Vuelve Entramarte

Este mes comenzará el taller de Arteterapia “Entramarte” en Puan y Bordenave.

¿Qué es?

Es un espacio de autoconocimiento y reflexión a través de distintos lenguajes artísticos y actividades como pintura, escritura, canto, meditación y danza entre otros.

Es para quien sienta que puede trabajar en sí mismo para buscar un bienestar mayor. No se necesitan saberes previos.

Sólo disfrutar del proceso.

No se aprende a pintar, no se aprende a escribir, no se aprende a bailar. Sí te acompañamos para que aprendas a conocerte.

El arte trasciende la palabra.

Si te interesa participar, acércate al Centro de Jubilados de Puan y Bordenave.

Facilitadoras : Stella Savizky OP. en Psicología Social

Silvia Iturrios en Arteterapia.