Rendición de Cuentas 2021: Concejales señalan deuda millonaria y la falta de plan para saldarla

Desde el Bloque del Frente de Todos, el concejal Emiliano Stadler informó que la deuda total entre la Administración Central y el Ente Descentralizado de Salud es de 461 millones de pesos.

El concejal Diego Reyes, de Juntos, observó la gran dependencia en cuanto a los recursos de origen provincial y la necesidad de trabajar con el sector privado para generar fuentes de empleo.

Por el oficialismo, Lucas Delgado, argumentó las dificultades económicas en la inflación que según datos del INDEC, en el 2021 alcanzó el 51 %. “Fue el segundo registro más alto en los últimos 30 años,” acotó.

La cantidad de servicios que presta el Municipio, los gastos que generó la pandemia, el déficit en salud y la deuda con IOMA, fueron otros de los temas abordados por la bancada de la alianza Juntos.

Las rendiciones de cuentas municipales del 2021, fueron tratadas por el Concejo Deliberante el martes 31 de mayo.

Si bien se aprobó por mayoría, a través de los concejales del Bloque de Juntos, uno de ellos, Diego Reyes, se abstuvo de votar la rendición de la Administración Central, y aprobó la correspondiente al Ente de Salud.

En cambio, el Bloque del Frente de Todos, compuesto por cuatro concejales, optó por la negativa.

En cuanto a la rendición del Ente Descentralizado de Salud, el Bloque oficialista de Juntos, consensuó por unanimidad su aprobación; y el Frente de Todos lo desaprobó brindado sus fundamentos.

El concejal del Frente de Todos, Emiliano Stadler, brindó los argumentos de la desaprobación. “Las tasas municipales, recursos propios del Municipio, representan casi el 17 por ciento del presupuesto.

Más allá que depende de la coparticipación, deja en vista la escasa recaudación en recursos propios,” dijo.

“Por Tasa Vial hubo una cobrabilidad del 84 %. El municipio recaudó más de 65 millones en el 2021 con un resto que había quedado del ejercicio anterior de 3 millones, siendo un total de casi 70 millones de pesos. De los cuales gastó 18, 5 millones. Significa que más de 50 millones se utilizaron para otro fin.

En marcas y señales, tuvo una muy buena recaudación, 42 millones. Esto expone que el campo es el mayor aportante de los recursos que el municipio genera como propios. Toda esa recaudación que es de libre disponibilidad, no se traslada al sector aportante.

Al ser de libre disponibilidad, no es necesario que todo ese dinero vaya a este sector pero sí se visualiza que no es suficiente la contraprestación del municipio a la hora de devolver un servicio a los productores,” relató Stadler entre otros puntos (ver link).

“La Administración Central, solamente para funcionar tuvo un déficit de 113 millones de pesos. En cuanto a la deuda flotante y consolidada, vemos el aumento en comparación al 2020.

La deuda total de la Administración Central y del Ente Descentralizado de Salud alcanzan, para el ejercicio 2021, los 461 millones de pesos. Lo que no se visualiza es un plan de acción por parte del Ejecutivo para revertir esta situación,” advirtió.

La edil Anahí Rodríguez agregó que “el artículo 42 de la Ley provincial 15. 310 dice que los municipios tienen que regularizar el déficit de manera gradual en el plazo de tres ejercicios con su plan de acción”.

“Esto indica que para el ejercicio 2022, tiene que tener un déficit menor a una suma aproximada de 197 millones de pesos. No solo es necesario un plan de acción que hubiese sido oportuno, por ejemplo, anunciar en la apertura de sesiones cuando debe plasmarse lo proyectado para, en este caso, el año 2022, haciéndolo de manera clara, concreta y oportuna. Así se aportaría la tan preciada transparencia que los vecinos y vecinas del distrito merecen. Dicho plan, deberá contener de manera clara cómo se restituirán dichos fondos afectados, utilizados para fines que desconocemos, por ejemplo, el Fondo Educativo.

Deben volver 120 millones que según el artículo 43 de dicha ley, tiene un plazo de 24 meses cerrado el ejercicio para restituirse. Recalcamos la importancia de visualizar dicho plan de acción para revertir la situación planteada,” manifestó.

Dependencia de recursos provinciales

El concejal Diego Reyes, integrante del Bloque de Juntos, quien en las últimas elecciones compitió en las internas de esta alianza, brindó algunas observaciones para fundamentar su abstención de votar.

“Esta administración recibió 1.700 millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento provienen de Provincia; 247 millones son de origen municipal y hay un pequeño porcentaje de 3,5 millones del ámbito nacional. Vemos la gran dependencia en cuanto a los recursos de origen provincial,” observó.

“Si analizamos los recursos desde el punto de vista económico, podemos ver que de esos 1.700 millones, el 99,8 % proviene de ingresos corrientes; el 80 por ciento son ingresos tributarios y el 13 % no tributarios: tasas, derechos, multas y otros. Estos recursos no tributarios, son obtenidos a nivel municipal.

De los 221 millones recaudados por la gestión municipal, podemos hacer un análisis y ver que el 13 % lo conforman Tasas de Alumbrado; el 32 % la Tasa Vial; el 19 % Marcas y Señales; el 9 % Barrido y Limpieza; el 6 % multas y el 4,7 % otros,” explicó Reyes.

“Y cuando analizamos el ingreso municipal, vemos que en las principales tasas no se realiza una contraprestación eficiente. Principalmente la tasa vial que recauda casi 70 millones de pesos y en Marcas y Señales, 42 millones de pesos. Es una gran queja de los productores agropecuarios de nuestro distrito que manifiestan el mal estado de los caminos.

Hay un 4,7 % de ingresos municipales a los que denominamos unidades de negocios, por ejemplo el Vivero de Bordenave, el Servicio de Siembra Directa y el Matadero de Villa Iris, donde vemos un ingreso muy deficiente y muy mínimo, el cual deberíamos realizar más eficientemente para obtener un mayor ingreso,” opinó

“Esta administración pagó 1.778 millones de pesos, de los cuales 1.600 millones son de gastos corrientes. Estos últimos contemplan 518 millones (32%) en remuneraciones (pagos de sueldos y demás); 166 millones de pesos (11%) en bienes y servicios, en su mayoría combustibles y servicios públicos; 6 % de transferencias y el 51 % que va al Ente Descentralizado de Salud.

“Quiero expresar mi preocupación porque los recursos son muy dependientes de provincia y los gastos son principalmente en sueldos. La creciente inflación que nos lleva a mantener el poder adquisitivo de nuestros empleados y de las paritarias, hace que los gastos crezcan exponencialmente.

Mi preocupación es que en algún momento esta administración no pueda hacer frente a los sueldos por esta situación que marco,” expresó el edil de Juntos

Recursos para mantenimiento de caminos rurales

Reyes recordó que por coparticipación provincial hay fondos afectados de más de 48,5 millones de pesos y sumados a la Tasa Vial, son 65, 7 millones. A esto, se agrega un saldo anterior de 3,6 millones de pesos, totalizando 117,9 millones de pesos.

“Si le sumamos Marcas y Señales, da un ingreso de casi 160 millones de pesos. Y lo que gasta esta administración en reparar caminos vecinales, sumando a las diferentes localidades, da un total de 90 millones de pesos,” informó durante la sesión legislativa.

“En Marcas y Señales, teniendo en cuenta que hay un empleado en cada delegación para dar ese servicio, si suponemos que hay 8 sueldos, tendría un gasto de 5,6 millones.

Con el gasto de prestar dicho servicio, serían aproximadamente 96 millones de pesos. O sea que recibimos 160 y gastamos 96 (millones de pesos). El estado de los caminos rurales no es el óptimo, entonces debemos poner el foco ahí y tratar de mejorar el servicio,” puntualizó.

También cuestionó el uso del Fondo Educativo. “Se recibieron aproximadamente 65 millones de pesos, de los cuales devengaron solamente 2,5 millones. Y todos tenemos hijos, sobrinos o nietos en las escuelas y vemos el sacrificio que hacen las cooperadoras para mantener nuestras escuelas,” dijo.

“Volviendo al inicio, tenemos un gran gasto en personal y generamos poco ingresos. A esto obviamente que no lo podemos revertir en el corto plazo. Esto requiere de una replanificación, donde quien tome y demande el empleo sea el sector privado.

“Debemos generar desarrollo para que crezca el sector privado y empiece a demandar empleo. Para esa visión estratégica, es fundamental el área de Producción dentro de la estructura municipal. Debería trabajar en la parte estratégica y en conjunto con el sector privado para que se origine empleo. Y a la vez para que hagan eficientes estas áreas que yo mencionaba y que generan muy pocos recursos,” aconsejó.

“¿Sabe Sr. Presidente cuánto presupuesto le asignan a Producción? Solamente el 1,6 % que representa 28 millones de pesos. Teniendo en cuenta que, dentro del área, de producción está Turismo y Medioambiente. A Turismo solamente se le asigna 7,6 millones de pesos, de los cuales el 27 por ciento es para sueldos.

Es necesario un replanteo y darle al sector de Producción más preponderancia porque creo que ahí está la clave para revertir esta situación,” sugirió.

“Por lo anteriormente expuesto, sin haber encontrado diferencias desde lo técnico que lleven a que mi veredicto sea negativo, tampoco voy a acompañar. Me voy a abstener de esta aprobación de rendición de cuentas,” manifestó Reyes.

La defensa del oficialismo

Desde el Bloque de la Alianza Juntos, Lucas Delgado, reconoció que “el municipio depende en mayor parte de los recursos provinciales”.

“En este ejercicio se mantuvo el porcentaje de ingreso del año anterior, rondando el 83 por ciento, a pesar de incrementarse las tasas municipales en un promedio de 14 puntos por debajo del índice inflacionario.

Pese a lo que digan los demás concejales, la recaudación propia de este municipio creció dos puntos en promedio porcentuales.

Claramente, el recurso provincial más importante es la coparticipación, aunque los distritos del interior nos vemos perjudicados en la distribución de ingresos provinciales teniendo en cuenta el Conurbano Bonaerense,” dijo.

“En cuanto a los gastos, ante un panorama sanitario difícil, con mucha incertidumbre, en cuanto a la evolución que iba a tener la pandemia de Covid 19, tuvimos una inflación proyectada que rondaba el 30 por ciento y según datos del INDEC terminó cercana al 51 %. Fue el segundo registro más alto en los últimos 30 años,” continuó argumentando.

“Esta gestión municipal cerró un acuerdo de paritarias con un incremento acumulado a diciembre del 2021 del 54.85 % . Cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación del INDEC. Además, también debido a esta pandemia, la Administración Central tuvo que asistir al Ente Descentralizado de Salud con 260 millones de pesos debido a que los mayores picos de contagios y de internación que sufrimos en nuestro distrito también fueron durante el ejercicio 2021.

Si bien es cierto que gran parte de esta rendición de cuentas corresponde a salarios, va de la mano con la cantidad de servicios que se ofrecen. Tenemos un Municipio que es muy extenso, con una densidad poblacional que no es muy grande y así y todo llevamos adelante nueve delegaciones con la infraestructura que eso conlleva, con sus propias maquinarias, con herramientas, tres hospitales públicos para alrededor de 18.000 habitantes, seis unidades sanitarias, ocho hogares de ancianos, tres plantas de reciclado y varios Centros de Desarrollo Infantil,” enumeró.

“Entonces, cuando por ahí se habla de masa salarial, es cierto que ocupa gran parte del presupuesto y de la rendición de gastos. Pero todo se debe a que estamos cerca de la gente, siempre prestándole un servicio en cada una de las localidades por más chica que sea y esa es una política que se viene implementando desde hace muchísimos años,” fundamentó.

“Con respecto a la red vial municipal, según lo que acaba de responder el concejal Reyes, por los números que él manifiesta, cerca del 80 por ciento de lo recaudado por la tasa se invirtió en contraprestación. Teniendo en cuenta que es un fondo de libre disponibilidad para el Ejecutivo Municipal, no creemos que el número sea tan malo,” respondió Delgado.

“Quiero dejar en claro algo que no muchos municipios tienen y es que cada uno de los concejales, contamos con la facilidad y la oportunidad de tener el sistema RAFAM a mano en el momento que lo requiramos. Participando de reuniones en la Sexta Sección, es algo que todavía varios municipios no lo tienen a disposición para sus concejales y este municipio sí,”contó.

Déficit en salud: emergencia municipal y gastos en personal

La rendición de Cuentas del Ente de Salud fue aprobada por mayoría a través de todo el bloque de Juntos.

“El Ente viene arrastrando desde varios años una problemática de déficit enorme que llevó a que la gestión declare una emergencia. Siempre lo pongo en importancia recalcarlo porque es muy difícil escuchar a los funcionarios del Ejecutivo hablar del tema, pareciera que se invisibilizó,” consideró el edil.

“Para analizar la rendición del 2021, es importante tener en cuenta que venimos de una emergencia municipal del 2020, haciendo que el déficit del Ente se lleve por delante a todo el Municipio.

Las cuestiones del Ente más endebles financieramente estaban en los Hogares de Ancianos, en el servicio que prestaba el municipio que evidentemente, antes del 2020, no se discriminaba el cobro de la tasa por asistencia. El municipio absorbía parte del monto que costaba cada residente. Esto fue antes de la pandemia y antes de la emergencia. Cuando los números pasaron por encima al municipio, se declara la emergencia. Y por qué hablamos de esto, porque todavía hoy y en los ejercicios que vienen, seguiremos teniendo consecuencias y daños colaterales,” advirtió Stadler.

“La inflación nacional y la pandemia son condicionantes, pero la emergencia que llevó esta gestión a todo el distrito, es la causante, no es el condicionante. Hasta el día de hoy, en la reunión de comisión que tuvimos ayer, aún el responsable de la emergencia que es Jefe de Gabinete, no sabe cómo resolverlo. Todavía no logran una administración eficiente de los hogares.

El Ente de Salud durante en 2021 lógicamente fue deficitario, pero el 82 % de sus recursos es para gastos de personal. Le queda muy poco margen para realizar inversiones en salud como obras de infraestructura en hospitales.

Tuve familiares internados en el Hospital Gobernador Ugarte y la parte de infraestructura tiene un montón de complicaciones,” señaló Stadler.

“Todavía no tenemos consultorio odontológico desde hace años. Hicimos una minuta de comunicación, fue aprobada por unanimidad, en la cual solicitábamos al Ejecutivo que haga las acciones pertinentes para que se logre nuevamente. Nunca ocurrió porque no tiene margen para hacerlo y solucionar estos problemas,” subrayó Stadler.

“El déficit durante el 2021 fue de 80 millones de pesos para funcionar. Es un número que comparativamente a otros años tal vez sea menor, pero no logra revertir el mayor problema del Ente: el gasto que representan los Hogares.

La deuda flotante y consolidada, es de 241 millones de pesos,” dijo el edil.

Stadler apuntó a la “mala previsión de funcionarios y de quien hoy es Jefe de Gabinete”.

“No hay ninguna política del Ejecutivo, ningún plan para salir de esto,” remarcó el concejal Stadler.

“Es un panorama donde no hay certidumbre, por eso no vamos a acompañar la rendición presentada por el Ejecutivo,” explicó al fundamentar su voto negativo.

Acompañamiento de Reyes

El concejal Diego Reyes del Bloque Juntos, manifestó diferencias con algunas observaciones de Stadler.

“En cuanto al déficit del Ente Descentralizado de Salud, creo que sistema de salud pública es deficitario aquí y en cualquier lugar de provincia y nación. Y después, en cuanto a la proporción de recursos humanos, si bien es cierto, es normal al ser un servicio y más cuando es una atención primaria,” dijo al aprobar la rendición de dicho organismo.

Stadler insistió en las consecuencias que trajo la emergencia municipal declarada a principios del 2020. “Creo en los 135 distritos de la provincia, la salud deficitaria no va a llevar al fondo a toda la estructura municipal. Hay algo que está funcionado mal. Hoy no estamos en emergencia por ordenanza, pero se le parece mucho.

Pandemia, inflación, deuda de IOMA y distrito extenso

Desde el oficialismo, el concejal Lucas Delgado brindó sus argumentos en respuesta alos ediles del Frente de Todos. “El mayor recurso es la coparticipación (provincial), prevista por ordenanza municipal, y en este caso ascendió a los 583 millones de pesos, seguido por los aportes del tesoro municipal que fueron necesarios para afrontar la pandemia de Covid 19, ya en el 2021 sufrimos los tres picos de internación y contagios más grandes”.

Queremos destacar el trabajo de la administración del Ente para incorporar camas coparticipables. Del 2020 al 2021 tuvimos un incremento, pasando de coparticipar el 65,4% de nuestra capacidad al 82.6 %.

Durante este ejercicio, el Ente Descentralizado de Salud le facturó a IOMA 13.431.214 pesos, de los cuales se percibieron 4. 964.207 pesos, generando así un déficit. A esto se suma la deuda que viene arrastrando esta obra social (con el Ente) cercana a los 13 millones de pesos.

Necesitamos que este problema con IOMA se resuelva lo antes posible. Es una situación que viene sucediendo en una gran parte de los distritos. Es la obra social con más afiliados en nuestro distrito. Es necesario que la situación se regularice,” solicitó.

Según manifestó el edil Lucas Delgado, los gastos se deben a “la gran infraestructura que tiene el sistema de salud”.

“Se brindan servicios a cada una de las localidades, en donde tenemos tres hospitales públicos, seis unidades sanitarias, ocho Hogares de Ancianos, guardias las 24 horas y ambulancias.

En estos dos últimos años, el Ente de Salud venía reduciendo en puntos porcentuales este déficit. Y debido a esto que acabamos de nombrar, en el año 2021 no pudo seguir con esa tendencia. Destacamos el trabajo que venían haciendo, y hubiera continuado esa tendencia si no fuera por la pandemia.

Es cierto que la deuda del año 2021 creció un 64 % en pesos respecto al año 2020, pero restándole los índices de inflación, queda un 13 % de aumento neto de deuda en pesos. Desde el año 2018, la deuda se mantiene constante en porcentaje de ingresos, rondando el 17 %. Esto quiere decir que la deuda real del Ente de Salud sí creció en pesos pero no es para tomarlo de esa manera, ya que los porcentajes de inflación han sido muy grandes. La deuda es cierto no se achica, pero tampoco se agranda.

La deuda del Ente es de 241 millones de pesos, de los cuales están incluidos 69 millones de sueldos a diciembre del 2021, 7 millones de IPS y 3 millones de pesos en IOMA. Lo que quiere decir que la deuda real es de 162 millones de pesos,” fundamentó Delgado.