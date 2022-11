El Clásico de los pibes fue para Tiro que logró clasificarse en 7°

En Sexta División, Francisco Gilardi (2) y Martín Iros, le dieron la victoria al Tártaro. Para PFBC descontó Elías Ferreyra. En Séptima fue goleada albiceleste por 4 a 0. Federico Kappes (2), Santino Demaría y Juan pablo Gartner, fueron los autores de las conquistas. En Octava, la goleada fue más abultada para Tiro, coronando un 7 a 0. Tiziano Kler (2), Joaquín Larraule, Vladimir Duval, Benjamín Suquía, Joaquín Ebertz y Zair Calvo anotaron para el equipo local.

(Diario Nuevo Día) Seis nuevos equipos lograron este sábado, al disputarse la decimotercera y penúltima fecha, la clasificación para los cuartos de final del torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la LRF.

En la zona “B” sacaron el boleto C. Sarmiento y D. Argentino en 5°, mientras en la zona “C” lograron dicho objetivo Racing (C) en 5° y en 7°, Tiro Federal (P) en 7° y Sportivo Belgrano (E) (al menos como uno de los mejores terceros) en 8°.

En total ahora ascienden a 14. En el capítulo anterior habían conseguido el pasaje D. Sarmiento en 5° y en 6°; B. y Negro en 6°, 7° y 8°, más A. Huanguelén en 8°, en la zona “A”, más Racing (C) en 6° y en 8° en la zona “C”.

La programación contuvo tres clásicos. En la zona “A” quedaron a mano en el de las colonias, mientras en la zona “C” Racing dominó el de Carhué y Tiro Federal el de Puan.

Cabe señalar que el enfrentamiento entre B. y Negro y Atlético Huanguelén fue postergado y será reprogramado debido al partido que el club albinegro sostuvo con Sporting de Punta Alta por el Torneo Regional Federal Amateur.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA Y LAS POSICIONES

ZONA “A”

Quinta:

-Independiente 0 vs. El Progreso 7

Postergado: B. y Negro vs. A. Huanguelén. Libres: D. Sarmiento y Boca Jr.

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) D. Sarmiento 25 9 8 1 0 20 4 +16 A. Huanguelén 16 8 5 1 2 19 8 +11 Boca Jrs. 14 9 4 2 3 20 17 +3 El Progreso 13 9 4 1 4 16 15 +1 Blanco y Negro 7 8 2 1 5 8 9 -1 Independiente 0 9 0 0 9 6 36 -30 (*) Clasificado a Cuartos de Final

Sexta:

San Martín (ST) 2 vs. Boca Jr. 2.

Postergado: B. y Negro vs. A. Huanguelén. Libre: D. Sarmiento.

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) D. Sarmiento 21 8 7 0 1 29 9 +20 (*) Blanco y Negro 18 7 6 0 1 23 4 +19 A. Huanguelén 6 6 2 0 4 8 11 -3 San Martín (ST) 5 8 1 2 5 4 18 -14 Boca Jrs. 2 7 0 2 5 4 26 -22 (*) Clasificados a Cuartos de Final

Séptima:

-Independiente 2 vs. El Progreso 0

-San Martín (ST) 3 vs. Boca Jr. 2

Postergado: B. y Negro vs. A. Huanguelén. Libre: D. Sarmiento

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) Blanco y Negro 30 10 10 0 0 39 4 +35 A. Huanguelén 23 10 7 2 1 29 8 +21 D. Sarmiento 21 11 6 3 2 26 13 +13 San Martín (ST) 17 12 5 2 5 28 33 -5 Boca Jrs. 13 11 4 1 6 19 21 -2 Independiente 6 11 2 0 9 9 33 -24 El Progreso 0 11 0 0 11 8 46 -38 (*) Clasificado a Cuartos de Final

Octava:

-San Martín (ST) 1 vs. Boca Jr. 0

Postergado: B. y Negro vs. A. Huanguelén. Libres: D. Sarmiento e Independiente.

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) Blanco y Negro 25 9 8 1 0 18 0 +18 (*) A. Huanguelén 17 8 5 2 1 15 2 +13 Independiente 14 9 4 2 3 7 4 +3 San Martín (ST) 13 10 3 4 3 4 7 -3 D. Sarmiento 7 9 2 1 6 7 14 -7 Boca Jrs. 0 9 0 0 9 1 25 -24 (*) Clasificados a Cuartos de Final

ZONA “B”

Quinta:

-Unión (T) 2 vs. Unión (P) 3

-D. Argentino 3 vs. Automoto 1

-C. Sarmiento 10 vs. San Martín (S) 0

Libre: Peñarol de Pigüé

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) C. Sarmiento 25 9 8 1 0 44 6 +38 (*) D. Argentino 23 11 7 2 2 32 14 +18 Automoto 17 10 4 5 1 22 14 +8 Peñarol (P) 17 11 5 2 4 18 17 +1 Unión (P) 11 11 3 2 6 16 27 -11 Unión (T) 10 11 3 1 7 16 28 -12 San Martín (S) 1 11 0 1 10 9 51 -42 (*) Clasificados a Cuartos de Final

Sexta:

-Unión (T) 6 vs. Unión (P) 1

-D. Argentino 2 vs. Automoto 0

Libres: Peñarol (P) C. Sarmiento

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Peñarol (P) 18 9 6 0 3 20 9 +11 C. Sarmiento 17 7 5 2 0 20 5 +15 D. Argentino 17 9 5 2 2 16 9 +7 Automoto 16 8 5 1 2 22 12 +10 Unión (T) 5 10 1 2 7 12 28 -16 Unión (P) 1 9 0 1 8 7 34 -27

Séptima:

-Unión (T) 1 vs. Unión (P) 0

-D. Argentino 0 vs. Automoto 3

-C. Sarmiento 4 vs. San Martín (S) 0

Libre: Peñarol (P)

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol C. Sarmiento 22 9 7 1 1 25 13 +12 Peñarol (P) 22 11 6 4 1 26 7 +19 Automoto 21 10 6 3 1 28 7 +21 Unión (T) 14 11 4 2 5 14 21 -7 D. Argentino 11 11 2 5 4 18 24 -6 San Martín (S) 6 11 1 3 7 9 28 -19 Unión (P) 4 11 0 4 7 7 27 -20

Octava:

-Unión (T) 1 vs. Unión (P) 1

-D. Argentino 0 vs. Automoto 0

-C. Sarmiento 7 vs. San Martín (S) 0

Libre: Peñarol (P)

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Unión (P) 21 11 6 3 2 18 5 +13 C. Sarmiento 18 10 5 3 2 14 6 +8 D. Argentino 18 11 5 3 3 15 5 +10 Peñarol (P) 16 11 4 4 3 8 5 +3 Automoto 15 11 4 3 4 15 6 +9 Unión (T) 15 11 3 6 2 11 5 +6 San Martín (S) 0 11 0 0 11 0 49 -49

ZONA “C”

Quinta:

-Racing (C) 2 vs. San Martín (C) 1

Libres: E. Comercio, Tiro Federal (P) y Sportivo Belgrano (E)

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) Racing (C) 18 8 5 3 0 12 2 +10 Tiro Federal (P) 9 7 2 3 2 4 5 -1 San Martín (C) 8 6 2 2 2 5 5 0 E. Comercio 7 5 2 1 2 5 4 +1 S. B. Espartillar 1 6 0 1 5 1 11 -10 (*) Clasificado a Cuartos de Final

Sexta:

-Racing (C) 4 vs. San Martín (C) 1

-Tiro Federal (P) 3 vs. PFBC 1

-Sportivo Belgrano (E) 2 vs. Peñarol (G) 2

Libre: E. Comercio

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) Racing (C) 32 12 10 2 0 29 5 +24 E. Comercio 19 10 6 1 3 17 11 +6 San Martín (C) 18 11 5 3 3 20 11 +9 PFBC 17 11 5 2 4 20 18 +2 Tiro Federal (P) 11 10 3 2 5 17 15 +2 S. B. Espartillar 5 11 0 5 6 12 26 -14 Peñarol (G) 3 11 0 3 8 7 36 -29 (*) Clasificado a Cuartos de Final

Séptima:

-Racing (C) 3 vs. San Martín (C) 2

-Tiro Federal (P) 4 vs. PFBC 0

-Sportivo Belgrano (E) 1 vs. Peñarol (G) 1

Libre: E. Comercio

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) Racing (C) 28 12 9 1 2 26 11 +15 (*) Tiro Federal (P) 24 10 8 0 2 34 8 +26 San Martín (C) 19 11 6 1 4 24 12 +12 PFBC 16 11 4 4 3 13 8 +5 E. Comercio 14 10 4 2 4 13 14 -1 S. B. Espartillar 4 11 0 4 7 8 35 -27 Peñarol (G) 2 11 0 2 9 6 36 -30 (*) Clasificados a Cuartos de Final

Octava:

-Racing (C) 4 vs. San Martín (C) 0

-Tiro Federal (P) 7 vs. PFBC 0

-Sportivo Belgrano (E) 8 vs. Peñarol (G) 0

Libre: E. Comercio.

POSICIONES Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol (*) Racing (C) 28 12 8 4 0 30 3 +27 (*) S. B. Espartillar 22 11 6 4 1 29 5 +24 Tiro Federal (P) 19 10 5 4 1 18 7 +11 San Martín (C) 17 11 5 2 4 23 10 +13 E. Comercio 13 10 3 4 3 12 10 +2 PFBC 4 11 1 1 9 2 38 -36 Peñarol (G) 1 11 0 1 10 1 42 -41 (*) Clasificado a Cuartos de Final

PARTIDOS ADEUDADOS

En la zona “A”:

13° fecha: B. y Negro vs. A. Huanguelén (5°, 6°, 7° y 8°)

En la zona “B”:

2° Fecha: Automoto vs. C. Sarmiento (5°, 6°, 7° y 8°)

9° Fecha: Automoto vs. C. Sarmiento (5°, 6° y 7°)

En la zona “C”:

9° Fecha: -E. Comercio y Sportivo Belgrano (E) (5°)

10° Fecha: Tiro Federal (P) vs. E Comercio (5°, 6°, 7° y 8°)

12° Fecha: San Martín (C) vs. E. Comercio (5°)

PRÓXIMA FECHA (ÚLTIMA)

La que sigue es la decimocuarta fecha, última de la fase preliminar, con este programa:

Zona “A”:

-B. y Negro vs. El Progreso (5° y 7°)

-A. Huanguelén vs. Boca Jr. (5°, 6°, 7° y 8°)

-D. Sarmiento vs. Independiente (5°, 7° y 8°)

Libre: San Martín (ST)

Zona “B”:

-Peñarol (P) vs. C. Sarmiento (5°, 6°, 7° y 8°)

-Unión (P) vs. D. Argentino (5°, 6°, 7° y 8°)

-San Martín (S) vs. Unión (T) (5°, 7° y 8°)

Libre: Automoto.

Zona “C”:

-PFBC vs. E. Comercio (6°, 7° y 8°)

-San Martín (C) vs. Sportivo Belgrano (E) (5°, 6°, 7° y 8°)

-Peñarol (G) vs. Tiro Federal (P) (6°, 7° y 8°)

Libre: Racing Club.