Hockey: Se realizará el cuarto encuentro de categorías formativas

El próximo sábado se realizará el cuarto Encuentro de Categorías Sub 10,

Sub 8 y Sub 6 de la FHSB, siendo sus anfitriones Club Atlético Independiente de Puan y Boca Juniors (CS).

Las afiliadas participarán distribuidas de la siguiente forma:

Cancha Independiente de Puan (anfitrión: CAI): Peñarol, CEF N°83, CSRHC,

Empleados de Comercio, Club de Pelota, Deportivo Sarmiento Coronel

Suárez, Atlético Ventana, Deportivo Sarmiento Carhué.

Cancha Boca Juniors de Coronel Suárez (anfitrión Boca Juniors):

Sarmiento (P), San Martin Saavedra, Unión (P), Blanco y Negro, El Ceibo,

Atlético Huanguelén, Alumni y El Progreso.

Capacitación

Los días 14 y 15 de agosto se desarrollaron capacitaciones a cargo del DT Germán Temperley, referente en la formación de jugadoras/es a nivel nacional. Los trabajos en campo estuvieron destinados a los seleccionados Sub 14 y Sub 16 de la Federación de Hockey del Sudoeste y se desarrollaron en los predios deportivos del CAI de Puan y Sarmiento de Carhué.

Torneo Sub 12 Mixto

El sábado pasado se le dio continuidad al Campeonato de Clubes Sub 12, con la disputa de la quinta jornada entre tres sedes. Los resultados son los siguientes:

Zona “A” (sede Blanco y Negro): Blanco y Negro Blanco 3 vs. Atlético Huanguelén 6; Blanco y Negro Gris 11 vs. El Progreso 1; CEF N° 83 0 vs. Unión 9; Blanco y Negro Blanco 4 vs. Blanco y Negro Negro 7; Blanco y Negro Gris 17 vs. Unión 1; El Progreso 4 vs. Atlético Huanguelén 6 y Blanco y Negro Negro 16 vs. CEF N° 83 0.

Zona “B” (sede Club Sarmiento): Coronel Suárez R&HC (*) 0 vs. Independiente 3; Club Sarmiento Azul 10 vs. Alumni 0; San Martín 12 vs. Peñarol 1; Coronel Suárez R&HC 0 vs. Club Sarmiento Blanco 3; Club Sarmiento Azul 22 vs. Peñarol 2; Alumni 5 vs. Independiente 2 y Club Sarmiento Blanco 2 vs. San Martín 5.

(*) Coronel Suárez R&HC no presentó equipo.

Zona “C” (sede Boca Juniors): Boca Juniors 9 vs. Deportivo Sarmiento de Carhué 0; El Ceibo 4 vs. Club de Pelota 2; Atlético Ventana 4 vs. Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez 2; Boca Juniors 9 vs. Empleados de Comercio 0; El Ceibo 6 vs. Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez 0; Club de Pelota 2 vs. Deportivo Sarmiento de Carhué 0 y Empleados de Comercio 8 vs. Atlético Ventana 1.

Damas: Cerró el Clasificatorio

Con la disputa del enfrentamiento entre Coronel Suárez R&HC y el CEF N° 83 de Pigüé, que estaba pendiente de la octava fecha, el sábado pasado se cerró el Torneo Clasificatorio “Héroes de Malvinas” 40 Aniversario de damas que organiza la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense (FHSB).

En Primera terminaron 2 a 2. Los goles del local fueron obra de Marina Ducos y Martina López, mientras para el equipo pigüense anotó por duplicado Mercedes Pilar González.

En Sexta goleó el club azulgrana 4 a 0, tantos de Paula Oliver por triplicado y Ana González Cané y en Séptima también venció el elenco suarense, en este caso 2 a 0 con goles de Felicitas Sastre y Florencia Biagioli.

20 jugadoras elegidas para el seleccionado Sub 19

El cuerpo técnico que integran Andrés Vallejos, Mariana Cascallares y Nicolás Galván, dio a conocer la nómina de las 20 jugadoras que integran el seleccionado Sub 19 de la Federación de Hockey del Sudoeste que del 13 al 16 de octubre próximo, en la ciudad de Mar del Plata, participará del Campeonato Argentino Ascenso Damas B.

El listado de convocadas es el siguiente: Pilar Palacio Cascallares (River Plate), Victoria Combes (CEF N° 83), Camila Schreiber (Boca Juniors), Lola Cavanagh (Coronel Suárez R&HC), Lucía Herbon (El Nacional de Bahía Blanca), Celina Scoponi (CEF N° 83), Mahia Figueroa (Boca Juniors), Ana Luz Fogel (Deportivo Sarmiento), Morena Roth (Boca Juniors), Delfina Pastor (Boca Juniors).

Además: Sofía Sena (Boca Juniors), Lola Marino (CEF N° 83), Lucía Schmidt (Blanco y Negro), Jazmín Lares (CEF N° 83), Felicitas Ramos (Club Sarmiento), Florencia Steinbach (Boca Juniors), Ana Luz Streitenberger (Atlético Ventana), Josefina Pastor (Boca Juniors), Mercedes González (CEF N° 83) y Danna García (Independiente de Puan).

(con información de la Federación de Hockey del Sudoeste y Nuevo Día)