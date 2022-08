Pasó otra jornada de clásicos (Resultados y posiciones)

Por la Octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, se disputaron los interzonales. Hubo cuatro empates, tres triunfos locales y tres visitantes. Los clásicos de Guaminí, Carhué y Pigüé quedaron igualados. La sorpresa la dio D. Sarmiento con su goleada en su visita a Blanco y Negro.

-E. de Comercio 1 vs. Peñarol (G) 1

Goles: ST: Fabián Leguizamón (PG) y Braian Olmedo (EC)

Árbitro: Alejandro Krieger

Expulsado: ST: Diego Real (PG)

Reserva: 2 – 1

-San Martín (C) 1 vs. Racing (C) 1

Goles: PT: 24’ Jonatan Tello e/c (SM) ST: 7’ Maximiliano Cantoni (RC)

Árbitro: Ariel Scotta

Reserva: 1 – 1

-Unión (P) 0 vs. D. Argentino 0

Árbitro: Ramón Martínez

Reserva: 0 – 0

-Automoto 1 vs. Unión (T) 0

Gol: PT 37’ Ayrton Núñez

Árbitro: Ernesto Villalba

Reserva: 2 – 0

-C. Sarmiento 0 vs. Peñarol (P) 0

Árbitro: Juan Cruz Aliberti

Expulsado: PT: 37’ Joaquín Trujillo (P)

Reserva: 2 – 2

-El Progreso 3 vs. Independiente 2

Goles: Gonzalo Cendra (EP), Francisco Schroh (EP) y Sebastián Graff (EP). Cristian Roth (I) y Alejandro Novgorosky (I)

Árbitro: Germán Valenzuela

Reserva: 5 – 1

-B. y Negro 0 vs. D. Sarmiento 4

Goles: PT: Braian Resch y Franco Martínez. ST: Gonzalo Lang x 2

Árbitro: Andrés Prendel

Expulsado: ST: 18’ Franco Martínez (DS)

Reserva: 1 – 3

-Tiro Federal (CS) 0 vs. Boca Jr. 1

Gol: Juan Steimbach

Incidencia: PT: 13’ Hernán Romero, arquero de Boca le atajó un penal a William Tarcyano (TF)

Árbitro: Daniel Ferreyra

Reserva: 3 – 0

-A. Huanguelén 3 vs. San Martín (ST) 0

Goles: Máximo Garay, Emanuel Allen y Álvaro González

Incidencia: ST: 12’ Lucas Beratz, arquero de San Martín (ST) le atajó un penal a Máximo Garay

Árbitro: David Sandoval

Reserva: 3 – 1

PFBC 1 vs. Tiro Federal (P) 3

Goles: PT: Nicolás Tracanelli (TF) ST: Nicolás Tracanelli (TF), Marcos Quiroga (TF) y Eduardo Florit (PFBC)

Árbitro: Maximiliano González

Reserva: 1 – 2

POSICIONES

ZONA “A”- PRIMERA DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG El Progreso 18 8 5 3 0 18 9 +9 T. Federal (P) 13 8 4 1 3 13 9 +4 Peñarol (P) 13 8 3 4 1 11 10 +1 Blanco y Negro 11 8 3 2 3 10 9 +1 E. Comercio 9 8 2 3 3 10 12 -2 T. Federal (CS) 8 7 2 2 3 11 12 -1 San Martín (ST) 8 8 2 2 4 12 18 -6 Unión (P) 7 8 2 1 5 10 14 -4 San Martín (C) 6 8 1 3 4 12 18 -6 Unión (T) 5 7 1 2 4 5 9 -4 ZONA “A”- RESERVA Equipos Pts. PJ G E P GF GC D G Blanco y Negro 19 8 6 1 1 15 8 +7 El Progreso 16 8 5 1 2 17 8 +9 T. Federal (P) 16 8 5 1 2 10 6 +4 San Martín (C) 14 8 4 2 2 16 8 +8 San Martín (ST) 13 8 4 1 3 10 9 +1 E. Comercio 10 8 2 4 2 10 9 +1 T. Federal (CS) 8 7 2 2 3 11 11 0 Unión (P) 8 8 2 2 4 9 12 -3 Unión (T) 4 7 1 1 5 3 16 -13 Peñarol (P) 3 8 0 3 5 8 19 -11

ZONA “B”- PRIMERA DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG Automoto 16 8 5 1 2 11 7 +4 Boca Jr. 15 8 4 3 1 10 8 +2 Racing (C) 14 8 4 2 2 11 7 +4 Independiente 13 8 4 1 3 12 9 +3 A. Huanguelén 11 8 3 2 3 8 7 +1 Peñarol (G) 10 8 2 4 2 5 4 +1 D. Sarmiento 10 8 3 1 4 7 7 0 PFBC 9 8 2 3 3 7 10 -3 D. Argentino 9 8 2 3 3 5 10 -5 C. Sarmiento 8 8 1 5 2 4 3 +1 ZONA “B”- RESERVA Equipos Pts. PJ G E P GF GC DG D. Sarmiento 18 8 6 0 2 22 14 +8 Racing (C) 17 8 5 2 1 17 9 +8 D. Argentino 17 8 5 2 1 16 9 +7 C. Sarmiento 15 8 4 3 1 13 8 +5 Boca Jr. 12 8 4 0 4 12 9 +3 A. Huanguelén 10 8 3 1 4 14 9 +5 PFBC 8 8 2 2 4 12 15 -3 Automoto 6 8 1 3 4 11 19 -8 Independiente 4 8 1 1 6 5 25 -20 Peñarol (G) 2 8 0 2 6 6 16 -10

PRÓXIMA FECHA (9na)

ZONA A

-El Progreso vs. San Martín (ST)

-Unión (T) vs. E. de Comercio

-Unión (P) vs. Peñarol (P)

-B. y Negro vs. Tiro Federal (P)

-Tiro Federal (CS) vs. San Martín (C)

ZONA B

-PFBC vs. Boca Jr.

-Racing (C) vs. D. Sarmiento

-C. Sarmiento vs. D. Argentino

-Peñarol (G) vs. Independiente

-A. Huanguelén vs. Automoto