Definieron la fecha de la Supercopa

De acuerdo a lo dispuesto por las instituciones, en la reunión que el lunes pasado llevó a cabo el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol (LRF) de Coronel Suárez se resolvió que la Supercopa comenzará a disputarse el domingo siguiente a la finalización del Torneo de Primera división 2022.

Este certamen lo protagonizarán los 16 mejores equipos de una tabla general en la suma de Apertura y Clausura. Se enfrentarán el primero de la tabla con el último, partido y revancha, y así sucesivamente.

Siempre el mejor contra el peor, siendo locales en primer lugar estos últimos, hasta la final que será a un solo partido, en cancha neutral, ciudad equidistante. En caso de empate en puntos los partidos se definirán por penales.

Los cruces de octavos de final quedaron armados de la siguiente manera: Racing Club (1°) vs. Puan F. Club (16°); El Progreso (2°) vs. Deportivo Argentino (15°); Tiro Federal de Puan (3°) vs. Boca Juniors (14°); Atlético Huanguelén (4°) vs. Empleados de Comercio (13°).

Además: Peñarol de Pigüé (5°) vs. Unión de Tornquist (12°); Independiente (6°) vs. Automoto (11°); Peñarol de Guaminí (7°) vs. San Martín de Carhué (10°) y Club Sarmiento (8°) vs. Blanco y Negro (9°).

Nota de Club Sarmiento

Club Sarmiento envió una nota mostrando su malestar por lo acontecido días pasados en divisiones inferiores, en relación a la suspensión del enfrentamiento con Automoto por no estar completa la terna arbitral.

Maximiliano Graff, a Blanco y Negro

El delantero Maximiliano Graff, de Boca Juniors, se convirtió en un nuevo refuerzo de Blanco y Negro, de cara al Torneo Regional Federal Amateur de fútbol que comienza el próximo domingo.

Es la última incorporación para el plantel a cargo de Hernán Vidal, que con antelación había sumado a Mariano Recofsky, mediocampista ofensivo de Club Sarmiento, y a Emanuel Götte, defensor que volvió al club tras su paso por las inferiores de San Lorenzo y Platense.

(Fuente Nuevo Día)