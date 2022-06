Juegos Bonaerenses: hay clasificados en Hockey y Fútbol Tenis

En el transcurso de la semana pasada, se desarrolló la etapa distrital de hockey por los Juegos Bonaerenses en el Club Independiente de Puan.

El C.A.I obtuvo las clasificaciones a la instancia regional en las categorías sub 14 y sub 18 y el Club Argentino de Darregueira en en sub 16.

Darregueira

Ayer se llevó a cabo en la localidad de Darregueira la actividad de fútbol tenis con la participación de 30 chicos del Distrito, logrando la clasificación al regional que se disputará en el mes de Agosto. (Datos de Prensa Municipio)