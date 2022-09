Lucas volvió y ganó

El atleta puanense Lucas Negro, tras pasar cinco meses sin competir por una lesión en la rodilla, en las últimas semanas retornó a las pistas con muy buenos resultados. El 20 de agosto, en Bolívar, participó de la Copa Nacional de Ultramaratón, alcanzando el título de Subcampeón y el primer puesto en su categoría, y el último fin de semana, logró el tercer lugar en su categoría y el sexto en la general.

Subcampeón Nacional

El atleta contó su experiencia vivida en Bolívar. “El día 20/8 después de cinco meses sin competir por una lesión en la rodilla, volví a participar de una carrera. Fue en el marco de la Copa Nacional de Ultramaratón, con tres distancias competitivas 30k, 50k y 100 k.

Participé con la idea de volver a colgarme un dorsal y estar nuevamente en competencia, con la sola intención de culminar los 50k, distancia en la cual participaba por primera vez. Por suerte, me fui sintiendo bien en el transcurso de la carrera. A pesar de los calambres que me hicieron parar y caminar por algunos momentos, me pude consagrar Subcampeón Nacional en dicha distancia y quedarme con el 1° puesto en mi categoría,” destacó.

Destino Madryn

El primer fin de semana de Septiembre, fue el segundo desafío para Lucas, después de superar su lesión en la rodilla.

“La carrera “Destino Madryn, carrera de aventura” contó con más de 1500 participantes entre todas sus distancias. Yo ya me había inscripto en febrero, antes de la lesión. Por momentos, creí que me la iba a perder, y luego cuando comencé a entrenar me dije voy a ir, para terminarla, para disfrutar…y sin dudas que fue así.

Fue una carrera con excelente organización, disfruté desde el momento de la entrega de kit, hasta terminar la competencia y después, de la cena con los atletas de diferentes lugares que aún estábamos en Madryn,” contó.

Negro participó en la distancia de “2 x 25 km”. Es decir que el desafío consistía en dos días con competencias de 25 km.

“En el primer día, logré quedarme con el 2° puesto en la general, algo que me sorprendió enormemente. Lamentablemente, el segundo día no fue tan bueno como el 1° y me quedé con el 9° puesto en la general,” explicó.

“En la sumatoria de los dos días logré el 6° puesto en la general y 3° en la categoría. Me vuelvo sumamente feliz. Hace dos meses me imaginaba viéndola desde casa, sin poder competir; y estar acá, dando pelea en la punta, con solo tres días de entrenamiento a la semana y prácticamente en llano. Más no me puedo pedir,” expresó Lucas,

“Viví una carrera durísima que tuvo todos los condimentos: partes corribles, muchas cuestas, montañas, sierras, paredones, arena, pedregullo. Terminé los dos días con calambres, pero la disfruté muchísimo. Estar corriendo y ver la inmensidad de la península fue increíble. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto una carrera. Fue un sueño hecho realidad,” manifestó.