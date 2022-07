En la previa al Clásico, Tiro y PFBC empataron sus partidos

(Fotos gentileza Canal 8 de Puan) En el Polideportivo, el “Tártaro” empató 1 a 1 con San Martín de Santa Trinidad. Maximiliano Rausch para el local abría el marcador. Más tarde, Cristian Torres fue el encargados de anotar par a el elenco de la Colonia. En Reserva, el puanense cayó 1 a 0.

El “Fara” viajó a Pigüé para medirse con Club Sarmiento, cotejo que también terminó igualado en 1 gol. PFBC ganaba con el tanto anotado por Lucas Geist, pero Sebastián Blanco, de penal, lo empató para el local. En Reserva, también igualaron con el mismo marcador.

RESUMEN DE LA FECHA

Zona “A”

-Tiro Federal (P) 1 Vs. San Martín (ST) 1

Reserva: 0 – 1

-San Martín (C) 1 Vs. E. de Comercio 1

Reserva: 2 – 1

-Unión (P) 2 Vs. El Progreso 5

Reserva: 1 – 2

-Tiro Federal (CS) 3 Vs. Peñarol (P) 3

Reserva: 2 – 2

Blanco y Negro 0 Vs. Unión (T) 0

Reserva: 2 – 0

POSICIONES

ZONA “A”- PRIMERA DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG El Progreso 7 3 2 1 0 10 4 +6 San Martín (ST) 7 3 2 1 0 9 6 +3 Blanco y Negro 5 3 1 2 0 5 2 +3 E. Comercio 5 3 1 2 0 5 3 +2 T. Federal (P) 4 3 1 1 1 3 3 0 T. Federal (CS) 4 3 1 1 1 8 8 0 San Martín (C) 4 3 1 1 1 4 6 -2 Peñarol (P) 2 3 0 2 1 7 9 -2 Unión (T) 1 3 0 1 2 2 5 -3 Unión (P) 0 3 0 0 3 3 10 -7 ZONA “A”- RESERVA Equipos Pts. PJ G E P GF GC D G Blanco y Negro 9 3 3 0 0 8 2 +6 San Martín (ST) 9 3 3 0 0 7 3 +4 San Martín (C) 6 3 2 0 1 6 3 +3 El Progreso 6 3 2 0 1 5 4 +1 E. Comercio 4 3 1 1 1 5 4 +1 T. Federal (CS) 4 3 1 1 1 7 6 +1 T. Federal (P) 3 3 1 0 2 3 3 0 Peñarol (P) 2 3 0 2 1 4 6 -2 Unión (P) 0 3 0 0 3 2 8 -6 Unión (T) 0 3 0 0 3 0 8 -8

Zona “B”

-Automoto 2 Vs. D. Sarmiento 0

Goles: ST: 6’ Nicolás Millán y 37’ Lautaro Alchao

Incidencia: ST: 42’ Millán ejecutó un penal que atajó el arquero Blas Díaz

Expulsado: ST: 27’ Matías Fuentes (DS)

Reserva: 3 – 4

-Independiente 1 Vs. Boca Jrs. 2

Reserva: 2 – 1

-Peñarol (G) 0 Vs. Racing (C) 1

Reserva: 0 – 1

-C. Sarmiento 1 Vs. PFBC 1

Reserva; 1 – 1

-A. Huanguelén 0 Vs. D. Argentino 1

Reserva: 1 – 3

POSICIONES

ZONA “B”- PRIMERA DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Boca Jr. 7 3 2 1 0 5 3 +2 Racing (C) 6 3 2 0 1 5 3 +2 Independiente 6 3 2 0 1 4 3 +1 Automoto 6 3 2 0 1 4 3 +1 Peñarol (G) 4 3 1 1 1 1 1 0 D. Argentino 4 3 1 1 1 3 4 -1 A. Huanguelén 3 3 1 0 2 1 2 -1 D. Sarmiento 3 3 1 0 2 2 3 -1 PFBC 2 3 0 2 1 1 2 -1 C. Sarmiento 1 3 0 1 2 1 3 -2 ZONA “B”- RESERVA Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG D. Sarmiento 9 3 3 0 0 12 5 +7 Racing (C) 9 3 3 0 0 8 2 +6 D. Argentino 6 3 2 0 1 7 6 +1 C. Sarmiento 5 3 1 2 0 4 2 +2 PFBC 5 3 1 2 0 5 4 +1 Boca Jr. 3 3 1 0 2 3 5 -2 Independiente 3 3 1 0 2 3 8 -5 Automoto 1 3 0 1 2 6 9 -3 A. Huanguelén 1 3 0 1 2 2 5 -3 Peñarol (G) 0 3 0 0 3 2 6 -4

Próxima fecha (Cuarta. Interzonales)

-Peñarol (G) Vs. E. de Comercio

-Racing (C) Vs. San Martín (C)

-Tiro Federal (P) Vs. PFBC

-D. Argentino Vs. Unión (P)

-Unión (Tornquist) * Automoto

-Peñarol (P) Vs. C. Sarmiento

-Independiente Vs. El Progreso

-D. Sarmiento Vs. Blanco y Negro

-Boca Jrs. Vs. Tiro Federal (CS)

-San Martín (ST) Vs. A. Huanguelén