiara Pacione; la Bandera Bonaerense, por Oscar Ikes, escoltado por Marta Gancedo y Oscar Bertinat; y la Bandera del Club, custodiada por Samir Justo, Catriel Giménez y Bautista Araya.

La ceremonia siguió con la entonación del Himno Nacional y los discursos alusivos.

La presidente de la institución, Sandra Gambutti, agradeció especialmente a quienes colaboraron con la institución.

“Cien años de sueños, de anhelos, de días luminosos y también nublados, pero siempre con la esperanza de volver a empezar y ver el sol brillar. Cien años atrás, en un mundo diferente, un pequeño grupo de personas tuvo la visión de iniciar algo que ni ellos mismos dimensionaron en cuanto al alcance que tendría. Decidieron que el espacio deportivo no era suficiente y soñaron con un ámbito de contención y desarrollo social. No imaginaron que sus hijos, los hijos de sus hijos, y todas las generaciones venideras se comprometerían de tal manera que continuarían acrecentando ese codicioso sueño,” expresó.

“Muchos años, muchos sucesos, con errores y aciertos, pero siempre mirando el horizonte para volver a empezar y crecer cada día. Pero esta historia no terminó, al contrario, festejamos felices su centenario, porque Unión recién se inicia, sabemos que 100 años no es nada y lo mejor aún está por venir,” manifestó la dirigente.

En otro tramo de su alocución, Gambutti agradeció la colaboración de los socios, destacó la ayuda de la localidad y el aporte de la municipalidad y la Delegación, al momento de proveer de maquinarias, vehículos y personal cada vez que le son requeridos, además de realizar aportes económicos importantes.

La primera dirigente mujer en conducir la institución verdiblanca mencionó a los habitantes de Villa Iris y elogió su buena disposición hacia cada evento organizado para recaudar fondos. “Estamos convencidos que las instituciones cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad, sembrando valores fundamentales para la formación de personas. Así, intentamos desarrollar actividades deportivas y sociales que en muchas ocasiones se hace dificultoso de sostener, ya sea por falta de profesionales idóneos o ausencia de recursos económicos”, comentó.

Asimismo, abogó por la continuidad del compromiso hacia la entidad, convocando “a los más jóvenes, a comprometerse en este proyecto ambicioso, pues en Unión nadie que tenga el deseo de construir sobra. Necesitamos muchas manos para consolidar al querido panza verde. Sigamos agregando nuevas páginas a la historia de este Club”.

Continuando con su llamado al trabajo mancomunado, Gambutti exhortó a “mirar con afecto el pasado y con optimismo el futuro”, al tiempo que puso de relieve el esfuerzo de cada simpatizante, pero además potenciando la labor en equipo.

“Un solo club, una familia, una misma pasión gloriosa panza verde,” alentó Gambutti en el cierre de su alocución.

Crecimiento

El intendente Facundo Castelli resaltó la importancia que implica para una institución llegar a los 100 años.

“En lugares como los nuestros, los integrantes de un club, participan por amor a la institución y por sus ganas de que siga creciendo,” expresó.

“Desde el Municipio, a través del área de Deportes, desde hace años, trabajamos con cada una de las instituciones, porque vemos en ellas un lugar de contención social, no es solo ir a practicar un deporte,” dijo.

“Hoy vemos que, en estos primeros 100 años, hay una presidenta, algo impensado hace muchos años. Es señal que las cosas van bien, para que el club continúe creciendo.

Este es el gran desafío de quienes tenemos alguna responsabilidad, ya sea política o en cada una de las instituciones,” concluyó.

Reconocimientos

Durante el acto protocolar, se descubrieron las siguientes placas:

Homenaje a los ex presidentes del Club. “Los asociados, a sus presidentes, a 100 años de su fundación. Si estamos juntos, no hay nada imposible”. Fue descubierta por ex dirigentes.

Homenaje a ex combatientes, a 40 años de la Guerra de Malvinas. Estuvieron presentes los villaerenses Roberto Grill y Dante Bravo. “En su centenario, el Club Social y Deportivo Unión, rinde homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas de Villa Iris. Gloria y Honor a nuestros héroes”.

Reconocimiento del Municipio. “La Municipalidad de Puan al Club Social y Deportivo Unión de Villa Iris en su Centenario. Gestión Facundo Castelli. Intendente Municipal,” reza la placa presentada por el Jefe Comunal junto a la Delegada Interina, Patricia Montero y la presidente del Club Unión, Sandra Gambutti. Además, el Director de Cultura y Deportes, Emmanuel Fregeneda, hizo entrega del subsidio mensual en el marco del programa de Municipal de Fortalecimiento Deportivo.

Por otra parte, en reconocimiento a colaboradores de la entidad, se nombraron diferentes espacios de la institución.

Cancha de Bochas “Roberto Grill”. Su construcción se inició durante la gestión de Ignacio Bollatti, pero sin la perseverancia de Roberto Grill, no hubiera sido posible, por este motivo, la cancha de bochas lleva su nombre. Sus hijas, Ana María y Susana, junto a Hernán Martínez, descubrieron la placa.

Salón Principal “Socios fundadores”. Desde la organización, mencionaron a socios que se brindaron a la institución desde sus inicios: Pedro y Juan Arens; Arsenio Diez, Constantino Corazza, Pedro Posada, Francisco Delbés, Germán Zurbrigk, Vicente Labatut, Carlos Suenjo, Regina, Haiser, Strobel, Nieto, Andrés Labarrere y Esteban Miranda.

En su homenaje, descubrieron la placa “Socios Fundadores”, dando este nombre al salón principal de la sede social. Fue descubierta por Héctor Delbes, Hugo Arens, Beatriz Corazza, Raúl Manuel Suenjo, Fabiana Soberón y Raúl Labarrere.

Secretaría Alberto Gómez. En relación a esta distinción, desde la entidad recordaron: “Fue desde la década del ‘60 cuando comenzó a integrar casi ininterrumpidamente comisiones directivas, destacándose su labor como secretario en varias de ellas. Por todo esto, la Secretaría llevará el nombre de Alberto Gómez. Descubrieron la placa, su hija y Hugo Boscardín.

Distinguieron a la Familia Gancedo. Cuatro generaciones de futbolistas. Eduardo, Aldo, Pablo, Leonardo, Juan Pablo y Lourdes, todos deportistas de la institución.

Reconocimiento a Eduardo Cabrera. Integró el equipo de Unión en la década del ‘60, siendo campeón en 1963. Formó parte del grupo folclórico “Los del Sur” que animó varios aniversarios de la entidad.

Obsequios

Los clubes Atlético Rampla Juniors (Villa Iris); Sportivo y Cultural (San Martín) e Independiente (Jacinto Arauz) entregaron plaquetas a la institución anfitriona en ocasión de su centenario.

Luego del acto protocolar, la jornada continuó con el tradicional corte de la torta aniversario, la presentación de un video institucional, el libro del centenario y números artísticos, entre otras actividades.