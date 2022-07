Aumentaron la tasa por el servicio de residencia en Hogares de Ancianos

La Asamblea de Concejales y Mayores contribuyentes se llevó a cabo el viernes pasado en el recinto del Concejo Deliberante para tratar, entre otros temas, el incremento del servicio de residentes en geriátricos municipales.

La tasa mensual se fijó en 120.000 pesos mensuales a partir del el 1° de julio hasta el 30 de septiembre del corriente año. Desde el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre, el importe por dicho servicio se elevará a 140.000 pesos.

“El Ente Descentralizado de Salud, por razones socioeconómicas y por medio de una evaluación del área de Promoción Social podrá eximir parcialmente de abonar dicha tasa a beneficiarios de dicho servicio estableciendo como arancel mínimo para todos los casos el 85 por ciento de la jubilación que perciba el usuario,” determina la nueva disposición de la Ordenanza Impositiva Municipal.

“En caso que el beneficiario incurra en tres meses de mora consecutiva o alternados, el Ente Descentralizado de Salud se reserva el derecho de excluirlo del servicio,” detalla en otro párrafo.

La aprobación fue por mayoría, es decir, con la anuencia de los ediles y mayores contribuyentes del Bloque de Juntos. Los concejales del Frente de Todos optaron por desaprobarlo.

Desde Juntos, el concejal Lucas Delgado señaló que el Bloque del Frente de Todos “no presentó a sus respectivos mayores contribuyentes” para tratar la tasa en cuestión.

“El Registro de Mayores Contribuyentes, si no me equivoco, se abre el 1 de marzo, y el Frente de Todos debería convocar a sus mayores contribuyentes. Salgan a la calle a buscarlos, explíquenle lo que dijeron acá, para que vengan y voten en contra, pero sesión tras sesión, no viene ninguno,” manifestó.

Debate

Desde el oficialismo, el presidente del Bloque de la Alianza Juntos, Delgado informó que “aproximadamente, en los Hogares de Ancianos Municipales del distrito de Puan, hay 220 abuelos”.

Al momento de tratarse el incremento, hubo diferentes observaciones. Hablaron los ediles Emiliano Stadler y Franco Vissani (Frente de Todos); Diego Reyes (Juntos) y el mayor contribuyente Rubén Ceminari (Juntos).

Audio de la Asamblea