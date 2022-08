Fútbol menor: Tiro jugó en Espartillar (Resultados y posiciones)

Este sábado, el Tártaro se midió con Sportivo Belgrano, consiguiendo dos triunfos y dos empates en sus divisionales. PFBC tuvo fecha libre. En tanto, cuatro son los equipos que marchan con puntaje ideal. Son aquellos que cosecharon todos los puntos disputados tras la quinta fecha del Clausura. En el enfrentamiento destacado, Automoto sacó ventaja en el clásico de Tornquist.

(Diario Nuevo Día) Son cuatro los equipos que mandan con marcha perfecta, tras cumplirse este sábado la quinta fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la zona “A” reúnen puntaje ideal Blanco y Negro en Sexta y en Séptima; en la zona “B” ocurre lo propio con Peñarol de Pigüé en 6ª, mientras en la zona “C” cosechó el ciento por ciento de los puntos Racing Club en 7ª.

En el enfrentamiento destacado de la programación, Automoto sacó ventaja en el clásico de Tornquist frente a Unión que se llevó a cabo en el estadio “Juan José Bolletta” del Verde.

El visitante se impuso 3 a 0 en Séptima, 3 a 1 en Sexta y 4 a 1 en Quinta, mientras el dueño de casa dibujó una sonrisa en Octava con el triunfo 1 a 0.

La jornada sabatina dejó como saldo 10 victorias locales, 16 éxitos visitantes y 5 empates. El detalle completo de los marcadores que se dieron es el siguiente:

ZONA “A”

Quinta: Boca Juniors 2 vs. Deportivo Sarmiento 3 y El Progreso 2 vs. Atlético Huanguelén 0. Libres: Independiente y Blanco y Negro.

ZONA “A”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol D. Sarmiento 10 4 3 1 0 8 3 +5 Boca Jrs. 7 4 2 1 1 9 6 +4 A. Huanguelén 4 3 1 1 1 2 3 -1 El Progreso 4 3 1 1 1 3 4 -1 Blanco y Negro 3 3 1 0 2 2 3 -1 Independiente 0 3 0 0 3 3 8 -5

Sexta: Blanco y Negro 6 vs. San Martín de Santa Trinidad 0 y Boca Juniors 2 vs. Deportivo Sarmiento 6. Libre: Atlético Huanguelén.

ZONA “A”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Blanco y Negro 9 3 3 0 0 11 1 +10 D. Sarmiento 9 4 3 0 1 13 7 +6 A. Huanguelén 3 2 1 0 1 3 3 0 Boca Jrs. 0 2 0 0 2 2 9 -7 San Martín (ST) 0 3 0 0 3 1 10 -9

Séptima: Blanco y Negro 4 vs. San Martín de Santa Trinidad 0; Boca Juniors 1 vs. Deportivo Sarmiento 3 y El Progreso 0 vs. Atlético Huanguelén 5. Libre: Independiente.

ZONA “A”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Blanco y Negro 12 4 4 0 0 16 3 +13 A. Huanguelén 10 4 3 1 0 11 2 +9 D. Sarmiento 10 5 3 1 1 13 8 +5 Boca Jrs. 6 4 2 0 2 8 7 +1 San Martín (ST) 6 5 2 0 3 8 15 -7 Independiente 0 4 0 0 4 2 11 -9 El Progreso 0 4 0 0 4 3 15 -12

Octava: Blanco y Negro 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 0 y Boca Juniors 0 vs. Deportivo Sarmiento 1. Libres: Independiente y Atlético Huanguelén.

ZONA “A”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Blanco y Negro 10 4 3 1 0 8 0 +8 A. Huanguelén 7 3 2 1 0 8 1 +6 Independiente 5 4 1 2 1 3 1 +2 D. Sarmiento 4 4 1 1 2 2 7 -5 San Martín (ST) 3 4 0 3 1 0 3 -3 Boca Jrs. 0 3 0 0 3 0 9 -9

ZONA “B”

Quinta: Deportivo Argentino 1 vs. Peñarol de Pigüé 0; Unión de Tornquist 1 vs. Automoto 4 y San Martín de Saavedra 0 vs. Unión Pigüé 3. Libre: Club Sarmiento.

ZONA “B”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Automoto 10 4 3 1 0 13 5 +8 D. Argentino 10 4 3 1 0 10 4 +6 C. Sarmiento 7 3 2 1 0 13 3 +10 Peñarol (P) 7 5 2 1 2 7 6 +1 Unión (P) 3 4 1 0 3 6 11 -5 Unión (T) 3 4 1 0 3 3 11 -8 San Martín (S) 0 4 0 0 4 1 13 -12

Sexta: Deportivo Argentino 0 vs. Peñarol de Pigüé 1 y Unión de Tornquist 1 vs. Automoto 3. Libres: Club Sarmiento y Unión Pigüé.

ZONA “B”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Peñarol (P) 12 4 4 0 0 11 4 +7 C. Sarmiento 7 3 2 1 0 10 0 +10 Automoto 6 3 2 0 1 12 6 +6 D. Argentino 4 3 1 1 1 3 1 +2 Unión (P) 0 3 0 0 3 3 14 -11 Unión (T) 0 4 0 0 4 2 16 -14

Séptima: Deportivo Argentino 1 vs. Peñarol de Pigüé 0; Unión de Tornquist 0 vs. Automoto 3 y San Martín de Saavedra 2 vs. Unión Pigüé 0. Libre: Club Sarmiento.

ZONA “B”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Peñarol (P) 12 5 4 0 1 15 2 +13 Automoto 9 4 3 0 1 13 3 +10 C. Sarmiento 7 3 2 1 0 8 4 +4 D. Argentino 5 4 1 2 1 6 6 0 San Martín (S) 4 4 1 1 2 4 10 -6 Unión (T) 3 4 1 0 3 3 10 -7 Unión (P) 0 4 0 0 4 1 15 -14

Octava: Deportivo Argentino 0 vs. Peñarol de Pigüé 0; Unión de Tornquist 1 vs. Automoto 0 y San Martín de Saavedra 0 vs. Unión Pigüé 2. Libre: Club Sarmiento

ZONA “B”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Automoto 9 4 3 0 1 12 2 +10 Peñarol (P) 8 5 2 2 1 3 2 +1 C. Sarmiento 7 3 2 1 0 3 1 +2 Unión (T) 7 4 2 1 1 4 3 +1 D. Argentino 4 4 1 1 2 3 3 0 Unión (P) 4 4 1 1 2 3 3 0 San Martín (S) 0 4 0 0 4 0 14 -14

ZONA “C”

Quinta: Empleados de Comercio 1 vs. San Martín de Carhué 0 y Sportivo Belgrano de Espartillar 0 vs. Tiro Federal de Puan 1. Libre: Racing Club.

ZONA “C”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Racing (C) 7 3 2 1 0 5 0 +5 E. Comercio 7 4 2 1 1 4 2 +2 Tiro Federal (P) 5 4 1 2 1 2 3 -1 San Martín (C) 1 2 0 1 1 1 2 -1 S. B. Espartillar 1 3 0 1 2 1 6 -5

Sexta: Empleados de Comercio 0 vs. San Martín de Carhué 1; Racing Club 1 vs. Peñarol de Guaminí 1 y Sportivo Belgrano de Espartillar 1 vs. Tiro Federal de Puan 1. Libre: Puan F. Club.

ZONA “C”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Racing (C) 11 5 3 2 0 11 4 +7 San Martín (C) 10 4 3 1 0 7 2 +5 E. Comercio 10 5 3 1 1 11 6 +5 PFBC 5 4 1 2 1 9 6 +3 S. B. Espartillar 2 4 0 2 2 5 12 -7 Tiro Federal (P) 1 4 0 1 3 1 6 -5 Peñarol (G) 1 4 0 1 3 4 12 -8

Séptima: Empleados de Comercio 2 vs. San Martín de Carhué 3; Racing Club 1 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Sportivo Belgrano de Espartillar 0 vs. Tiro Federal de Puan 10. Libre: Puan F. Club.

ZONA “C”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Racing (C) 15 5 5 0 0 11 2 +9 PFBC 9 4 3 0 1 11 3 +8 San Martín (C) 9 4 3 0 1 12 4 +8 Tiro Federal (P) 6 4 2 0 2 13 4 +9 E. Comercio 4 5 1 1 3 7 10 -3 S. B. Espartillar 1 4 0 1 3 3 18 -15 Peñarol (G) 0 4 0 0 4 1 17 -16

Octava: Empleados de Comercio 0 vs. San Martín de Carhué 1; Racing Club 5 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Sportivo Belgrano de Espartillar 1 vs. Tiro Federal de Puan 1. Libre: Puan F. Club.

ZONA “C”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Racing (C) 11 5 3 2 0 11 0 +11 San Martín (C) 9 4 3 0 1 12 1 +11 S. B. Espartillar 6 4 1 3 0 7 2 +5 Tiro Federal (P) 6 4 1 3 0 3 2 +1 E. Comercio 5 5 1 2 2 4 6 -2 Peñarol (G) 1 4 0 1 3 1 14 -13 PFBC 1 4 0 1 3 1 14 -13

PRÓXIMA FECHA

El próximo sábado se jugará la sexta fecha. Según lo dispuso el consejo directivo la semana pasada, a partir de ahora todos los partidos se programarán para las 12:00, independientemente de la cantidad de categorías que tenga que disputar cada club.

El detalle de enfrentamientos es el siguiente:

Zona “A”: Atlético Huanguelén vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors (6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. Independiente (7ª). Libre: Deportivo Sarmiento.

Zona “B”: San Martín de Saavedra vs. Club Sarmiento (5ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Peñarol de Pigüé.

Zona “C”: San Martín de Carhué vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Guaminí vs. Sportivo Belgrano de Espartillar (6ª, 7ª y 8ª) y Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Empleados de Comercio.