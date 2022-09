Emotivo homenaje a Graciela Cepeda

“Cuentos y objetos” es el nombre del proyecto que en la tarde de ayer dio su cierre con la presentación de alumnos de 4º año de la E.P Nº1 “Domingo Faustino Sarmiento”.

“La idea fue invitar a los niños a contar cuentos tradicionales que se relacionen con objetos exhibidos en el MIB, idea que nació en una charla de la cual fue partícipe Graciela Cepeda y, a partir de la cual dimos forma al proyecto junto a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y la Escuela Nº 1.”, expresó en su alocución Jorgelina Walter, referente del Museo Municipal Ignacio Balvidares.

Delfina Kriger, Antonio Sabattoni y Catalina Peña Waimann deleitaron al público presente con las narraciones de La ratita presumida, Los tres chanchitos y Pinocchio.

Tal como dice su nombre, el cuentacuentos es una persona que narra a otros con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos hablan sobre nuestras vidas y nuestras raíces. Ellos transmiten nuestra cultura y promueven el amor por los relatos y la lectura.

La ocasión ameritó realizar un reconocimiento a Graciela Cepeda quien acompañó este proyecto y fue una gran colaboradora del MIB y de la Biblioteca, por lo que al homenaje se sumó la señora Silvia Iturrios con una versión muy nuestra de La bella durmiente.

Desde el Municipio, el Jefe de Gabinete, Cristian Haag, entregó a Santiago Colla, hijo de Graciela, un presente.

Asimismo, el señor Héctor Gabeiras, en representación de la Biblioteca hizo entrega de presentes a los participantes del proyecto y a las jovencitas, Angela Giraudo, Mora Raggio Ugarte y Agustina Hansen, quienes fueron las primeras alumnas del taller de narración que tuvo a cargo Graciela Cepeda y con quienes recorrieron el distrito y otras localidades.

Para el cierre se proyectó un emotivo video, realizado por la Biblioteca en el cual se reflejaron algunos de los tantos momentos que Graciela compartió en la institución.

“Hay quienes dicen que no les gusta leer relatos, pero nunca me he encontrado con alguien a quien no le guste escucharlos”

Aidan Chambers