Proponen crear una Comisión Vial para asesorar en materia de caminos rurales

Se trata de otro los temas en los que está trabajando el sector de Juntos del cual forma parte el concejal Diego Reyes.

Otro tema propuesto en la campaña electoral de las legislativas del 2021, es el estado de los caminos rurales. En ello trabaja el Ing. Marcelo Baratcabal, quien comentó que “para su mantenimiento se obtienen fondos de la Ley 13010, recibidos por coparticipación provincial. A esos dineros se suma lo recaudado a nivel local en concepto del pago de la Tasas de Red Vial y de Marcas y Señales. Son recursos de afectación específica para el mantenimiento y reparación de la red de caminos”.

“Por esos conceptos, en el 2021 se generaron ingresos de 160 millones de pesos, pero solamente se usaron 90 millones. Es decir, los fondos están para que los caminos sean mantenidos y conservados,” dijo.

– ¿La maquinaria vial está en condiciones?

Diego Reyes: No. Es una opinión personal. Hay mucho deterioro. Se necesita una fuerte inversión, porque mi preocupación no es si hay gasoil o mano de obra, son cuestiones coyunturales. Acá tenemos un problema estructural, por el estado de deterioro de las máquinas.

Marcelo Baratcabal: Todo va en la misma dirección: la ausencia de políticas a largo plazo. De la misma manera que un día te encontrás con el asfalto deteriorado, ves que no tenés máquinas en condiciones. Todo sigue el mismo criterio. Si existiese otro criterio, el parque vial estaría en condiciones, cumpliendo su ciclo, en un proceso de actualización y no en estado de obsolescencia, como el de hoy.

DR: estamos trabajando con las asociaciones de productores. La Ley 13.010 prevé la creación de una Comisión Vial Asesora para planificar y controlar recursos. Hoy no existe. Estamos trabajando para ver si podemos generarla. Que los productores lo sepan: el dinero está. Los recursos que llegan para arreglar caminos rurales, deben destinarse a ese fin, tal como sucede con el Fondo Educativo para los colegios.

-¿Ya piensan en el 2023?

Somos un espacio con una idea distinta dentro de Juntos. Si alguien quiere cambiar las cosas, el lugar es el Ejecutivo. Estamos trabajando desde el momento en que se conformó este espacio. Hoy nos ocupa el Concejo Deliberante. Llegamos y generamos muchas expectativas, hicimos una muy buena elección y tenemos la responsabilidad de mostrarle a la gente que venimos con propuestas. Los temas que trabajamos en el Concejo son aquellos que mencionamos en campaña. Ya vendrá el momento de ofrecer otra alternativa y será la gente la que decida.

-Se lo ve inquieto y movilizado… ¿Eso es una manera de marcar agenda en política?

Se ver´´a el año que viene… Dijimos que veníamos a revalorizar al poder legislativo, a llevar proyectos, recorrer y escuchar a la gente. No somos el mismo poder. El Ejecutivo y el Legislativo son independientes, pueden ser parte de un mismo espacio, pero la funcionalidad es otra. Y eso hace al concepto de República.

-¿Qué mensaje recibe de la gente?

Hay temas que resuenan más, una gran evaluación que se hizo de nosotros, para ver cuál sería nuestra postura, fue la designación de Claudio Waimann como Director del Ente Descentralizado de Salud. Fue la primera vez que no votamos conjuntamente con el bloque, la gente ahí se dio cuenta que haríamos las cosas prometidas. Lo que estaba bien lo íbamos a acompañar y lo que estaba mal no. Mi banca es del espacio y con algunas cosas acordamos y con otras no.

Lo planteamos así y no por eso vamos a romper el bloque, ni nada por el estilo.

Lo de Claudio lo voté en contra, expuse mis argumentos e igual se aprobó su designación por mayoría.

A la semana me reuní con él, explicándole por que no había acompañado su designación y poniéndome a entera disposición para lo que él necesite. Quiero es la mejor salud para el distrito por eso vote en contra, porque me parecía que él no estaba a la altura. Mi objetivo no es que a él le vaya mal para después decir: ¿“vieron que yo tenía razón”?

En política hay que ser constructivo, a mi me tiene que ir bien porque tengo una mejor propuesta que vos, no porque a vos te va mal.

-¿Sintió que su postura incomodó hacia adentro de su bloque?

Sí, en su momento, pero después se charló. Con Lucas Delgado, el presidente del bloque, tenemos una excelente relación, debatimos desde puntos de vista distintos, igual con el Presidente (del HCD) Franco Intelisano.

Entendieron que no soy contra, solo que hay cosas que no voy a acompañar. Y trato siempre de exponer los motivos, y de mantener mi postura. Y si pueden hacerme recapacitar porque estoy equivocado, es probable que yo tenga información parcializada, no soy un necio, no hago política a través de la contra. Si a mí me saben explicar y argumentar que estoy equivocado, no tengo problema en revertir mi postura.

-Es interesante lo que dice porque los que seguimos la política del distrito desde hace años, no habíamos visto posturas como la suya, y si llegamos a verla, siempre terminaban en ruptura o en la formación de un bloque aparte.

Este espacio es Juntos. Yo llegué por una interna, a la que no debo fallarle es a la gente haciendo otra cosa. ¿Por qué me voy a ir de Juntos, si me gané el lugar a través de una interna? ¿Y por qué ellos me van a sacar del bloque? Se dijo por ahí que yo ocupaba un espacio de ellos. No es así, a mi lugar me lo gané a través de una interna.

-Hay conceptos en política difíciles de revertir

Saquemos una cuenta. El espacio de Juntos metió cuatro concejales. En la interna, nosotros sacamos el 40% y el oficialismo el 60%. El 40% de cuatro es 1, 6. El 60% de cuatro es 2, 4. Yo tengo un entero y el oficialismo tiene dos enteros, después del cuarto concejal que entró, yo tengo el 60% y ellos el 40%. Siempre, bromeando, les digo Sabina Dillon llega con más votos míos que de ustedes.

No es que yo estoy ocupando un espacio, a mí al espacio me lo dio la gente a través de una interna. Entonces, tenemos que entender la política como un espacio donde la verdad la tiene la gente y ella es la que te pone o te saca.

Equipamiento para la Escuela de Erize

El concejal Diego Reyes, mediante un proyecto de declaración, está gestionando la adquisición de equipamiento para la Cooperadora de la Escuela de Erize, según sus dichos, ante la falta de respuesta del Municipio y del Concejo Escolar. Se trata de la construcción de una pequeña vereda, un pendrive, 10 calculadoras, un equipo de música para los actos.

“Mi labor como concejal no es gestionar subsidios para cubrir estas necesidades, sino buscar que cumplan con la distribución del fondo educativo recibido por el municipio, que se usa para otras cuestiones.

Hay necesidades en las escuelas. Fondos hay pero no se aplican. Es mi obligación hacer que los fondos disponibles se utilicen donde hay necesidades.

Vemos el sacrificio que hacen las cooperadoras para mantener las escuelas. El dinero está, viene, por eso debe canalizarse en los lugares donde están las necesidades,” remarcó en diálogo con este diario digital.